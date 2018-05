Von Eric Schmidt

Bad Rappenau. Der Abend war so schwarz wie sein Trikot: Loris Karius, Keeper des FC Liverpool, patzte beim 1:3 im Champions-Leauge-Finale gegen Real Madrid zwei Mal folgenschwer. Klaus Funk kann nachfühlen, wie es Karius jetzt geht. Der ehemalige Bundesliga-Torwart von Eintracht Frankfurt und Werder Bremen ging in seiner Karriere durch alle Höhen und Tiefen. "Selbst bei einem alten Haudegen wie mir ist beim Champions-League-Finale einiges hochgekommen", sagt der 64-Jährige aus Bad Rappenau im Interview mit der RNZ.

Herr Funk, wie haben Sie das Drama um Loris Karius im Champions-League-Finale erlebt?

Ich habe mitgelitten.

Sie waren Bundesliga-Torwart und sind Spielerberater. Was würden Sie Karius jetzt empfehlen?

Ich würde ihn rausnehmen erst einmal. Gott sei Dank ist jetzt Pause. Und ich weiß nicht, ob er in Liverpool noch einmal glücklich wird.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff haben die eigenen Leute ihn links liegen lassen. Niemand hat sich um ihn gekümmert...

Das würde ich nicht überbewerten. Als gestandener Profi weißt du doch, wie es so einem Jungen da geht, wie platt er ist. Du musst den doch erst mal wieder zu Luft kommen lassen. Natürlich waren die Spieler des FC Liverpool verärgert, dass sie verloren haben. Aber jedes Wort, dass du unmittelbar nach so einem Spiel sagen würdest, kann nicht heilen. Wenn du in so einer Situation bist, musst du erst einmal zur Ruhe kommen und dich ausweinen. Du musst die Seele öffnen und es bewusst rauslassen.

Die Gegentore waren grotesk.

Da gehen uns einige Dinge durch den Kopf, die wir momentan nicht erklären können. Karius selbst kann es erklären, er weiß es, warum es passiert ist. Aber er kann es nicht mehr rückgängig machen.

Aber beim 0:1 muss er Karim Benzema doch gesehen haben...

Er hat ihn gesehen und doch nicht gesehen. Als Außenstehender kannst du es nicht erklären. Das ist unvorstellbar. Ich habe früher auch so manches Ding bekommen, aber solche Tore hab’ ich nicht gekriegt. Das Tor, das Sven Ullreich im Halbfinale gegen Madrid kassiert hat, ist eher noch zu erklären als das 0:1 am Samstag. Warum? Weshalb? Karius weiß es. Es war wie ein Blitzeinschlag.

Und das Tor zum 1:3 durch Gareth Bale? Da war der Ball lange unterwegs. Hat Karius zu viel nachgedacht?

Der Ball war ein Flatterball, das hat man gesehen. Und Karius war durch das 0:1 schon angeschlagen. Das hat ihn zum Nachdenken gebracht: Fang’ ich ihn? Faust’ ich ihn? Er wollte den Ball fangen. Dann wollte er irgendetwas anderes machen - und dann war es schon vorbei. Das ist brutal, das ist wirklich brutal. Karius tut mir richtig leid. In der Nacht nach dem Finale hat er bestimmt nochmals einen Höllentour durchlebt.

Glauben Sie, dass er jetzt Hilfe von außen braucht? Beispielsweise von einem Psychologen?

Mittlerweile ist es so, dass die Topvereine alle mit einem Mentaltrainer zusammen arbeiten - auch frühzeitig mit jungen Talenten. Ein Mentaltrainer ist unheimlich wichtig. Das habe ich auch den jungen Spielern immer geraten, die ich betreut habe: "Setz dich mit einem Mentaltrainer zusammen. Das ist auch Training. Es festigt dich." Ich würde jedem jungen Spieler, vor allem den Torhütern, mentales Training empfehlen. Es ist doch so: Wenn du als Torhüter einen Fehler machst, dann ist es meistens ein Tor. Wenn du das nicht verdrängst, hast du in der Konzentrationsphase immer mal wieder ein Break drin. Da ist es gut, wenn du einen Mentaltrainer hast, der dir hilft, es zu verdrängen. Es gar nicht ranzulassen, das ist schon eine große Kunst.

Hatten Sie damals auch psychologische Unterstützung?

Psychologe hörte sich damals noch richtig komisch an. Da hieß es gleich: Der ist ist verrückt. Als ich in Frankfurt war, hatten wir einen Uni-Professor. Der hat damals zu mir gesagt: Klaus, ich kenne da einen Psychologen, der kann dir bei den Uefa-Cup-Spielen helfen, der macht mit dir autogenes Training. Der ist tatsächlich mit nach Aberdeen geflogen, zum ersten Europapokalspiel der Saison. Er hat mit mir das autogene Training angefangen, und das hat gut getan. Dieses autogene Training hat so intensiv in mir gewirkt, dass ich das Blut in den Fingerspitzen heute noch spüre, wenn ich daran denke. Wenn ich autogenes Training höre, ist das für mich, als ob ein Schalter eingeschaltet wird.

Nach dem Liverpool-Spiel wurde eine Szene gezeigt, in der man gesehen hat, wie Sergio Ramos Karius eine mit dem Ellenbogen mitgegeben hat - zwei Minuten vor dem 0:1.

Das ist Krieg auf dem Platz. Ich denke schon, das hat ihn beeindruckt, vielleicht auch verunsichert. Sergio Ramos ist halt auch ein dreckiger Spieler. Er hat ja nicht nur den Karius, er hat auch den "Mo" Salah ausgeschaltet.

"Wenn er da durchkommt, ist er ein Held"

Was sind Karius’ Qualitäten?

Er ist auf der Linie sehr gut. Auch beim Rauslaufen, beim Eins gegen Eins, ist er gut. Er steht lange da, wenn jemand kommt, bleibt lange oben, lässt sich sogar den Kopf abschießen. Das kenn’ ich auch von Christian Mathenia, den ich betreut habe. Es ist die Mainzer Schule. Die sind stabil. Karius ist ein richtig guter Torhüter. Warum er immer mal wieder ein Fehler drin hat, weiß ich nicht.

Gibt es Fehler in Ihrer Karriere, an die Sie sich bis heute erinnern?

Da gibt es welche, klar. Einmal im Spiel gegen die Bayern hat Werner Lorant zu mir zurückgespielt, obwohl ich schon weit aus dem Tor rausgelaufen war. Da ist der Rückpass an mir vorbei, und der Kalle Rummenigge hat sich gefreut - und den Ball reingemacht.

Von ein paar Fans der Eintracht wurden Sie damals als "Fliegenfänger" verspottet.

Ich hatte in Frankfurt eine recht erfolgreiche Zeit. Ich war Europapokalsieger, ich hatte aber im zweiten Jahr wirklich auch einige Patzer drin. Man schüttelt das am Anfang ab, das macht dir nichts aus. Aber dein Unterbewusstsein nimmt solche Dinge wahr. Während der Saison kommt immer mal wieder ein Fehler vor, auch Klasse-Torhüter wie Manuel Neuer machen ein, zwei, drei Fehler pro Saison. Aber wenn du in der Kritik stehst, wenn es negative Schlagzeilen gibt, wirst du immer sensibler. Das sammelt sich dann. Bei mir hatte sich vor allem bei den Bundesliga-Heimspielen mit Frankfurt etwas aufgebaut. Man hat genau auf mich geschaut: Was passiert denn heute? Das ging so weit, dass ich, wenn ich durch Frankfurt gefahren bin und Menschen gesehen habe, die auf der Straße gelacht haben, mir gedacht habe: Die lachen mich aus. Das war schon kurz vor dem Burn-out.

Und dann?

In der Endphase meiner Zeit in Frankfurt war ich wie ein mit Wasser vollgesaugter Schwamm, den man ins Gefrierfach legt. So war meine Seele, so ging es mir. Das Dehnbare, die Flexibilität, das war alles weg. Einzulaufen, in den Hexenkessel, mit dem Wissen: Bei einem Fehler pfeifen die dich aus, das war nicht einfach. Meine Zwischenstation beim VfB Stuttgart war dann ein Schlüsselerlebnis. Ich habe in Stuttgart trainiert und siehe da - wie ein Eisklotz, den man in die Sonne legt, bin ich geschmolzen und aufgetaut. Ich war wieder dehnbar. Das hat mich im Grunde gerettet.Wenn du aus so einer Geschichte wieder rauskommst, kann dich fast nichts mehr umhauen. Dann hast du einen Schutzschild um dich herum, der einiges mehr aushält.

Ob Karius einen solchen Schutzschild bekommt?

Man wird sehen, ob er in Liverpool weitermacht oder mit dem Trainer und dem ganzen Team zur Überzeugung kommt: Eine Luftveränderung ist besser.

Was würde der Spielerberater Klaus Funk dem Torwart Karius nahelegen?

Ich würde ihm raten, es in Liverpool nochmals zu versuchen. Du siehst dann ja auch, wie die Fans reagieren, wie du in die Saison startest. Wenn er es durchzieht und kommt da durch, dann ist er ein richtig Guter - und der Held.