Paul Weiss zeigte in Rumänien eine vorzügliche Leistung in der ersten Sturmreihe. Foto: Keßler

Heidelberg. (CPB) Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag um 14.30 Uhr im Offenbacher Stadion am Bieberer Berg das zweite von fünf Saisonspielen der Europameisterschaft 2018. Eine Woche nach der 6:85-Niederlage bei Titelverteidiger Rumänien heißt der Gegner Georgien, der als Vorjahreszweiter und aktueller Tabellenzweiter nach Deutschland kommt. Ihr Auftaktspiel haben die "Lelos" gegen Belgien mit 47:0 gewonnen. Sie liegen in der Weltrangliste, nur zwei Plätze hinter Frankreich, auf dem zwölften Rang, Deutschland ist auf Platz 27.

"Georgien ist keinen Deut leichter zu spielen als Rumänien", sagt Teamdirektor Paul Healy. Er hat sein Aufgebot ein wenig verändert. Verstärkungen sind Wynston Cameron-Dow vom SC Frankfurt 1880 und Oliver Paine vom TV Pforzheim, die der Dreiviertelreihe mehr Stabilität verleihen könnten. Neun Akteure der Heidelberger Vereine RGH, SC Neuenheim und TSV Handschuhsheim sind im 36-köpfigen Aufgebot, das bis Freitag auf 23 Spieler verringert werden muss.

Bedauerlicher Weise ist kein einziger Spieler des deutschen Meisters Heidelberger Ruderklub dabei, was darauf schließen lässt, dass die Probleme zwischen dem Verband und seinem bisherigen Mäzen Hans-Peter Wild noch nicht behoben werden konnten.

Deutschland: Gino Gennaro (RK Heusenstamm), Paul Pfisterer, Carsten Lang, Robin Plümpe (RG Heidelberg), Wynston Cameron-Dow, Mark Sztyndera, Senzo Ngubane, Jens Listmann, Hassan Rayan, Lukas Deichmann (SC Frankfurt 1880), Paul Weiss (SC Neuenheim), Marcus Bender, Christopher Korn, Felix Martel, Vincent Spies, Yassin Ayachi (TSV Handschuhsheim), Sam Ramsay (Berlin Grizzlies), Oliver Paine (TV Pforzheim), Nicolas Müller, Pascal Fischer, Jan Piosik, Kain Rix (Hannover 78), Daniel Koch, Stefan Mau (Germania List), Yasar Bauer (VfR Döhren), Falk Duwe (RK 03 Berlin), Clemens von Grumbkow (Bundeswehr), Jonathan Maaser, Michael Burisch (Berliner RC), Luke Dyckhoff (Cross Keys RFC), Gilles Valette (RC Cahors), Zani Dembele (Métro-Racing Paris), Tim Menzel (RC Strasbourg), Eric Marks (Stade Rochelais-Atlantique), Jimmy Scholz (RO Grasse), Matthias Schosser (Aberdeen RFC).