Eschelbronn. (rw) Ihren ersten größeren Titel hat die junge Silja Schranz aus Eschelbronn im Bogenschießen errungen. Bei den badischen Landesmeisterschaften, die in Mannheim-Seckenheim ausgetragen wurden, belegte sie in der Schülerklasse B den ersten Platz und stand damit bei der Siegerehrung auf dem Treppchen ganz oben.

Über eine Distanz von 25 Metern erzielte sie mit 72 abgeschossenen Pfeilen 548 Ringe und war damit ihrer Konkurrenz deutlich überlegen. Sie schoss dabei mit einem Recurvebogen, auch Reflexbogen genannt, dessen Hauptmerkmal die zurückgebogenen Wurfarme sind, die im entspannten Zustand vom Schützen wegweisen.

Vor vier Jahren ist die elfjährige Schülerin, die in der Waibstadter Realschule die Schulbank drückt, über den Schützenverein Waibstadt zum Bogenschießen gekommen und hat seitdem schon drei Mal bei Landesmeisterschaften teilgenommen.

Ihre Stärke ist ihre ruhige und ausgeglichene Art, vom jüngsten Erfolg war sie selbst am meisten überrascht. Aber im Verein ist man von ihrem Können schon länger überzeugt, schließlich hat sie vier Mal in Folge das Königsschießen gewonnen und wurde auch schon mehrfach Kreismeisterin. Nun zeigte sie auch auf badischer Ebene, was sie alles kann.

Im nächsten Jahr gehört Siljia Schranz zur Schülerklasse A und darf damit bei den deutschen Meisterschaften an den Start gehen. Dies ist ihr nächstes großes sportliche Ziel.