Von Wolfgang Brück

Aue. Am Dienstag trifft sich die Führung des SV Sandhausen mit den Fans, um Unstimmigkeiten auszuräumen. Am Sonntag leisteten die Profis ihren Beitrag zur Versöhnung. Das 3:1 beim FC Erzgebirge Aue war der erste Sieg im fünften Pflichtspiel. Und das Ende einer Durststrecke. 259 Tage hatte die Kurpfälzer – nach dem 3:2 am 6. Dezember 2020 in Würzburg – auf den ersten Punktgewinn in einem fremden Stadion warten müssen.

Die 13 Auswärts-Niederlagen hintereinander hätten fast zum Abstieg geführt. Ausgerechnet der Gegner von Sonntag bewahrte den SV Sandhausen damals im Mai mit Schützenhilfe vor der riskanten Relegation. Wir wissen nicht, ob man sich dafür bedankt hat. Falls es versäumt wurde, so wurde es wohl nachgeholt. Eine Stunde lang war Sandhausen krass überlegen, brachte es aber nicht übers Herz, die Veilchen mit Stumpf und Stiel zu rupfen. Alexander Esswein schlenzte den Ball an den Pfosten (4.), Marcel Ritzmaier donnerte ihn an die Latte (34.). Auch ein 3:0 hätte dem Verlauf der ersten Halbzeit entsprochen. Nur Esswein war der Ansicht, dass man es mit der Dankbarkeit auch übertreiben kann. Sein 1:0 (52.) war überfällig.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Uns fällt ein Stein vom Herzen. Dieser Sieg wird beflügeln, zumal die negativen Serien nun der Vergangenheit angehören. Erst schießen wir vier Spiele lang kein [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Uns fällt ein Stein vom Herzen. Dieser Sieg wird beflügeln, zumal die negativen Serien nun der Vergangenheit angehören. Erst schießen wir vier Spiele lang kein Tor und dann gleich drei. Es hätten sogar fünf oder sechs werden können. Allerdings, nach dem 1:1 hat die Mannschaft geradezu um den Ausgleich gebettelt. Solche Phasen müssen wir abstellen, am besten vor dem Heimspiel am Freitag gegen Ingolstadt." > Stefan Kulovits, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, in der wir etliche Torchancen hatten. Leider ging nach dem 1:1 alles verloren, was uns zuvor ausgezeichnet hat. Wir kamen nicht mehr richtig in die Zweikämpfe, es gab viele Ballverluste. Deshalb bestand die große Gefahr, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben." > Cebio Soukou, Schütze des 3:1 für den SV Sandhausen: "Es ist natürlich außergewöhnlich, dass ich mein erstes Tor für Sandhausen gegen den Verein erzielt habe, bei dem meine Profi-Laufbahn begann. Wichtig ist aber, dass wir gewonnen haben." wob

411 Minuten, also knapp sieben Stunden, hatte es gedauert, bis der SV Sandhausen in seiner Jubiläums-Saison das erste Tor bejubeln durfte. Bis dahin bewiesen sowohl die Gäste als auch die mit zwei Saisontreffern nur unwesentlich erfolgreicheren Gastgeber, dass Statistiken nicht immer aussagekräftig sind. Die Kellerkinder aus den kleinsten Zweitliga-Standorten lieferten sich einen unterhaltsamen Schlagabtausch.

Das ansehnliche Spiel wurde von einem Finale furioso gekrönt. Nach dem überraschenden Auer Ausgleich durch Babacar Gueye (65.) hätten die Sandhäuser beinahe verspielt, was sie zuvor mühsam aufgebaut hatten. Zum Glück brachten späte Tore von Janik Bachmann (82.) und Cebio Soukou (88.) den Dreier doch noch in trockene Tücher.

Allerdings zeigt die kopflose Viertelstunde nach dem 1:1: Es ist längst noch nicht alles gut. Erst Dimitrij Nazarov (67.), dann Gueye (72.) scheiterten mit hundertprozentigen Chancen am großartigen Torwart Patrick Drewes. Und als Nazarov das vermeintliche 2:1 machte (79.), bewahrte der Videobeweis Sandhausen vor einem Rückschritt und vermutlich einer Niederlage. Mikayil Kabaca war ehrlich: "Wir haben in dieser Phase um ein Gegentor gebettelt."

Auch der Sportliche Leiter wird sich fragen: Warum geraten die Profis vom Hardtwald so leicht aus der Fassung? Weshalb erlischt nach Gegentoren die Gegenwehr. Falls die Antwort gefunden wird, sieht es gar nicht so schlecht aus. Mit ein bisschen Phantasie konnte man erahnen, dass was werden kann aus dem rekordverdächtigen Umbruch mit 18 Abgängen und 13 Neuen.

Ein Gerüst ist erkennbar. Patrick Drewes bildet einen Eckpfeiler. Der Torwart aus Bochum ist ein Glücksgriff. Auch Arne Sicker und Marcel Ritzmaier sind Verstärkungen. Sicker, weil er vor dem 1:0 durch Esswein vormachte, wie man in der Zweiten Liga Tore schießt, nämlich durch robusten Einsatz, und Ritzmaier, weil der Österreicher einen Mords-Bumms hat und in der Lage ist, Führungsaufgaben zu übernehmen.

Freude machte aber auch einer, der schon über ein Jahr dabei ist und als Sorgenkind gilt. Alexander Esswein machte ein klasse Spiel, nicht nur wegen des Tores und des Pfostenschusses. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer wäre nicht der Erste, der Anlaufzeit braucht. Selbst Cheftrainer Stefan Kulovits konnte vor acht Jahren in seiner ersten Saison als Spieler nicht überzeugen. Damals kursierten sogar Abschieds-Gerüchte.

Ohne zu viel Wermut in den Freudenkelch zu gießen: Die Gastgeber waren ein idealer Aufbaugegner. Ihr frühes Pressing schuf Platz für Gegenangriffe. Und weshalb Coach Aleksey Shpilevski den Routinier Nazarov erst draußen ließ, wird er nun seinem strengen Präsidenten Helge Leonhardt erklären müssen.

Andererseits, für den ersten Saisonsieg musste Sandhausen noch nicht mal die erste Kapelle aufbieten. Die Problem-Patienten Julius Biada und Dennis Diekmeier fehlten ebenso wie Pascal Testroet. Der Torjäger wurde in Aue vom ehemaligen Arbeitgeber für 37 Tore in 99 Spielen geehrt.

Mit dabei auch 66 Fans in einem Sonderbus. Er fuhr für 19.16 Euro pro Person nach Aue. Die Eintrittskarte gab es dazu. Wenn der Vorstand der Kritik der Fans Rechnung trägt und die Mannschaft am Freitag einen Heimsieg gegen Ingolstadt folgen lässt, dann könnte es eine richtig gute Woche für den SV Sandhausen werden.

Aue: Männel - Carlson, Gonther, Bussmann - John-Patrick Strauß, Fandrich (66. Baumgart), Messeguem, Barylla (46. Härtel) - Jonjic (46. Nazarov) - Sijaric (46. Zolinski), Gueye.

Sandhausen: Drewes - Ajdini, Höhn (84. Gaudino), Zhirov, Okoroji - Bachmann - Zenga (84. Diakhite), Ritzmaier (90. Kister) - Esswein (83. Soukou), Sicker (70. Kinsombi) - Keita-Ruel.

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau-Queichheim); Zuschauer: 6640

Tore: 0:1 Esswein (52.), 1:1 Gueye (65.), 1:2 Bachmann (82.), 1:3 Soukou (88.).

Update: Sonntag, 22. August 2021, 20.34 Uhr

Aue. (dpa) Dem SV Sandhausen ist in der 2. Fußball-Bundesliga der erste Saisonsieg geglückt. Am Sonntag besiegten die Sandhäuser den FC Erzgebirge Aue in dessen Stadion mit 3:1 (0:0).

Alexander Esswein erzielte nach 52 Minuten das erste Sandhäuser Saisontor und brachte die Gäste damit vor 6640 Zuschauern in Führung. Babacar Gueye (65.) köpfte den Ausgleich, der zu diesem Zeitpunkt überraschend fiel.

Danach spielte nur noch Aue, doch die weiteren Treffer gelangen den Gästen durch Janik Bachmann (82.) und Sebiou Soukou (88.). Aue bleibt nach drei Unentschieden zum Saisonstart weiter sieglos.

Sandhausen hatte im ersten Abschnitt mehr vom Spiel und traf durch Esswein (5.) und Marcel Ritzmaier (30.) zweimal die Torumrandung der Auer. Diese standen zwar hinten relativ sicher, nach vorn fiel ihnen aber nicht viel ein. Lediglich Neuzugang Omar Sijaric, der den Vorzug vor Ben Zolinski bekam, scheiterte mit einem Flachschuss am stark reagierenden Torhüter Patrick Drewes (38.).

In der Halbzeit wechselte Aues Trainer Aljaksei Shpileuski gleich dreimal offensiv, was Wirkung zeigte. Denn nach dem Ausgleich spielten nur noch die Gastgeber und hatten mehrere Großchancen durch Dimitrij Nazarov und Gueye. Die Treffer aber machten nicht unverdient die Gäste.