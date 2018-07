Von Eric Schmidt

Eppingen. Am Donnerstag wurde wieder Beton angerührt beim VfB Eppingen - aber nicht im Abwehr-, sondern im Tribünenblock. Vier Arbeiter waren es, die in der HWH-Arena die letzten vier Zwischenstufen für die neuen Notausgänge einbauten. Jetzt genügt das Fußball-Stadion in der Waldstraße auch sicherheitstechnisch modernsten Ansprüchen. "Es hat sich einiges getan bei uns in den letzten Wochen", sagt Steffen Häffner, der Vorsitzende des VfB.

Der Verbandsligist, er hat sich herausgeputzt. Wenn am Samstag, 17 Uhr, das Testspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und den Queens Park Rangers steigt, zeigt sich der Kraichgau-Klub von seiner besten Seite.

Das Unkraut auf den Rängen? Entfernt. Das Kassenhäuschen am Eingang? Frisch gestrichen. Die Bandenwerbung? Ganz neu installiert.

Seit Wochen und Monaten bereiten sich die Eppinger auf das große Spiel vor, viel Arbeit haben sie investiert. "Man ist da bei 1500 bis 2000 ehrenamtlichen Stunden", rechnet Häffner vor. Nicht nur die Mitglieder, die Jugend- und Seniorenteams haben sich an den Einsätzen beteiligt, an zwei Samstagen half auch die Ökumenische Flüchtlingshilfe mit.

Die Vorfreude auf den hohen Besuch ist riesig. Im Vorverkauf gingen 1000 Tickets an den Mann und die Frau, mit 2500 bis 3000 Fans rechnet der Verein für morgen. Der VfB kennt sich aus mit solchen Großveranstaltungen.

Als ehemaliger Zweitligist hat er zu Glanzzeiten selbst vor 3000 Fans gekickt, auch unterklassig zog er die Massen an. Die letzte außergewöhnliche Kulisse gab es 2004, als sich der VfB im Spitzenspiel der Bezirksliga Sinsheim vor 2500 Schaulustigen mit dem FC Berwangen duellierte.

Dass mit "Hoffe" und den "Hoops" der Queens Park Rangers nun der ganz große Fußball zurückkehrt, weiß man in Eppingen zu schätzen. "Hoffenheim ist Champions-League-Teilnehmer, die Rangers ein englischer Traditionsklub. Für uns ist das Spiel ein gigantisches Erlebnis - das größte, das wir in den letzten ein, zwei Jahrzehnten hier hatten", sagt Steffen Häffner.

Klar, er und der Verein freuen sich auf zwei starke Mannschaften. Auf die Neuzugänge der TSG. Auf Julian Nagelsmann und das Trainerteam. Und auf ein Fußball-Fest in einem Fußball-Stadion, das wegen seines Zauns gerne "Käfig" genannt wird.

Dass bei dem deutsch-englischen Schlagabtausch Treffer fallen werden, davon geht Häffner aus. "Hoffenheim steht für Offensivfußball. Und ein 0:0-Gelände ist das hier nicht", sagt der Vereinschef grinsend. Heute Morgen werden nagelneue Tore in der HWH-Arena aufgestellt, dann ist das Feld endgültig bereitet.

"Platz-Angst" müssen die Profis keine haben. Der Platz im Stadion ist tadellos und gleicht einem grünen Teppich. "Da würde man am liebsten selbst wieder die Kickschuhe anziehen. Das ist ein englischer Rasen", erklärt Häffner. Die Queens Park Rangers werden es zu schätzen wissen ...

Info: Für das Testspiel in Eppingen stehen Park&Ride-Parkplätze am Dieffenbacher-Parkplatz, am Festplatz (Talstraße) und im Gewerbegebiet Tiefental zur Verfügung. Shuttle-Busse werden eingesetzt.