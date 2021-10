Von Eric Schmidt

Eppingen. Robert Berg kann es auch am Tag danach nicht verstehen. Dass die SG Untergimpern am Sonntagnachmittag wenige Minuten vor dem Abpfiff den Platz verließ und nicht mehr weiterspielte, ist für den Trainer von Türkspor Eppingen "persönlich enttäuschend". "Das ist nicht akzeptabel. Das ist sportlich schwach. So etwas bringt man zu Ende", sagt der 58-Jährige.

Was den Coach des Fußball-A-Ligisten vor allem ärgert: Dass sein Verein wieder einmal als Buhmann dasteht. Auf der Internetplattform fupa.net hat die SGU unter der Überschrift "Fairplay am Arsch die Heide!" einen Spielbericht veröffentlicht, der Berg in Wort und Stil missfällt. Sein Hauptkritikpunkt: die Einseitigkeit der Berichterstattung. "Es hört sich so an, als ob wieder einmal Türkspor an allem schuld ist. Und das stimmt nicht. Das ist unfair."

Nicht bestreiten kann der Türkspor-Coach, dass es in der Nachspielzeit eine Tätlichkeit gegeben haben muss. Welcher seiner Kicker dem Spieler der SG Untergimpern die Gesichtsverletzung zugeführt hat, hat Berg im allgemeinen Jubel nach dem 2:1 nicht gesehen. "Es muss aber etwas passiert sein. Und ich werde es rausbekommen, was es war und wer es war. Und er wird knallhart die Konsequenzen dafür tragen, darauf können Sie Gift nehmen."

Zum anderen Teil der Wahrheit gehört für den Trainer von Türkspor Eppingen allerdings auch, dass die Tätlichkeit nicht die erste in diesem Spiel war. Die erste Aktion sei von der SG Untergimpern ausgegangen. Nach einer Ecke habe einer seiner Spieler mit der Hand einen Schlag ins Gesicht bekommen. "Eine klare Tätlichkeit. Die Spuren der fünf Finger waren deutlich zu sehen. Auch wir haben Fotos davon", sagt Berg und stellt klar: "Wir sind danach nicht auf die Idee gekommen, den Platz zu verlassen. Wir haben weitergespielt."

Wie seine Elf das tat, hat ihm imponiert. Nach der zehnminütigen Spielunterbrechung habe die Mannschaft ein klasse Spiel gemacht und die Ruhe bewahrt. Die Unruhe sei von außen gekommen. "Da sind von unseren Zuschauern nicht so schöne Worte gefallen, das ist schon so." Sein Fazit lautet: "Für mich gab es am Sonntag keinen Gewinner. Der Sport hat verloren. Beide Mannschaften tragen ihr Päckchen. Beide Vereine haben Fehler gemacht und sich nicht mit Ruhm bekleckert." Der Spieler der SG Untergimpern tut dem Türkspor-Trainer leid. "Was auch immer passiert ist, dafür entschuldige ich mich. Ich hoffe, dass er keine schlimmere Verletzung hat."