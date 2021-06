Von Daniel Hund

Wilhelmsfeld. Ja, wer hupt denn da? Ah, es ist der Postbote. Freundlich winkt er uns zu, steigt aus und ballt immer wieder die Fäuste. Was er dabei hat? Fanpost aus ganz Deutschland. Pakete für Josef. Schweineohren aus München, Stinke-Pansen aus Berlin, Hühner-Herzen aus Leipzig ...

Deutschland hat die RNZ-Dogge wieder lieb. Seit dem 4:2 über Portugal ist die Orakel-Welt schwer in Ordnung.

Und Josi? Der genießt das süße Leben. Auf seiner Gassi-Runde läuft er nicht. Er schwebt. Gleitet wie ein Popstar an den Vorgärten in Wilhelmsfeld vorbei. Und sammelt Grill-Einladungen wie andere Corona-Masken. Haxe all you can eat hier, Bratwürste to go dort.

Mittags geht es dann immer mit vollem Ranzen an die Fan-Post. Manche sehen ihn schon in Jogis Start-Elf. Herr Pudel aus Bellhausen im Hundsrück ist so einer. Josef müsse nachnominiert werden. Sofort, schreibt er. Als Sechser. Als Zerstörer im Mittelfeld.

Herr Pudels unmissverständliche Forderung: "Josef, mach uns den Berti!"

Sie wissen schon, der Berti, der in den 1970er-Jahren als Terrier am Bökelberg Karriere machte. Als der ewige Wadenbeißer deutsche Fußball-Geschichte schrieb.

Josef bevorzugt eher Oberschenkel. Da muss er sich mit seinen 18 Wochen nicht bücken beim Beißen. Waden, das ist schon ein paar Wochen her.

Schluss mit Blödsinn. Es ist EM. Die Pflicht ruft. Dritte Runde, Deutschland gegen Ungarn. Gulasch-Suppe gegen Rinder-Roulade.

Doggen lieben natürlich Suppe. Ein warmes Süppchen bei gefühlt 30 Grad im Hof.

Ein Träumchen.

Und ja, die Ungarn mögen es scharf. Feurig-würzig. Also kommt noch ein wenig Chili obendrauf.

Josef scheint’s zu gefallen. Der ungarische XXL-Napf lacht ihn förmlich an. Kurz geschnüffelt, Rüssel reingehängt und plötzlich auf Tomate gemacht. Ein Grautiger – so nennt sich seine Farbgebung – in Knallrot. Josef, ist sie zu scharf, bist du zu schwach.

Nix wie weg – denkt er sich. Eine Ehrenrunde ohne Applaus durch den Garten. Vor zur Tanne, zwei, drei angetäuschte Übersteiger am Rasenmäher, Flugkopfball ins Gebüsch und per Fallrückzieher ins Planschbecken.

Gefühlt zwei Minuten bleibt er auf Tauchstation. Bis plötzlich alles ganz schnell geht, denn Josef weiß: Da war noch was. So eine 450 Gramm schwere Fleischrolle.

Anvisiert, abgeholt, platt gemacht.

Jogi, mach dich locker. Das Achtelfinale ist gebucht. Da kannst sogar du noch mitspielen.

Update: Dienstag, 22. Juni 2021, 17.43 Uhr

Der mit dem Goldfisch tanzt

Von Daniel Hund

Wilhelmsfeld. Josef, Josef. Rund 83 Millionen Deutsche klebten an deinen Doggen-Pranken. Ja, sie haben sich auf das RNZ-Orakel verlassen. Entspannt saßen sie vor der Glotze, dachten sich: Wenn der Josef sagt wir gewinnen, gewinnen wir auch.

Und dann das: Frankreich 1, Deutschland 0. Wie kann das sein, du Schlingel? Da schnappst du kleiner Dussel dir diese läppische Bratwurst, obwohl das leckere, schon leicht mumifizierte Baguette nur einen Katzensprung entfernt war.

So was kann Karrieren zerstören. Da macht man sich unbeliebt. Selbst der Briefträger grüßt nicht mehr. An der Tankstelle haben sie uns den Vogel gezeigt. Wir sollen künftig woanders tanken.

Schlechtes Gewissen: Dogge Josef. F: dh

Am besten in Frankreich.

Josef, das musst du wieder gerade biegen. Was, wie? Für dich geht’s natürlich in die nächste Runde. Und diesmal mein Freund, diesmal geht es um alles oder nichts.

Siegen oder fliegen.

Alles auf Anfang. Zwei Fahnen. Zwei landestypische Snacks. Bratwurst? Nein, die kannst du dir abschminken. Bringt kein Glück. Eine Schweinshaxe muss her. So richtig fettig und klebrig. Bäh.

Und Portugal? Was essen die da so? Google sagt: am liebsten Bacalhau. Getrockneter Stockfisch. Klingt kompliziert, aber kein Problem. Kurz beim Nachbar vom Nachbar seinem Nachbar angerufen, bei dem liegt schon seit Mitte Mai ein Goldfisch neben dem Teich. Trockener geht’s nicht. "Den kannst du haben", sagt er und warnt: "Du weißt aber schon, dass Doggen getrockneten Fisch lieben."

Ich so: Pech für Jogi. Die Zeit der Rücksichtnahme ist vorbei. Mittlerweile geht’s ums nackte Überleben, um noch viele schöne Jahre in Wilhelmsfeld. Auch Josef hat keinen Bock auf Tapetenwechsel. New York, Rio, Tokio reizen ihn nicht.

Also anstrengen, Kollege. Högschde Konzentration.

Auf die Plätze, fertig, los. In Tippelschritten stürmt Josef zur portugiesischen Flagge und beißt zu. Das linke Auge zuckt, das rechte geht gar nicht mehr auf. Die Ohren drehen sich wie Propeller wild im Kreis. Kurz geschüttelt und das Fischstäbchen fliegt im hohen Bogen quer über die Straße. Zeugenaussagen zufolge fast bis nach Schriesheim.

Spricht nicht für Cristiano Ronaldo und Co. Das noch weniger: Kurz darauf war Haxen-Zeit. Ganz gemütlich, so, als hätte es das Orakel-Debakel gegen Frankreich nie gegeben, wird die Fettbombe bis auf den Knochen abgenagt.

Danach war Höchstform angesagt. Schmatzen und rülpsen bis der Arzt kommt.

Viel kann er mit seinen knapp 18 Wochen noch nicht, aber dafür reicht’s.

Hoffentlich diesmal auch für Jogi.

Gell, Josef.

Update: Freitag, 18. Juni 2021, 16.38 Uhr

Baguette oder Brotworscht?

Von Daniel Hund

Wilhelmsfeld. Begonnen hat alles mit Paul, dem Krake. Im Sommer 2010 war das anhängliche Schnuckelchen der heimliche WM-Star. Als Orakel führte Paul die deutsche Mannschaft bis ins Finale. Auch die RNZ-Sportredaktion hatte schon ein paar tierische Wahrsager.

Bellende. Flecki, die Promenaden-Mischung, und die Deutschen Doggen Queena und Paul. Alle orakeln mittlerweile auf Wolke sieben, drücken Jogis Jungs von oben die Pfoten.

Ihr Nachfolger: Josef aus Wilhelmsfeld, die nächste Dogge. 17 Wochen alt, Spitzname Chaos.

Die Spielregeln sind die gleichen. Orakelt wird immer morgens. Mit zwei Fahnen im Hof. Auf jeder Flagge wird ein landestypischer Snack platziert. Am Sonntag, kurz nach 8 Uhr, begann Josefs EM-Mission. Ausgerechnet sonntags, wird er sich gedacht haben. Auch Welpen schlafen da gerne mal aus. Aber als Orakel laufen die Uhren anders. Da hat man Verantwortung, steht permanent unter Beobachtung.

Dogge Josef. Foto: dh

Die Snacks: Auf der französischen Flagge liegt ein Baguette. Das ist schon ein bissel älter. Von Weihnachten. Extra knackig und mega knusprig. Doggen lieben Baguettes. Da läuft ihnen die Sabber in den Lefzen zusammen.

Und daneben, auf schwarz-rot-goldenem Untergrund? Ja, da liegt so eine uncoole Bratwurst. Oder wie es die nette Dame beim Metzger so schön sagte: "Brotworscht". Doggen hassen natürlich Würste, finden sie eklig und abstoßend. Und die ist auch noch richtig groß. 450 Gramm pure Geschmacksverirrung.

Klarer Vorteil für die Franzosen. Aber sorry Jogi, beim letzten Turnier bekommt man nichts geschenkt.

Und was macht der kleine Teufelskerl, der irgendwie immer dann wach ist, wenn andere schlafen wollen, der seine Katzen-Geschwister nachts um 3 Uhr gerne mal vom deckenhohen Kratzbaum schüttelt? Der schnüffelt kurz am Baguette, legt die Stirn in Falten, so als wollte er sagen: "Ey Kollegen, wollt ihr mich veräppeln?" Hoppelt mit seinen Riesen-Ohren rüber zur Worscht, schnappt ansatzlos zu und verkrümelt sich aus vollem Lauf unter die große Tanne im Garten.

Seufz. Schmatz. Rülps.

Weg war sie.

Jogi, ganz ehrlich, das kann man eigentlich gar nicht mehr vermasseln.