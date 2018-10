Leipzig. (dpa) Als neue Turnkönigin von Sachsen winkte Elisabeth Seitz huldvoll ins Publikum und genoss glückstrahlend den Beifall der Zuschauer: Mit ihrem 21. nationalen Titel erklomm die Weltcup-Gesamtsiegerin die alleinige Spitze der Rekordliste und stand bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig im Mittelpunkt der Ovationen. Von einer dreimonatigen Trainingspause zur Jahresmitte weit zurückgeworfen, erfüllte sich die Stuttgarterin mit dem Sieg im Mehrkampf und dem Triumph am Stufenbarren dennoch ihren ganz persönlichen Traum.

Die 24-Jährige überbot die Bestmarke der bisherigen Rekordhalterin Karin Büttner-Janz aus Berlin (20 DDR-Meisterschaften). "Das war für mich alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Vor zwei Wochen hatte ich noch ein bisschen Angst, den Anschluss noch nicht gefunden zu haben", sagte die Sportsoldatin. Da war Seitz bei der ersten WM-Qualifikation in Stuttgart auch aufgrund ihres Trainingsrückstands wegen einer Entzündung im Bauchraum noch deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben.

Der alten und neuen Mehrkampfmeisterin fällt damit auch die Führungsrolle bei den in vier Wochen beginnenden Weltmeisterschaften in Doha/Katar zu. Auch weil Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer, belastet durch die Trennung von Trainerin Gabi Frehse und gehandicapt von einer Fußverletzung, in der Arena Leipzig nur eine winzige Nebenrolle spielte.

Auf einen Bonus durch Bundestrainerin Ulla Koch darf die Chemnitzerin nicht hoffen. "Nur die Leistung kann zählen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit", sagte die Teamchefin, die Schäfers Vereinskollegin Sophie Scheder hingegen fest für die WM einplanen kann. Nach langer verletzungsbedingter Wettkampfpause wurde die 21-Jährige hinter Seitz und Kim Bui aus Stuttgart auf Anhieb Mehrkampf-Dritte. Über ein ganz spezielles Comeback durfte sich auch Marcel Nguyen freuen. Acht Jahre nach seinem bislang einzigen Mehrkampf-Titel triumphierte der mittlerweile 31-Jährige in der Königsdisziplin und unterdrückte dabei die Schmerzen, die eine vor zehn Tagen angebrochene Rippe verursachte.