Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Hockenheim ist jetzt Hollywood. Wie in der Metropole des Films sind vor dem Mercedes-Motorhome helle große Sterne mit den Namen der bisherigen DTM-Champions auf den schwarzen Kunststoffboden eingraviert. Dass gestern noch ein weiterer hinzu kommen könnte, war durchaus zu erwarten. Dass es dabei so knapp zugehen würde, allerdings nicht. In einem echten Herzschlag-Finale rettete Mercedes-Fahrer Gary Paffett mit einem dritten Platz im Sonntagsrennen doch noch den Titel ins Ziel - mit gerade einmal vier Punkten Vorsprung.

"Das ist der beste Tag meines Lebens", flüsterte der sichtlich ergriffene Brite während der Ehrenrunde und fasste sich mit den Handschuhen immer wieder in die Augen. Paffett, der im DTM-Feld als schneller und sympathischer Pechvogel gilt, hatte dem Schicksal diesmal ein Schnippchen geschlagen. Hätte das Rennen nur zwei Runden länger gedauert, wäre der Titel wohl an René Rast gegangen, der gestern seinen sechsten Sieg in Folge feierte und damit seinen eigenen Sieg-Rekord vom Samstag noch ausbauen konnte.

Hintergrund Hockenheim, 1. Rennen (Samstag): 1. René Rast (Minden) Audi 56:59.934 Minuten, 2. Robin Frijns (Niederlande) Audi 57:00.288, 3. Timo Glock (Wersau) BMW 57:01.790, 4. Gary Paffett (Großbritannien) Mercedes 57:02.575, 5. Loic Duval (Frankreich) Audi 57:05.070, 6. Mike Rockenfeller (Neuwied) Audi 57:06.000, 7. Nico Müller (Schweiz) Audi 57:06.916, 8. Paul di Resta (Schottland) [+] Lesen Sie mehr Hockenheim, 1. Rennen (Samstag): 1. René Rast (Minden) Audi 56:59.934 Minuten, 2. Robin Frijns (Niederlande) Audi 57:00.288, 3. Timo Glock (Wersau) BMW 57:01.790, 4. Gary Paffett (Großbritannien) Mercedes 57:02.575, 5. Loic Duval (Frankreich) Audi 57:05.070, 6. Mike Rockenfeller (Neuwied) Audi 57:06.000, 7. Nico Müller (Schweiz) Audi 57:06.916, 8. Paul di Resta (Schottland) Mercedes 57:07.886, 9. Bruno Spengler (Kanada) BMW 57:08.643, 10. Edoardo Mortara (Italien) Mercedes 57:09.957, 11. Pascal Wehrlein (Worndorf) Mercedes 57:10.935, 12. Philipp Eng (Österreich) BMW 57:121.587, 13. Jamie Green (Großbritannien) Audi 57:12.233, 14. Daniel Juncadella (Spanien) Mercedes 57:12.964, 15. Joel Eriksson (Schweden) BMW 57:13.334. 16. Marco Wittmann (Fürth) BMW 7 Runden zurück, 17. Augusto Farfus (Brasilien) BMW 9 Runden zurück. 2. Rennen (Sonntag) 1. Rene Rast (Minden) Audi 58:03.981 Minuten, 2. Marco Wittmann (Fürth) BMW 58:07.767, 3. Gary Paffett (Großbritannien) Mercedes 58:19.819, 4. Nico Müller (Schweiz) Audi 58:21.222, 5. Robin Frijns (Niederlande) Audi 58:22.923, 6. Bruno Spengler (Kanada) BMW 58:24.985, 7. Augusto Farfus (Brasilien) BMW 58:25.441, 8. Philipp Eng (Österreich) BMW 58:28.439, 9. Joel Eriksson (Schweden) BMW 58:32.664, 10. Timo Glock (Wersau) BMW 58:33.984, 11. Mike Rockenfeller (Neuwied) Audi 58:37.387, 12. Loic Duval (Frankreich) Audi 58:37.568, 13. Edoardo Mortara (Italien) Mercedes 58:38.966, 14. Paul di Resta (Schottland) Mercedes 58:42.185, 15. Daniel Juncadella (Spanien) Mercedes 58:42.850, 16. Jamie Green (Großbritannien) Audi 58:44.113. - von der Rennleitung wegen "Nicht-Erscheinens beim Wiegen im Anschluss an das Rennen" disqualifiziert: Lucas Auer (Österreich) Mercedes, Pascal Wehrlein (Worndorf) Mercedes. Fahrerwertung, Endstand nach 20 Rennen: 1. Paffett 255 Punkte, 2. Rast 251, 3. Di Resta 233, 4. Wittmann 164, 5. Glock 144, 6. Mortara 140, 7. Auer 121, 8. Wehrlein 108, 9. Eng 102, 10. Müller 96, 11. Rockenfeller 87, 12. Spengler 85, 13. Frijns 84, 14. Eriksson 72, 15. Juncadella 61, 16. Farfus 56, 17. Duval 54, 18. Green 27. Markenwertung, Endstand: 1. Mercedes-Benz 903 Punkte, 2. BMW 623, 3. Audi 599.

[-] Weniger anzeigen

Immer schlechter wurden die Reifen von Paffett, der von Platz Drei gestartet war und zu keinem Zeitpunkt um den Sieg mitfahren konnte. Musste er auch nicht. Denn angesichts seines komfortablen Punktevorsprungs hätte dem Mercedes-Fahrer auch ein fünfter Platz zum Titel genügt. Doch in den letzten drei Runden fuhr Paffett plötzlich die mit Abstand langsamsten Rundenzeiten. "Ich wollte die Reifen schonen und auf gar keinen Fall irgendeinen Fehler machen", verriet der 37-Jährige, der sich nun 13 Jahre nach seinem ersten Titel als Champion aus der DTM verabschieden wird.

Mit der Zieldurchfahrt war die Erleichterung auch bei seiner Ehefrau zu spüren, die das gesamte Rennen mit angespannter Miene verfolgt hatte. Einen letzten Kuss gab es noch in der Startaufstellung. "I will make it, darling", versprach Gary - und hielt Wort. Nach der Zieldurchfahrt brachen bei Mercedes alle Dämme. Die vorbereiteten türkisen "Gary Champion 2018"-T-Shirts wurden zur Siegerehrung verteilt, selbst der langjährige Teamchef Norbert Haug legte für einen Moment sein Handy weg - und feierte mit Sportchef Toto Wolff und seiner Crew den totalen Mercedes-Triumph. Marken-, Team- und Fahrerwertung gehen in der nach 30 Jahren für die Stuttgarter letzten DTM-Saison allesamt an Mercedes. Es ist ein Abschied nach Maß. "Das ist ein Märchen zum Saisonende. Wir haben es uns wirklich verdient", schrie Paffett seine Freude heraus und legte sich für einen kurzen Moment mit dem Rücken auf seine Motorhaube, um ein Sonnenbad im Parc Fermé zu nehmen.

Dass René Rast fast noch die Sensation gelangen wäre, ging da im allgemeinen Feiertrubel fast schon unter. Der gestern von Platz zwei gestartete Niedersachse holte sich von BMW-Fahrer Marco Wittmann sofort die Spitzenposition und kontrollierte souverän das im Vergleich zum Samstag recht ereignisarme Rennen. Paffett verwaltete seinen dritten Platz erfolgreich bis ins Ziel. Den Titel wegen vier Punkten zu verspielen, war für den Audi-Fahrer nicht einfach zu verdauen. "Es ist schade, aber ich darf trotzdem happy sein", sagte Rast, der mit einer gerade überstandenen Magenverstimmung nach Hockenheim gereist war. "Vor allem das Rennen am Samstag war eine phänomenale Show für die Fans. Gary und Mercedes waren über die Saison gesehen aber am konstantesten und haben den Titel verdient. Wir hatten einen unglaublichen Lauf zum Ende und natürlich denkt man zurück: Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber meine Lust auf nächstes Jahr ist jetzt schon groß."

Großer Verlierer des Wochenendes war Paul di Resta. Der Schotte trottete gestern gemeinsam mit Frau und Baby unbemerkt von den Kameras mit gesenktem Haupt zurück in das Motorhome seines Arbeitgebers. Mit vier Punkten Vorsprung war er ins Motodrom gekommen, hatte den Titel vor Augen - und enttäuschte am Ende mit den Plätzen 8 und 14 gewaltig.

Die Lücke, die Mercedes nach 30 Jahren hinterlässt, ist groß. Mit Aston Martin wurde allerdings der von Audi und BMW dringend gewünschte dritte Hersteller für 2019 gefunden. "Die DTM hat Zukunft", verspricht Chef Gerhard Berger, der bei der Suche seine Kontakte zu Red Bull spielen ließ. Auch wenn keine Zuschauerzahlen veröffentlicht wurden: Ein fast voll besetztes Motodrom sorgte in Hockenheim für die beste Finalkulisse seit langem.

Der DTM-Zirkus wird sich also auch nächstes Jahr weiterdrehen, nur ohne den Champion. Gary Paffett muss schon heute in Valencia einen Formel E-Test absolvieren. Für den Briten dürfte es eine kurze Nacht gewesen sein.