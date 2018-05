Will sich in Hockenheim den Sieg holen: Mercedes-Pilot Paul di Resta war gestern im Training am schnellsten. Foto: dpa

Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Im Volksmund macht der Wonnemonat Mai alles neu. Auf die DTM-Saison dürfte diese Weisheit gewiss zutreffen. Denn wenn ab heute wieder die Tourenwagen-Piloten um die ersten Meisterschaftspunkte kämpfen, präsentiert sich die DTM in einem neuen Gewand. Die ARD ist als langjähriger Partner nicht mehr mit dabei, Sat.1 hat sich für zwei Jahre die Exklusivrechte an der Rennserie gesichert. Neben dem Moderatoren-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing wird der zweifache DTM-Champion Timo Scheider die 20 Rennen an den zehn Rennwochenenden kommentieren.

Samstag, 9 - 9.35 Uhr: DTM 2. Freies Training; 9.45 -10.10 Uhr: Audi-Cup 1. Qualifying; 10.15 Uhr: Interview mit den Finalistinnen von Germanys Next Topmodel (DTM Showbühne); 11.25 - 11.50 Uhr: DTM 1. Qualifying; 12.05 Uhr: Renntaxi; 12.35 Uhr: Gewinnspiel auf der DTM-Bühne; 12.50 Uhr: DTM-Informationsrunden; 13 Uhr: DTM, Startfeldpräsentation; 13.30 Uhr: DTM, Samstagsrennen; 14.40 Uhr: Siegerehrung; 14.50 Uhr: NitrOlymX Demo & Red Bull Stuntbike-Show; 15.30 Uhr: ADAC Formel 4 Zweites Rennen; 16.05 Uhr: DTM-Autogrammstunde (Taxizelte); 16.30 Uhr: Audi-Cup Erstes Rennen; 17.05 Uhr: Formel 4-Autogrammstunde (DTM Showbühne); 17.25 Uhr: Renntaxi-Fahrten; 18.05 Uhr: Interview Matthias Dolderer (DTM-Showbühne); 20.30 Uhr: Konzert der Fantastischen Vier (Konzertbühne, für alle Ticketinhaber gratis). Sonntag, 9 Uhr: DTM 3. Freies Training; 9.30 Uhr: DTM Startübungen; 9.45 Uhr: BMW-Taxifahrtverlosung (BMW Erlebniswelt); 10.20 Uhr: DTM-Autogrammstunde (Taxizelte); 10.40 Uhr: ADAC Formel 4 Drittes Rennen; 11.10 Uhr: Interview mit Matthias Dolderer (DTM-Showbühne); 11.25 Uhr: DTM Zweites Qualifying; 11.50 Uhr: Gewinnspiel (DTM-Showbühne); 12 Uhr: Taxifahrten; 12.50 Uhr: DTM Informationsrunden; 13 Uhr: DTM Startfeldpräsentation; 13.30 Uhr: DTM Sonntagsrennen; 14.40 Uhr: Siegerehrung; 15.15 Uhr: Audi-Cup, Zweites Rennen.

"Ich freue mich auf die Aufgabe", sagt der langjährige Audi-Fahrer. "Jetzt kann ich endlich mal die unangenehmen Fragen stellen, von denen ich mir als Rennfahrer immer gewünscht habe, dass ich sie nicht gestellt bekomme." Erstmals überträgt auch das ORF alle Rennen live - neben Mercedes-Pilot Lucas Auer startet BMW-Neuling Philipp Eng für die Alpenrepublik. Neu im Programm ist auch das erste Nachtrennen der DTM-Geschichte, das Ende August im italienischen Misano an der adriatischen Riviera stattfinden wird. Zudem vermarktet ab sofort die Rechteagentur IMG die Rennserie. Die wohl wichtigste Frage aber bleibt nach wie vor ungeklärt: Wie geht es mit der DTM nach dieser Saison weiter? Mercedes wird zum Saisonende aussteigen. Serienchef Gerhard Berger hat noch ein Jahr Galgenfrist, um Ersatz für die Stuttgarter zu finden. Sein Plan: Kosten senken und die Fahrer stärker in den Vordergrund rücken. Ab 2019 wechselt die DTM auf einen Zweiliter-Vierzylinder-Turbo und eine noch einfachere Aerodynamik. So kann man neue Hersteller anlocken. Kommen sie nicht, könnte für die DTM die Todesglocke läuten. "Du begegnest im Motorsport überall den gleichen Problemen", weiß Serienchef Gerhard Berger. Vor allem die immer noch hohen Kosten halten interessierte Hersteller von einem Einstieg ab.

Doch all das ist beim Saisonauftakt noch ferne Zukunftsmusik. Ab heute stehen die Piloten im Vordergrund - allen voran Mattias Ekström. Der knapp 40-jährige Schwede darf sich in Hockenheim von seinen Fans verabschieden und hofft auf einen Podiumsplatz. Da er ohnehin keine Meisterschaftspunkte erhalten wird, steht für den langjährigen Audi-Fahrer fest: "Die können mich alle gewinnen lassen." Auch DTM-Rückkehrer Pascal Wehrlein freut sich schon auf den alten Schweden, der gestern im Training mit Rang neun überzeugte: "Ich glaube, dass er von sich aus extrem darauf aufpassen wird, nicht ins Renngeschehen einzugreifen oder die Brechstange rauszuholen."

Letzteres würde Wehrlein gewiss nicht schaden. Gestern landete der Sigmaringer immerhin auf Rang sieben - während seine Silberpfeil-Kollegen um Paul di Resta im ersten freien Training die drei Toppositionen abräumten. Bester Audi-Fahrer war Mike Rockenfeller, der sich mit seinem vierten Platz zufrieden zeigte: "Es ist schön, wieder zurück im Auto und im Rennmodus zu sein. Das Auto hat sich trotz Balanceproblemen ganz okay angefühlt." Die Topzeiten gestern aber gehörten erst einmal Mercedes. Durchaus möglich also, dass Silber die Farbe der Stunde im Wonnemonat wird.