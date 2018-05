Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Timo Glock führt ein Leben auf der Überholspur. Für RTL darf der langjährige Formel-1-Fahrer um die Welt jetten, um den Fans die Feinheiten der Königsklasse zu erklären. Ansonsten gibt der 36-jährige BMW-Pilot in seinem gelben Postauto in der DTM Gas. Ganz besonders dann, wenn es in die alte Heimat geht. Auch wenn der Odenwälder schon seit geraumer Zeit in der Schweiz wohnt: Nirgends ist Timo Glock so erfolgreich wie in Hockenheim. An seinen fünften Sieg im 76. DTM-Rennen dürfte sich der schnellste Postbote der Welt jedenfalls noch lange erinnern.

Glock, der nach einem dritten Platz am Samstag nun am Sonntag von der Pole Position gestartet war, konnte sich gleich nach dem Start absetzen und die Konkurrenz in Schach halten. Mercedes-Fahrer Lucas Auer, der am Samstag noch Zweiter gewesen war, fiel nach einem Frühstart und der folgenden Fünf-Sekunden-Strafe trotz guter Form bis ans Ende des Feldes zurück - und machte so die Bahn frei für Gary Paffett, der den DTM-Auftakt am Samstag gewonnen hatte. Was nun folgte, war das wohl spannendste Rennen der letzten Jahre. Beim Thriller im Motodrom blieb der Rennausgang bis zur letzten Runde ungewiss.

"Mercedes soll jetzt genau zuhören", sprach Timo Glock in das erste Mikrofon, das er nach der Zieleinfahrt in die Hände bekam. "Nach dieser Nummer heute dürfen sie die DTM auf keinen Fall verlassen. Das war pures Adrenalin und Racing. Auch wenn ich das Wort ungern verwende: Es war der geilste Zweikampf meiner Karriere." Rundenlang duellierte sich der Mann aus Wersau im Duell der Familienväter mit Mercedes-Pilot Gary Paffett, der den stärksten Eindruck seit Jahren macht. Wie beim Autoscooter berührten sich beide mehrfach, fuhren nebeneinander und schenkten sich nichts. Trotzdem blieben die Zweikämpfe hart, aber fair. "Ich habe wirklich alles aus den Reifen herausgeholt", sagte Glock, der in Runde 15 einen Umlauf vor Paffett zum Reifenwechsel gekommen war.

Auf den leicht älteren Pneus musste der Maestro des Motodroms dann alle Register ziehen, um den nicht minder starken Briten hinter sich zu lassen. Die Konkurrenz freute sich. Denn durch den mit aller Härte geführten Zweikampf an der Spitze konnte der Rest des Feldes aufschließen. Die ersten Vier lagen zwei Runden vor Schluss innerhalb von zwei Sekunden zusammen - doch Timo Glock behielt beim Herzschlagfinale die Nerven. "Ich kann mich nicht erinnern, jemals so hart gekämpft zu haben. Das war allerletzte Rille zum Schluss", japste Glock auf dem Podest. "Das Duell mit Gary war schlicht unfassbar."

Doch Paffett musste für die Zweikämpfe am Ende einen hohen Preis zahlen. In der vorletzten Kurve schob sich Audi-Mann Mike Rockenfeller noch vorbei am Briten, dessen Reifen immer stärker abgebaut hatten. Die Laune ließ sich der Samstags-Sieger davon aber nicht verderben. "Mir fehlen die Worte", lachte Paffett. "Das waren bestimmt an die zehn Führungswechsel. Was wird das bitte für eine Saison?"

Wohl eine ziemlich spannende. Da es in der DTM auch für die Pole Position Punkte gibt, liegt Timo Glock nun einen Zähler vor Gary Paffett - am Lausitzring dürfte das Rennen der Oldies, die beide schon 25 Punkte vor dem Drittplatzierten Mike Rockenfeller liegen, in die nächste Runde gehen. Und Audi konnte mit Rockenfeller nach dem enttäuschenden Samstag immerhin noch einen Teilerfolg feiern. "Mit uns muss man wieder rechnen", sprach Rocky, der auch um den Titel mitfahren will.

Umso enttäuschender, dass bei bestem Grillwetter so wenige Fans den Weg ins Motodrom fanden. Offizielle Zuschauerzahlen gab es nicht, doch die großen Lücken im Motodrom waren nicht zu übersehen. Trotz Gratis-Konzerts der Fantastischen Vier und zahlreicher Sonderveranstaltungen rund um die Rennstrecke. Man habe zu spät mit der Vermarktung begonnen, heißt es hinter vorgehaltener Hand bei Mercedes. Zudem ist Sponsor BWT nicht mehr dabei, der im Oktober noch 5000 Tickets gekauft und an treue Kunden verschenkt hatte. Bleiben die Rennen so spannend wie gestern, dürfte es allerdings nur eine Frage der Zeit sein, bis die Fans wieder zurückkommen. Und möglicherweise auch Mercedes.