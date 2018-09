Würzburg. (kn) Nach dem etwas holprigen Rundenstart scheinen die Würzburger Kickers nun wieder in der 3. Liga angekommen zu sein. Dem Heimsieg gegen Cottbus ließen die Mannen von Cheftrainer Michael Schiele einen überzeugenden Auswärtssieg in Rostock folgen und daran möchten die "Rothosen" auch in ihrer kommenden Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden anknüpfen.

Auch wenn in der Liga jeder jeden schlagen kann, scheint die Aufgabe von der Papierform her lösbar zu sein, da die Gäste aus Wiesbaden in der noch jungen Saison auch noch nicht so richtig in Fahrt kamen. Mit drei Niederlagen, einem Unentschieden und nur einem Sieg aus fünf Partien hat die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm ganze vier Punkte auf der Habenseite und sieht sich damit auf dem 17. Tabellenplatz der Liga. Die Kickers verfügen nach den beiden letzten Siegen immerhin schon über sechs Punkte und das bringt ihnen derzeit den 10. Tabellenplatz.

Spätestens am Samstag (Anstoß 14 Uhr) sollen drei weitere dazu- kommen und damit könnten die Kickers ihre Serie ausbauen. Nach dem überzeugenden Auftritt in Rostock geht die Mannschaft als klarer Favorit in diese Partie, allerdings ein Selbstläufer wird es sicherlich nicht werden da die Gäste bereits am 6. Spieltag unter großem Erfolgsdruck stehen und bereits zum Siegen verdammt sind, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Damit sind die Voraussetzungen für eine spannende Partie gegeben und sollte Würzburgs Serie halten, würde dies zumindest mit einem einstelligen Tabellenplatz belohnt werden.