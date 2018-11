Trainer Michael Schiele will in die Erfolgsspur zurück. Foto: K. Narloch

Würzburg. (kn) Drittligist Würzburger Kickers bestreitet am morgigen Samstag um 14 Uhr ihr Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Seit nunmehr acht Spieltagen wartet die Mannschaft von Trainer Michael Schiele auf ein Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten. Bis zum 9. Spieltag muss man mittlerweile zurückrechnen, um nach dem letzten Sieg zu suchen, der Ende September gegen den SV Meppen gelang. Seitdem konnte man kein Spiel mehr gewinnen und ist in der Folge bis auf den 12. Tabellenplatz abgerutscht mit ganzen zwei "Pünktchen" Abstand auf einen Abstiegsplatz.

Da läuten bereits die Alarmglocken am Dallenberg, denn sollte man auch gegen Carl Zeiss Jena nicht gewinnen, würde die Situation immer prekärer werden. Momentan möchte man in der Führungsriege das Wort Abstiegskampf noch nicht in den Mund nehmen, doch darf man sich auf Grund der Tabellensituation auch nicht die Augen verschließen und darauf warten, dass alles wieder besser wird. Der Punktgewinn bei Fortuna Köln sollte die Zuversicht wieder stärken, auch mal wieder im heimischen Stadion einen "Dreier" einzufahren.

Die Ausgangsposition scheint lösbar zu sein, da mit Jena eine Mannschaft kommt, die auf einem Abstiegsplatz steht und zudem zu den Teams mit den meisten Gegentoren gehört. Das verleitet allerdings möglicherweise auch dazu, den Gegner zu unterschätzen. Gerade in den Begegnungen gegen unten angesiedelte Teams hat man nicht die besten Erfahrungen gemacht und die fest einkalkulierten Punkte liegen lassen. Damit wird auch die Partie gegen den Tabellensiebzehnten eine schwere Aufgabe werden, die den Kickers wieder alles abverlangen wird.

Info: Anstoß in der "Flyeralarm-Arena" ist am morgigen Samstag um 14 Uhr.