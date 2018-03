Heidelberg. (rkü/soz/tib) Die SG Leutershausen hat am Samstag in in eigener Halle einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Gegen die Falken der MSG Groß-Bieberau/Modau gewannen die Roten Teufel 27:19 (14:9). "Wir haben über sechzig Minuten zu wenig investiert und keinen Zugriff bekommen, zu wenig Emotion und Leidenschaft gezeigt", analysierte Falken-Trainer Thorsten Schmid kurz und knapp. "Vorgenommen hatten wir uns mehr." Für SGL-Coach Marc Nagel stellte sich die emotionale Verfassung seines Teams genau umgekehrt dar: "Vor dem Spiel beim Kaffeetrinken dachte ich, es fehlen noch mindestens drei Spieler, so ruhig war es. Dafür sind sie dann aber mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Kabine gekommen. Mit einem Ergebnis in dieser Höhe hatten wir nicht gerechnet."

Tatsächlich waren es von Beginn an die Hausherren, die das Spiel bestimmten. Noch ehe Groß-Bieberau richtig in der Heinrich-Beck-Halle angekommen war, stand es 5:0. "Klar, wir hatten Hübi hinten drin, aber auch eine aggressive Abwehr, dann läuft das eben am Anfang so", so Nagel. Den ersten Treffer für die Hessen besorgte Robin Büttner per Siebenmeter - da waren aber schon sieben Minuten auf der Uhr. Kurz darauf zog Falken-Coach Thorsten Schmid bereits die grüne Karte, danach lief es vorübergehend besser bei den Gästen. Sie holten bis auf 7:5 auf (14.), was die SGL aber nicht nachhaltig in Bedrängnis brachte. Vier Mal traf Maximilian Rolka, einmal Sascha Pfattheicher - schon waren die Hausherren wieder auf 12:5 davon (20.). Neben einer treffsicheren Offensive half einmal mehr Alexander Hübe im Tor der Bergsträßer.

Die Roten Teufel ließen in der Schlussviertelstunde nichts mehr anbrennen, setzten noch verstärkt ihre vier A-Jugendlichen ein. Die SG Leutershausen schob sich durch den Sieg wieder auf Platz zwei der Tabelle vor HC Erlangen II, die Falken rutschten auf Platz 8 ab.

Raúl Lazaro García wird zum Saisonende die SG Leutershausen verlassen. Darauf einigten sich der Torhüter und der Verein in der vergangenen Woche. Welchem Verein sich der dritte Torhüter anschließen wird, ist noch völlig unklar.

SG Leutershausen: Jäger F. 6, Rolka 7, Stippel 2, Jäger P. 3, Ruß 6, Gasser 1, Herbert, Pfattheicher 2.

Die SG Nußloch wurde im vergangenen Jahr Meister in der Dritten Handball-Bundesliga. Daran hatte Kevin Bitz (24) einen genauso großen Anteil wie am Erfolg in dieser Saison - ohne den Rückraum-Spieler mit dem unwiderstehlichen Durchsetzungsvermögen im Zweikampf und der gewaltigen Wurfkraft wäre es schwer geworden, erneut um die Meisterschaft zu spielen. Nußlochs Verantwortliche kämpften schon seit Monaten um das Bleiben des Leistungsträgers über den Sommer hinaus - sein Vertrag läuft nämlich nach dieser Runde aus. Nun kann die SG vermelden, dass Bitz bleibt und bis 2020 unterschreibt. "Ich hatte vergangene Woche noch einmal ein Gespräch mit den Verantwortlichen", sagt Bitz. Er begründet sein Bleiben: "Darin haben sie mir ihre Pläne für die Zukunft dargelegt. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas entsteht. Der Aufstieg in die Zweite Liga ist in absehbarer Zeit das Ziel."

Die HG Oftersheim/Schwetzingen muss sich gegen die TSB Heilbronn/Horkheim mit einem 29:29-Unentschieden begnügen. Die Mannschaft von Cheftrainer Holger Löhr führte in der 3. Liga Süd noch zur Halbzeit mit 18:14 vor heimischer Kulisse. Mit der Schlusssirene kassierte man vor rund 450 Zuschauern in der Schwetzinger Nordstadthalle den Ausgleich vom Siebenmeterstrich.

Oftersheim/Schwetzingen: Messerschmidt 3, Jansen 5, Rudolf 1, Förch 2, Zipf 1, Sauer L. 3, Suschlik 2, Sauer A. 2, Hideg 10/3.

Auch die Rhein-Neckar Löwen II kamen am Samstagabend nicht über ein 23:23-Unentschieden hinaus. Bei der Bundesliga-Reserve der HBW Balingen-Weilstetten teilten sich die Junglöwen nach großem Kampf die Punkte.

Rhein-Neckar Löwen II: Braun 1, Trost S. 6, Röller 4, Meyer 1, Kirchenbauer 8, Ganz 3/1.