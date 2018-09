Augen zu und durch: Leutershausens Philipp Jaeger will gegen Wetzlar nachlegen. Foto: vaf

Heidelberg. (tib/bz/pko/hema) Während die Handballer der SG Nußloch ihre Aufstiegsambitionen in der Dritte Liga Ost untermauern, läuft es noch nicht bei allen Kurpfalz-Teams rund. Der TVG Großsachsen steckt im Tabellenkeller fest und braucht dringend Punkte, die SG Leutershausen kommt dagegen immer besser in Fahrt.

Dass der Erfolg gegen Groß-Bieberau wichtig für Mannschaft und Umfeld war, bestreitet Frank Schmitt nicht. Leutershausens Trainer weiß, dass seine Mannschaft Zeit braucht, um sein Spielkonzept umzusetzen. Deshalb betont Schmitt: "Das war eine gute Mannschaftsleistung."

Die Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar ist am Samstag um 19 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle zu Gast. Der Aufsteiger aus Hessen hatte keinen leichten Saisonstart und konnte erst am letzten Wochenende die ersten beiden Punkte einfahren. "Ich kann nur warnen", sagt Schmitt, "ein Selbstläufer wird das nicht."

Wetzlar habe eine junge Mannschaft mit wurfkräftigen Spielern. Außerdem wisse man bei zweiten Mannschaften nie, ob es Unterstützung "von oben" gebe.

Bei der SGL hat der 21-jährige Rückraumspieler Hendrik Wagner bis 2021 verlängert. "Hendrik ist ein ganz feiner und bodenständiger Mensch, der perfekt nach Leutershausen passt", freut sich der Sportliche Leiter Mark Wetzel.

Die weiße Weste der SG Nußloch soll keine Flecken bekommen. Am Sonntag um 17 Uhr trifft die SGN, die sich mit vier Siegen schadlos hält, auf den TV Erlangen-Bruck. "Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen", gibt es laut Trainer Christian Müller trotz der 8:0 Punkte Verbesserungspotenzial.

In der Olympiahalle haben die Nußlocher in ihren beiden Partien, im Gegensatz zu den knappen Auswärtssiegen mit je einem Tor Vorsprung, nichts anbrennen lassen. Entsprechend groß ist die Hoffnung auf den fünften Saisonsieg. Über die Mittelfranken weiß man, dass sie gerne mit einer offensiven Deckung agieren. "Unsere Heimspiele müssen wir gewinnen", sagt der Sportliche Leiter Christian Fingerle.

Außerdem steht ein besonderes Debüt an. Christian Zeitz, der bereits in Schwetzingen sieben Treffer beisteuerte, bestreitet das erste Heimspiel für seinen neuen Klub. "Die Stimmung in der Halle ist super", hat der wurfgewaltige Linkshänder bereits wahrgenommen.

Nach der guten, aber nicht mit einem Punktgewinn belohnten Leistung bei der 25:29-Niederlage in Eisenach muss die ersatzgeschwächte Mannschaft des TV Germania Großsachsen am Samstag beim Tabellen-13. MSG Groß-Bieberau/Modau antreten, der erst einen Punkt und damit einen Zähler mehr hat als die Bergsträßer. "Für Komplimente kann ich mir nichts kaufen. Wir brauchen Punkte", sagt TVG-Trainer Stefan Pohl. Im Odenwald muss Großsachsen punkten.

Bei der HG Oftersheim/Schwetzingen kehrt nach der Derby-Niederlage gegen Nußloch der Alltag ein. Viel hätte nicht gefehlt und die Mannschaft von Trainer Holger Löhr hätte einen Zähler erkämpft. Nun steht die HG vor einem Auswärtsspiel, das nicht zu den leichten Aufgaben zählt.

Am Sonntag um 17 Uhr gastiert man bei der HSG Hanau, einem echten Spitzenteam. Die Hessen konnten drei von vier Spielen für sich entscheiden, lediglich gegen Nußloch war man in der Olympiahalle chancenlos. In Hanau konnte noch keine Mannschaft etwas Zählbares mitnehmen.

Bei den Rhein-Neckar Löwen II freut man sich auf eine Aufgabe vor heimischer Kulisse. Dansenberg ist zu Gast in der Stadthalle Östringen. Die Pfälzer stehen in der Tabelle der Südstaffel vor den Junglöwen, haben aber auch bereits eine Partie mehr absolviert. Mit einem Erfolg könnte das Team von Michel Abt und Andre Bechtold am TuS vorbeiziehen.

Dritte Liga Männer, Samstag, 19 Uhr: SG Leutershausen - HSG Wetzlar II, MSG Groß-Bieberau/Modau - TVG Großsachsen; 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - TuS Dansenberg; Sonntag, 17 Uhr: SG Nußloch - TV Erlangen-Bruck, HSG Hanau - HG Oftersheim/Schwetzingen.