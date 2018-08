Von Tillmann Bauer

Hirschberg. Dass Ex-Weltmeister Christian Zeitz nach Nußloch wechseln wird, dass wusste Stefan Pohl schon lange bevor es offiziell wurde. "Der Buschfunk war aktiv", grinste der Trainer des TVG Großsachsen gestern bei der offiziellen Saisoneröffnung, "die Anzeichen haben sich verdichtet." Nun gut, der Chefcoach des Handball-Drittligisten freut sich nicht unbedingt auf das Treffen mit dem ehemaligen Kieler, vielmehr fiebert er auf das Duell mit dem gesamten Verein SG Nußloch hin. Denn der wurde kurzerhand von der Südstaffel in den Osten geschoben, genau wie die HG Oftersheim/Schwetzingen. Heißt: Zwei Derbys mehr in der Sachsenhalle. Das wird gerne gesehen, in Großsachsen freundet man sich immer mehr mit dem Osten an.

Große Veränderungen auf dem Spielfeld wird es nicht geben. Mit dem 25-jährigen Pascal Boudgoust hat man lediglich einen "echten" Neuzugang verpflichtet. Der Torhüter kommt von den Rhein-Neckar Löwen II, wechselt also auch vom Süden in den Osten. Und er ist Champions-League erfahren, denn aufgrund des Terminstreits zwischen der European Handball Federation (EHF) und der Handball-Bundesliga (HBL) durfte er mit den Junglöwen ins polnische Kielce reisen und die Profis vertreten. "Das war ein tolles Erlebnis, aber das darf man nicht an die große Glocke hängen", lachte er.

Darüber hinaus komplettieren Rechtsaußen Marius Schneider und Kreisläufer Max von Babka aus der zweiten Mannschaft die Auswahl, die mit einem Heimspiel gegen die HSG Hanau (25. August) in die neue Runde startet.

Ein Saisonziel ausgeben? Damit tun sich die Verantwortlichen noch etwas schwer. Zu unberechenbar war bereits die vergangene Runde, viele schwere Verletzungen warfen den TVG zurück. "Klar ist auf jeden Fall, dass wir uns nur mit Willen und vollem Einsatz in der Liga halten können", so Coach Pohl, der ab sofort von Co-Trainer Mario Ubiparip Unterstützung bekommt. "Wir müssen Emotionen in die Spiele bringen, die Derbys werden uns da zugute kommen."

Doch nun muss erst einmal der Grundstein in der Vorbereitung gelegt werden. Denn die ist aktuell im vollen Gange. Man absolvierte einige Testspiele gegen konkurrenzfähige Drittligisten und nahm am Edeka-Cup in Heddesheim teil. "Das war insgesamt okay", so Co-Trainer Ubiparip, "nicht Weltklasse, aber auch nicht Kreisklasse." In den vergangenen Tagen gab es frei, an diesem Wochenende gastiert man beim OSADA-Cup in Viernheim.

Und danach - so war es geplant - wollte man wieder voll in der Sachsenhalle mit dem Training einsteigen. Das Problem nur, sie ist noch gesperrt: "Und es kann sein, dass sich das noch bis zur Woche vor dem Auftakt zieht", so Pohl. Aktuell dürfen die Handballer zum Trainingsbetrieb nach Birkenau ausweichen. Zudem fehlen dabei noch Denny Purucker und Philipp Ulrich verletzt. Insgesamt also ein nicht optimales Szenario.

Trotz Staffeleinteilung, Hallenproblematik und Verletzungspech: Linksaußen Robin Unger sprach sich dafür aus, dass man alles nicht immer so kritisch sehen sollte: "Wir können in diesem Jahr richtig froh über die Einteilung sein, ich freue mich auf volle Hallen." Dass man aber auch schnell unten reinrutschen kann - sollte es mal nicht rund laufen - ist bekannt. Ubiparip legte vor: "Es ist möglich, dass wir die ersten sechs Spiele alle verlieren." Da schnappte sich Pohl schnell das Mikrofon und ergänzte: "Oder wir gewinnen sie alle." Es ist also vieles möglich.

Wenn es aber um die Aufstiegsfavoriten geht, dann sind sich die Verantwortlichen einig. Die Meisterschaft kann nur über Nußloch oder Zweitliga-Absteiger ThSV Eisenach gehen. "Die kaufen ja einzelne Spieler, mit deren Gehalt wir unsere ganze Mannschaft bezahlen könnten", grinste Pohl und schickt noch einen kleinen Seitenhieb Richtung Nußloch hinterher: "Also, wenn das nichts wird, das wäre schon peinlich."