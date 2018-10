Heidelberg. (RNZ) Der TVG Großsachsen landet mit einem 29:21-Sieg gegen Coburg einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Im vierten Versuch gelang nun der erste Heimsieg, das Team von Stefan Pohl belohnte sich diesmal für die eigene Leistung. Großsachsen kam gut in die Partie und lag zumeist in Führung, die man vor allem dem starken Torhüter Sandro Sitter zu verdanken hatte. Coburg wirkte häufig zu unkonzentriert und leistete sich einige technische Fehler. Eine Entscheidung fiel aber erst acht Minuten vor Schluss, was daran lag, dass auch die Hausherren nervös waren. Der Sieg war ein Befreiungsschlag. Einziger Wermutstropfen: Marius Schneider musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden. hema

TVG Großsachsen - HSC Coburg II 29:21 (15:11): Sitter 1, Boudgoust - Gunst J., Triebskorn 6, Schulz 4, Schneider, Spilger, Gunst P. 2, Kadel 3, Purucker 2, Straub, Reisig 5, Buschsieper 1/1, Hildebrandt 5.

Die Gegend rund um Hanau ist kein gutes Pflaster für die HG Oftersheim/Schwetzingen. Die Kurpfälzer verloren auch das dritte Auswärtsspiel in Folge beim TV Gelnhausen mit 24:29. "Wir bekommen im Moment nicht alles auf die Platte, was wir uns vornehmen", so der enttäuschte Coach Holger Löhr. Dabei hatten die Gäste ganz ordentlich angefangen, Gelnhausen wurde aber von Minute zu Minute stärker. Aus ihrer offensiven Deckung heraus bestraften sie die Schnitzer der HG in der ersten Spielhälfte eiskalt und auch nach Wiederanpfiff wurde es nicht besser: Letztlich waren die HG-Angreifer zu uneffektiv - nur 9 von 22 Würfen aus dem Rückraum landeten im Tor. Nun ist man auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht. pko

TV Gelnhausen - HG Oftersheim/Schwetzingen 29:24 (15:11): Gabel, Herb - Barthelmeß, Messerschmidt 6, Förch 3, Jansen 2, Zipf 1, Krepper 2, Jungmann 1, Suschlik 2, Hideg 7/2, Kubitschek 1.

Das beste Auswärtsteam der Liga hat erneut zugeschlagen. Die Rhein-Neckar Löwen II haben in der Südstaffel beim VfL Pfullingen mit 33:29 gewonnen und wichtige Punkte eingefahren. "Insgesamt war der Sieg verdient, ich bin bin stolz, dass wir auswärts so bestehen können", urteilte Trainer Michel Abt. heka

VfL Pfullingen - Rhein-Neckar Löwen II 29:33 (11:15): Adanir, Unser - Trost 6, Ahouansou 9, Meiser, Schneibel, Zehrbach, Braun 4, Neagu, Bolius 1, Wichmann 2, Meddeb, Ganz 9/5, Kessler 2.