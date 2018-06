Billigheim/Mosbach-Neckarelz. (RNZ) Bei den beim TSV Billigheim ausgetragenen Jugendpokal-Endspielen des Fußballkreises Mosbach gingen die Mannschaften der C- B- und A-Junioren von der SpVgg Neckarelz als Sieger vom Platz. Bei bestem Fußballwetter und zahlreichen Zuschauern konnten die Spieler der SpVgg Neckarelz bei den C-Junioren gegen den FV Mosbach den Pokal mit einem 8:0-Sieg entgegen nehmen.

Bei den B-Junioren machte es die Mannschaft der SG Billigheim den Neckarelzern nicht ganz so leicht. Nach der 1:0-Führung in der 17. Spielminute durch Neckarelz glich Billigheim in der 26. Minute aus. Nach der Pause konnte Neckarelz mit zwei Treffern in der 48. Und 50. Minute auf 3:1 davonziehen. Ein wenig Spannung kam noch auf, als Billigheim in der 55. Minute auf 3:2 verkürzte. Doch in der Schlussphase des Spiel war Neckarelz spielbestimmend und durch Treffer in der 79. und 80. Minute machte sie den Sieg klar.

Beim Spiel der A-Junioren kam es zum Duell der SpVgg Neckarelz (Meister der Verbandsliga) gegen die SG Asbach/Daudenzell/Mörtelstein, Vierter der Kreisliga. In einem fair geführten Spiel war der Sieg von Neckarelz nie gefährdet, jedoch die Mannschaft der SG Asbach/Daudenzell/Mörtelstein spielte munter mit, verlor aber mit 7:0