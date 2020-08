Von Michael Rappe

Braunschweig. "Es ist schlimmer als in Doha." Die enorme Hitze im Braunschweiger Stadion an der Hamburger Straße machte nicht nur Carolina Krafzik, der Siegerin über 400 m Hürden der Frauen, arg zu schaffen. "In Doha war wenigstens das Stadion runtergekühlt, hier steht die Hitze, das ist kaum auszuhalten", sagte sie. Die Sprinter werden Temperaturen von 36, 37 Grad noch mögen, für die Mittel- und Langstreckler waren sie eine Tortur. Eine Tortur, die diesmal auch die große Kämpferin Gesa-Felicitas Krause nicht bewältigen konnte. Die zweifache Europameisterin und WM-Dritte stieg als eine der sichersten Titelkandidatinnen dieser 120. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften vorzeitig aus.

Gerade erst aus dem Höhentrainingslager in Davos gekommen, konnte sie die gewohnte Leistung nicht umsetzen. "Die Beine wurden nach unten gedrückt, von muskulären Problemen, der Hitze, was auch immer", sagte Krause. Elena Burkhard nutzte dies zu einem Überraschungssieg. Es waren nicht nur wegen der Hitze besondere Meisterschaften, auch wegen der Bedingungen im Vorfeld. Für viele Athleten war es der erste oder zweite Wettkampf des Jahres, fast alle hatten wegen Corona nicht optimal trainieren können. Die in einigen Wettbewerben doch sehr schwachen Leistungen sind wohl in erster Linie darauf zurück zu führen.

Einige internationale Topleistungen gab es aber dennoch zu sehen. So von Johannes Vetter, dem Weltmeister von 2017, der im Speerwerfen die Konkurrenz mit 87,36 Meter haushoch dominierte. Selten zuvor war ein Speerwurfwettbewerb bei nationalen Titelkämpfen so schwach wie diesmal. Klägliche 70 Meter reichten noch zu Bronze. Vetter schob dies auch auf einen sehr weichen Belag, der schon mal drei bis fünf Meter kosten könne. Schwierig waren auch die Bedingungen im Weitsprung, der auf einem Steg ausgetragen wurde. Zudem waren die wechselnden Winde ein Problem. Weltmeisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz störte das nicht groß. Auch mit verkürztem Anlauf (16 statt 20 Schritte – eine Vorsichtsmaßnahme, um den lädierten Rücken zu schonen) gewann sie hoch überlegen mit 6,71 Meter. Bei den ersten Versuchen sprang sie 20 bis 30 Zentimeter vor dem Balken ab, dann passte der Anlauf. "Der Wettkampf war insgesamt super, ich bin erstmals mit 16 Schritten gesprungen. Der Wind war sehr böig", meinte die Oftersheimerin.

Derer Wolfsburger Sprinter Deniz Almas freut sich über seinen Sieg. Foto: dpa

Für die international wohl wertvollste Leistung sorgte der neue Sprintstar Deniz Almas vom VfL Wolfsburg. Eine Woche nach seiner persönlichen Bestleistung in Weinheim (10,08 Sekunden) holte er sich in Braunschweig seinen ersten deutschen Meistertitel in 10,09 Sekunden. "Die junge Generation macht Druck", grinste der 23-Jährige, denn Silber ging auch an einen jungen Wilden. Joshua Hartmann lief 10,23 Sekunden, "Oldie" Julian Reus musste sich mit Bronze zufrieden geben. Mit den beiden Zeiten von Weinheim und Braunschweig hat "der schnellste "Wolf" in diesem Jahr in Europa die beiden besten Zeiten gelaufen.

Einen hochklassigen Wettbewerb gab es über 400 Meter der Frauen. Seit Grit Breuer im Jahr 2001 ist keine Läuferin bei einer DM so schnell gelaufen wie Corinna Schwab aus Regensburg. Sie kam nach 51,72 Sekunden ins Ziel. Auch Karolina Palitzsch aus Berlin blieb unter 52 Sekunden (51,88). Ruth Sophia Spelmeyer war mit 52,14 Sekunden so schnell wie lange nicht, 52,20 Sekunden reichten Alica Schmidt (Berlin) nur zu Rang vier. Neun Mal in den vergangenen 20 Jahren wäre sie mit dieser Zeit Meisterin geworden.

Letztlich waren die ersten seit Corona ausgetragenen nationalen Meisterschaften im deutschen Sport ein Erfolg, wenn auch die Zuschauer sehr fehlten. Die Athleten machten das Beste draus. Bewundernswert war, wie die Kampfrichter zwei Tage mit Maske der sengenden Sonne trotzten.