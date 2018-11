Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das Runde muss ins Eckige, ein Spiel dauert 90 Minuten, und der Ball hat die beste Kondition: Der Fußball hat seine ganz eigenen Gesetze. Besonders eigen geht es aber in der Kreisliga zu. Wie, das zeigt das neue Buch des Heidelberger Autoren Christoph Rehm, das er am Samstag im Karlstorbahnhof erstmals der Öffentlichkeit vorstellt. Die RNZ hat vorab mit dem 36-Jährigen gesprochen - über spöttische Zuschauer, Männer mit Unterhosen auf dem Kopf und geplatzte Träume.

Herr Rehm, Sie haben ein Buch über die Kreisliga geschrieben - warum?

Warum nicht? Die Kreisliga bietet so viele Geschichten, da könnte man jede Woche ein Buch mit füllen. Allein der Anblick, wenn sich erwachsene Männer vor dem Spiel in zu heiß gewaschene Stutzen zwängen, ist es total wert. Das Buch zu schreiben war aber auch eine Art Selbsttherapie. Ich habe ja selbst 15 Jahre für den Heidelberger SC in der Kreisliga gespielt.

War’s so schlimm?

Ich war extrem erfolglos. Der Trainer hat mich oft im Sturm aufgestellt, Tore geschossen habe ich aber selten. Dennoch habe ich die Kreisliga mit jeder Pore geatmet.

"Ich habe die Kreisliga mit jeder Pore geatmet"

Was macht den Charme der Kreisliga aus?

Kreisliga, das ist etwa, wenn man vor dem Spiel in die Kabine kommt und es riecht nach Schnapsbrennerei. Wenn erwachsene Männer mit Unterhose auf dem Kopf einander jagend durch Kabinengänge rennen. Hast du als Spieler in der Kreisliga auch nur irgendeinen sportlichen Anspruch, dann bist du komplett fehl am Platz.

Was sind denn diese "eigenen Gesetze", von denen Ihr Buch handelt?

Da könnte ich jetzt mehrere aufzählen. Für viele Schiedsrichter scheint es dort jedenfalls eher keine Gesetze zu geben. Die machen lieber ihr eigenes Ding. Nicht mal auf die Spielfeldmarkierungen kann man sich in der Kreisliga verlassen - die haben manchmal bis zu zwei Meter Ausschlag, je nach Tagesform des Platzwartes.

Was ist mit den Zuschauern?

Die sind natürlich ein ganz spezielles Volk: 70 Prozent Rentner und 30 Prozent Menschen, die sich amüsieren wollen. In der Kreisliga ist es fast schon eine eigene Sportart, am Rand zu stehen und Spieler zu verhöhnen. Das geht schon beim Aufwärmen los mit Sprüchen wie "Mach langsam, sonst verletzt du dich noch".

Traurig, dass Sie das alles am eigenen Leib erfahren mussten?

Natürlich habe ich wie die meisten anderen Kinder früher auch davon geträumt, irgendwann einmal in der Bundesliga aufzulaufen. Aber ich habe in der Kreisliga so viele tolle Momente erlebt und Freundschaften geschlossen - das möchte ich, ehrlich gesagt, nicht missen.

Sie sind jetzt 36 Jahre alt. Was darf man da von Ihnen persönlich noch fußballerisch erwarten?

Ich glaube schon, dass ich noch ein paar gute Jahre vor mir habe. Im Ernst: Durch die Arbeit als Jugendtrainer und mein Sportstudium bleibt mir momentan leider nur wenig Zeit, die Fußballschuhe zu schnüren. Ein Leben ganz ohne Fußball wäre für mich aber nicht vorstellbar - auch wenn ich schon jetzt weiß, dass meine Freundin mit dem Kopf schüttelt, wenn sie das liest.

Info: Christoph Rehm: "Falscher Einwurf - Die eigenen Gesetze der Kreisliga", Arete-Verlag 2018, 104 Seiten, 10 Euro. Karten für die Lesung am Samstag, 20 Uhr, Karlstorbahnhof, kosten acht Euro. Zuhörer, die im Fußballtrikot erscheinen, zahlen nur fünf Euro.