Von Tillmann Bauer

Kornwestheim. Es ist eine Art Bonusspiel, eine Chance, da sind sich die Verantwortlichen der SG Leutershausen einig. Zu groß der Name des Gegners, zu gut besetzt der Kader des Konkurrenten. Wenn die Handballer der SGL am Samstag (19 Uhr) in der ersten Runde des DHB-Pokals in der Sporthalle Ost in Kornwestheim auf den VfL Gummersbach treffen, dann wird sich der eine oder andere Handballromantiker an die alten Zeiten erinnern, als beide Klubs noch zur nationalen Spitze zählten. Ein Duell mit Tradition, auch wenn die allerbesten Jahre der beiden Vereine weit zurück liegen.

Der große VfL zittert sich in der Bundesliga Jahr für Jahr zum Klassenerhalt, ihm wird auch diesmal eine schwierige Spielzeit vorausgesagt. Die SGL geht nach dem Zweitligaabstieg nun in die zweite Saison in der 3. Liga Ost. Nun also der Auftakt im Pokal, bei dem die Roten Teufel im Halbfinale des "Entry-Four-Turniers" den Blauhemden gegenüber stehen und sich in der klaren Außenseiterrolle befinden. "Wir haben nichts zu verlieren", bringt es SGL-Cheftrainer Frank Schmitt auf den Punkt. Eigentlich kann er in seinem Premieren-Auftritt nur gewinnen, eine Niederlage wäre kein Beinbruch. Man freue sich extrem auf dieses Spiel, ließ der Trainer gestern zudem wissen: "Und falls Gummersbach uns unterschätzt, dann wollen wir da sein."

Zwei Spieler werden dabei besonders motiviert in die Partie gehen. Felix und Philipp Jaeger haben das Handballspielen in der Jugendakademie beim VfL gelernt, Vater Gunnar Jaeger gilt als Vereinslegende in Gummersbach. Doch ob Felix Jaeger gegen seine alte Liebe überhaupt auf dem Feld stehen kann, ist aktuell noch unklar, noch immer plagen ihn starke Schmerzen in der Schulter. Niklas Ruß und Marvin Karpstein machen ebenfalls Fortschritte, werden aber erst in den nächsten Wochen zur Mannschaft stoßen. Sollte es tatsächlich mit einer Pokal-Sensation klappen, würde man im Finale am Sonntag auf den Sieger der Partie HSC 2000 Coburg gegen Gastgeber SV Salamander Kornwestheim treffen. Für Coburg läuft zudem Max Jaeger, der jüngere Brüder von Felix und Philipp, auf.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen trifft am Samstag um 17 Uhr auf den TSB Heilbronn-Horkheim. Im Parallelspiel stehen sich der TVB 1898 Stuttgart und die DjK Rimpar Wölfe gegenüber. Der TVG Großsachsen und die SG Nußloch sind nicht qualifiziert.

DHB-Pokal, Samstag, 17 Uhr: TSB Heilbronn-Horkheim - HG Oftersheim/Schwetzingen; 19 Uhr: VfL Gummersbach - SG Leutershausen.