Von Claus Weber

Sandhausen. Gut möglich, dass Gerhard Kleppinger heute noch ein altes Video hervorkramt. Am 8. Mai 2015 feierte sein SV Sandhausen mit 4:0 einen triumphalen Sieg bei RB Leipzig. Im Jahr darauf glückte noch mal ein 1:0-Erfolg gegen die Sachsen. "Diese Spiele werden wir definitiv noch einmal thematisieren", kündigte der Sandhäuser Trainer an.

Vielleicht hilft den Kurpfälzern die Erinnerung an große Fußball-Abende dabei, Selbstvertrauen zu tanken für das DFB-Pokalduell am Samstag (15.30 Uhr) gegen den deutschen Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer. Denn die beiden jüngsten Auftritte in der 2. Bundesliga waren eher ernüchternd. Mit 0:2 gegen Düsseldorf und 0:3 in Regensburg ist der Start misslungen.

Aber der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. "Es ist ein Spiel, in dem alles passieren kann", sagt Kleppinger, "und wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass wir mit den Großen mithalten können." Der Coach nannte als Beispiele den Coup gegen den damaligen Bundesligisten Nürnberg im August 2013 (4:3 n.E.) oder die knappe 0:1-Niederlage vor zwei Jahren im Regen-Chaos gegen Gladbach.

Deshalb sieht Kleppinger eine Chance, dem großen Favoriten am Hardtwald ein Bein zu stellen. "Das ist kein Bonusspiel für uns", stellt er klar, "wir wollen die Partie so lange wie möglich offen halten – und ich bin mir sicher, dass eine Überraschung nicht unmöglich ist." Zumal die Sandhäuser schon zwei Pflichtspiele bestritten haben, während es für Leipzig zum ersten Mal ernst wird. "Das könnte ein Vorteil für uns sein", sagt der Coach.

Kein Nachteil für Sandhausen ist, dass die "Roten Bullen" noch auf Nationalspieler Marcel Halstenberg, Olympiastarter Benjamin Henrichs und den dänischen EM-Halbfinalisten Yussuf Poulsen verzichten müssen.

Für die Kurpfälzer ist die Pokalpartie allerdings auch eine Gratwanderung. Einerseits könnte man mit einem guten Ergebnis oder gar einem Sieg das Selbstbewusstsein stärken und Schwung für die Liga aufnehmen. Andererseits will man keine weiteren Verletzungen riskieren. Dennis Diekmeier hat nach auskuriertem Bänderriss in Regensburg gerade wieder die ersten Minuten gespielt – und am Mittwoch im Training einen Schlag abbekommen. Und Pascal Testroet wurde zuletzt geschont – der Torjäger aus Aue hat Probleme mit der Achillessehne. "Wir werden bei beiden nichts riskieren, denn wir haben genug gesunde Spieler im Kader, die einspringen können", stellt "Kleppo" klar.

Zumal Christian Kinsombi und Tim Kister in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind und mit Marcel Ritzmaier am Donnerstag der zwölfte Neuzugang vorgestellt wurde. Der Mittelfeldspieler kommt vom englischen Zweitligisten FC Barnsley und bringt viel Erfahrung mit. Den Großteil seiner Karriere verbrachte der 28-jährige Österreicher in den Niederlanden, bestritt dort 87 Spiele in der Ehrendivision. Ausgebildet wurde er beim dortigen Top-Klub PSV Eindhoven, für den er 27 Pflichtspiele absolvierte, darunter zehn Europa-League-Partien.

Nach mehreren Stationen in den Niederlanden wechselte der ehemalige U 21-Nationalspieler im Sommer 2018 zum Wolfsberger AC in die österreichische Bundesliga, spielte ab Januar 2020 beim FC Barnsley in England und zuletzt auf Leihbasis bei Rapid Wien.

Der Linksfuß kann sowohl als Sechser als auch als Achter spielen und ist sofort einsatzbereit. Das erste Training hat er bereits mitgemacht. Damit sind die Umbauarbeiten am Hardtwald aber noch nicht beendet. Ein schneller Außenbahnspieler und ein Stürmer stehen noch auf dem Wunschzettel.

Ein Pokal-Coup über Leipzig würde die Suche sicher erleichtern.

So könnte Sandhausen spielen: Drewes - Zenga, Höhn, Zhirov - Ajdini, Bachmann, Ritzmaier, Okoroji - Biada - Keita-Ruel, Soukou.

Update: Donnerstag, 5. August 2021, 19.35 Uhr