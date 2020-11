Heidelberg. (dpa/red) Während Fußball-Zweitligist SV Sandhausen bei der Pokalauslosung mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg kein einfaches Los erwischte, hat es 1899 Hoffenheim etwas leichter. Der Bundesligist empfängt in der zweiten DFB-Pokalrunde, die am 22. und 23. Dezember ausgetragen wird, die SpVgg Greuther Fürth. Für die Kraichgauer ist es das erste Heimspiel im DFB-Pokal seit dem 29. Oktober 2014 (5:1 gegen FSV Frankfurt).

"Wir freuen uns über unser erstes Heimspiel seit Oktober 2014", sagte Alexander Rosen, Hoffenheims Direktor für den Profifußball, "gegen einen ambitionierten Zweitligisten, der sehr gut in die Saison gestartet ist, heißt die Zielsetzung dennoch Achtelfinale." Die Franken belegen in der Zweiten Liga einen überraschend guten dritten Tabellenplatz. In der ersten Runde hatte Hoffenheim beim Chemnitzer FC 5:4 nach Elfmeterschießen gewonnen. Sandhausen hatte sich 2:1 beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger durchgesetzt.

Das große Los bescherte Ex-Nationalspielerin Inka Grings Holstein Kiel. Der Zweitligist empfängt in der zweiten Runde Triple-Sieger FC Bayern München. Auch Bayerns größter Herausforderer Borussia Dortmund hat eine machbare Aufgabe erwischt: Der Vize-Meister muss beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig antreten. "Wir freuen uns auf Euch", twitterten die Niedersachsen.

DFB-Pokal, 2. Runde, 22./23. Dezember: SSV Ulm - Schalke 04, Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf, SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach, SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg, Dynamo Dresden - Darmstadt 98, Union Berlin - SC Paderborn, VfB Stuttgart - SC Freiburg, Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt, Hannover 96 - Werder Bremen, 1. FC Köln - VfL Osnabrück, FSV Mainz 05 - VfL Bochum, Holstein Kiel - Bayern München, FC Augsburg - RB Leipzig, 1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth, VfL Wolfsburg - SV Sandhausen.

Die weiteren Termine, Achtelfinale: 2. und 3. Februar 2021; Viertelfinale: 2. und 3. März 2021; Halbfinale: 1. und 2. Mai 2021; Finale: 13. Mai 2021 in Berlin.