Der Kolumbianer Alvaro José Hodeg (l.) gewann die erste Etappe der Deutschland Tour vor dem Deutschen Meister Pascal Ackermann (r.). Am Freitag führt die zweite Etappe von Bonn nach Trier, am Samstag fährt das Feld von Trier nach Merzig und am Sonntag ist die Tour zu Gast in der Region: Die vierte und letzte Etappe führt von Lorsch nach Stuttgart. Foto: dpa