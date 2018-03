Einzigartige Kulisse: Das DVV-Pokalfinale 2018 in der Mannheimer SAP-Arena. Foto: vaf

Von Elena Auer

Mannheim. Es wird das Highlight des Jahres. Die große Volleyball-Party. Schon jetzt ist die Vorfreude groß. Am Sonntag findet in der Mannheimer SAP-Arena das Pokalfinale des deutschen Volleyball Verbandes (DVV) statt. Das Herrenendspiel macht den Anfang, los geht’s um 13.45 Uhr: Dabei duellieren sich der Seriensieger VfB Friedrichshafen und die Bisons aus Bühl. Um 16.30 Uhr gehen dann die Damen des Dresdner SC und des VC Wiesbaden ans Netz.

Zum dritten Mal ist die Mannheimer Multifunktionshalle Austragungsort, die Veranstalter erwarten eine tolle Kulisse. Und das zurecht: Über 10.000 Tickets wurden bereits verkauft. "Die guten Plätze im Unterrang waren schon im Sommer vergriffen", sagt Holger Schell, DVV-Geschäftsführer, "das Finale ist bereits zu einem Event geworden - viele wollen dabei sein, egal wer spielt."

Auch die vier Teilnehmer rühren die Werbetrommel. Der Außenseiter aus Bühl möchte mit "roter Wand" anreisen, 900 Fanpakete haben sie schon verkauft. Klar, Bühl möchte, dass Mannheim nicht zu einem Auswärtsspiel wird. Schell: "Das ist toll - genau diese Unterstützung werden sie aber auch brauchen."

Denn als Gegner steht den Bisons niemand geringeres als der Serienmeister vom Bodensee gegenüber. Der VfB Friedrichshafen ist der Top-Favorit auf den Titel: Man reist als amtierender Pokalsieger an, hat zudem in dieser Bundesliga-Saison noch keinen Punkt abgegeben. "Bühl muss schon einen Sahnetag erwischen und Friedrichshafen gleichzeitig einen rabenschwarzen, damit es in dieser Partie eine Überraschung gibt", weiß auch NVV-Präsident Harald W. Schoch.

Die größte Aufmerksamkeit ist den Bühlern aber bereits jetzt garantiert, schließlich läuft für sie ein japanischer Superstar auf. Masahiro Yanagida aus Osaka beschert den Bisons einen echten Hype. Er ist der erste Japaner, der in der Bundesliga aufschlägt. Und in seiner Heimat ein Star. 168.000 Menschen folgen ihm bei Twitter, in der Kleinstadt Bühl werden vermehrt japanische Fernsehteams gesichtet. Schell: "Unfassbar, aber der Junge spielt auch echt gut!" Für die Fangemeinde aus seiner Heimat wurde eine japanische Website eingerichtet, um den Ticketkauf zu erleichtern. Ganz Bühl fiebert dem Finale entgegen.

Für Friedrichshafen hingegen ist die Reise zum DVV-Finale fast schon Routine. Bereits 14-mal triumphierte die Auswahl vom Bodensee. Dennoch: Der Verein mobilisiert alle Kräfte und organisiert mehrere Busse, um gemeinsam die Fanreise nach Nordbaden anzutreten. Und - wenn alles nach Plan läuft - den 15. Titel auf der Rückfahrt zu feiern.

Beim Damen-Endspiel ist die Ausgangslage nicht ganz so eindeutig. Schell und Schoch sehen zwar einen Vorteil für die Dresdner Auswahl. Doch unterschätzen sollte man den vermeidlichen "Underdog" aus Wiesbaden nicht. "Wer das Topteam aus Stuttgart schlägt, der ist für jeden Gegner gefährlich", so Schell. Die Vorgeschichte: Die Auswahl von Dirk Groß setzte sich im Halbfinale gegen den MTV Stuttgart mit 3:1 durch und sorgte damit für einen Paukenschlag. Nun will Groß alles versuchen, um auch die Überraschung im Finale zu schaffen.

Die Bilanz gegen Dresden sieht aber nicht sehr positiv aus. Zuletzt zog man im Ligabetrieb sowohl vor heimischer Kulisse als auch in der Fremde den Kürzeren. In der Liga steht der Dresdner SC auf zwei, die Außenseiter aus Wiesbaden auf dem fünften Rang. Und auch die Pokal-Historie spricht für die Sächsinnen: Bereits vor zwei Jahren beim Premieren-Auftritt in der SAP-Arena hat man gezeigt, wie man den Pokal gewinnt. "Das ist auf jeden Fall kein Nachteil", scherzt Schell. Die Wiesbadener hingegen spielen erstmals in Mannheim.

Damit in der SAP-Arena auch alles glatt über die Bühne geht, sind über 100 Helfer im Einsatz. Kinder, Jugendliche, Erwachsene - allesamt vom Heidelberger TV. Sie erledigen kleine Arbeiten, die in der Halle anfallen. "Die machen einen überragenden Job", lobt Schell und Schoch ergänzt: "Ohne diese Helfer würde es gar nicht funktionieren." Manche sind auch vor der Arena im Einsatz - Schell lacht: "Aber es gibt eine Doppelschicht, so dass jeder wenigstens ein Spiel anschauen kann."

DVV-Pokalfinale in der Mannheimer SAP-Arena. Zeitplan, 12 Uhr: Einlass; 13.45 Uhr: Männer-Finale, VfB Friedrichshafen - Volleyball Bisons Bühl; 16.30 Uhr: Frauen-Finale, VC Wiesbaden - Dresdner SC; anschließend gemeinsame Siegerehrung.