Von Wolfgang Brück

Walldorf. Mal angenommen der VfB Stuttgart würde deutscher Meister. Und der SV Sandhausen steigt in die Bundesliga auf. Unmöglich? So ungefähr ist der Erfolg einzuordnen, den David Färber errang. Der Walldorfer Gymnasiast wurde deutscher Schach-Meister in der Altersklasse U16. Färber verwies dabei Luis Engel, der als eines der größten Talente in Deutschland gilt und ein Blog mit dem Titel "Luis wird Weltmeister" betreibt, auf den zweiten Platz. Eine Sensation.

Das findet auch Peter Schell. Der Vorsitzende hat aus dem Schachverein Walldorf eine Marke in Baden gemacht. Von den neun (!) Mannschaften spielt die Erste in der Oberliga. Mit dem neuen deutschen Meister an Brett fünf.

"Wir sind stolz auf David", sagt Peter Schell über den jungen Wilden, der kein Wilder ist. "Sein Stil sind nicht abenteuerliche Angriffe, er geht nüchtern, überlegt und strukturiert vor." Diesen Eindruck machte der 15-jährige Meisterspieler auch im Gespräch mit der RNZ: Ruhig und besonnen. Bodenständig und bescheiden.

"Eigentlich ist Luis Engel besser als ich", gibt er zu, "aber es lief gut für mich." Nach der Turnierwoche im sauerländischen Willingen hatte Färber mit fünf Siegen und vier Unentschieden sieben Punkte - genau so viele wie Engel, aber die bessere Feinwertung.

Auch was seine Zukunft angeht, ist er Realist. Schach-Profi mag ein Traumberuf sein, doch der Walldorfer weiß: "Gut leben können vom Schach nur die besten Hundert der Welt." Der Gymnasiast hat andere Pläne.

In zwei Jahren will er sein Abitur machen und in dieser Zeit im Schach etwas kürzer treten. Danach überlegt er, Mathematik oder Informatik zu studieren. In Mathe hat er eine Eins. Sein Intelligenz-Quotient wurde mal mit 130 getestet.

Als deutscher Meister darf David Färber Ende Oktober an den Welttitelkämpfen in Griechenland teilnehmen. Einen Mittelplatz wünscht er sich im Feld der knapp hundert Teilnehmer. "Gegen die Jungs aus Asien", fürchtet er, "habe ich kaum Chancen." Die haben in seinem Alter schon mehrere Kaderschmieden hinter sich, werden von morgens bis in die Nacht hinein gebimst.

Das einheimische Talent hat erst mit acht angefangen, Schach zu spielen. Eigentlich zu spät für eine ganz große Karriere. Sein Vater Franz hat ihm die Regeln beigebracht. Es dauerte nicht lange, bis der Schüler den Lehrer besiegte.

Inzwischen hat das Schach-Virus die ganze Familie angesteckt. Die 13-jährige Schwester Sophie hat bereits einige Erfolge vorzuweisen, die sechsjährige Anna hat den Vorteil, dass sie früher als die anderen mit dem Schachspielen begonnen hat.

Durch den Titelgewinn in Willingen machte David Färber im Elo-Ranking einen großen Sprung: Von 2250 auf 2300 Punkte. Zum Vergleich: Weltmeister Magnus Carlsen liegt aktuell bei 2843, der beste Deutsche Livius-Dieter Nisepeanu bei 2671 Elo.

Der Erfolg fliegt David Färber nicht zu. "Schach ist ganz schön anstrengend", findet Mutter Anja. Es kann fünf Stunden und länger dauern, bis der Sieger feststeht. Rund 20 Stunden in der Woche investiert die Nachwuchs-Hoffnung fürs Training.

Die Hälfte davon übt er mit Oleg Boguslawski vom Bundesligisten Hockenheim und seinem Teamkollegen Carlos Hauser. Die restliche Zeit sitzt er am Computer, um sich auf die Gegner vorzubereiten.

Was man nur schwer trainieren kann: David ist psychisch belastbar. Er ist selbstbewusst und nervenstark. Und er ist ein Stratege. "Er wartet erst mal ab, was der Gegner macht", erklärt Peter Schell, "und schlägt dann eiskalt zu." Erinnert ein bisschen an den SV Sandhausen, bei dessen Boss Jürgen Machmeier Peter Schell als Bauleiter arbeitet.

Vor der WM stehen im August die deutschen Meisterschaften in Dresden auf dem Programm. Qualifiziert haben sich Färber und sein Klubkamerad Adrian Gschnitzer beim Badischen Schachkongress, den der SV Walldorf im letzten Jahr anlässlich des 60. Jubiläums zur großen Zufriedenheit ausrichtete.

Nach Griechenland wird David auch die Badehose mitnehmen. Zwar dreht sich in seinem Leben vieles um Schach, doch ein bisschen Spaß muss sein.