Abschlag an Tee 10: Rund 90 Teilnehmer trafen sich zur Deutschen Golf-Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse bis 16 Jahre auf dem Platz des Golfclubs Heidelberg in Lobenfeld. Foto: mlg

Heidelberg. (mlg) Hohe Konzentration an Tee 1: Hier startete die zweite Hälfte der insgesamt 28 Dreier-Flights im Einzel-Zählspiel, zeitgleich im Zehn-Minuten-Takt mit jenen an Tee 10. "Wir sind gut in der Zeit, nur drei Minuten Verzögerung bisher", meint Tobias Venturini, Clubmanager des Golfclubs Heidelberg in Lobenfeld, der hier die Aufsicht hat, die Scorekarten an die Spieler verteilt und auf die Einhaltung des internationalen Reglements achtet. Schließlich geht es hier nicht um ein Spaß-Turnier, sondern um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jungen in der Altersklasse bis 16 Jahre, die am Wochenende erstmals in Lobenfeld ausgetragen wurde.

Die letzten Hinweise von Trainer oder Papa brechen abrupt ab, wenn es an den Start geht: Es wird mucksmäuschenstill, wenn einer den Ball schlägt. Jedem Spieler gönnt man die Zeit, die er zur Vorbereitung seines Schlags braucht. Einige holen für den ersten Abschlag gleich den Driver aus dem Bag für das Par 4, das sich bis zum Grün 360 Meter hinzieht, andere bevorzugen hier ein kleineres Holz, manche schlagen gar mit einem langen Eisen ab: Der erste Sandbunker links befindet sich in 222 Metern Entfernung, da heißt es vorsichtig sein mit langen Schlägen!

Denn es kann mühsam sein, den Ball mit dem zweiten Schlag aufs Grün zu befördern, wenn sich dieser wie ein Spiegelei in den Sand gegraben hat. Und hier zählt jeder Schlag. Für die Besten ist ein "Par" - das "Professional Average Result" (Durchschnittliches Profi-Ergebnis), in diesem Fall vier Schläge bis ins Loch - schon fast ein verpasster Sieg: Vier der hier antretenden fast 90 Jugendlichen, die von Hamburg oder München, Berlin oder St. Leon-Rot angereist sind, spielen positives Handicap, soll heißen, besser als "Par". Die meisten Teilnehmer sind in ihrer Spielstärke einstellig.

Wenn es solche Talente im deutschen Nachwuchs-Golf gibt, wieso findet dann ein Ryder Cup ohne deutsche Beteiligung statt? Dr. Joachim Hinz, Präsident des Golfclubs Heidelberg, legt die Stirn in Falten: "Ja, das ist ein Problem, das ich auch nicht recht verstehe. Auffallend sind die ausgezeichnete Jugendarbeit in Deutschland und die große Zahl herausragender Amateur-Spieler bei gleichzeitigem Nicht-mithalten-Können in der Weltspitze bei den Profis. Weder Martin Kaymer noch Marcel Siem mischen da derzeit mit. Das ist schwer zu erklären."

Hinz vermutet aber im weiteren Gespräch, dass es für Profis einfach noch viel zu wenig Sponsoren in Deutschland gibt, vor allem am Anfang der Karriere: "So lange man jugendlicher Amateur ist, bekommt man alle Förderung der Welt. Wenn sich aber einer entschließt, Profi zu werden, hat er es sehr schwer."

Die 14 Mannschaften mussten sich an zwei Tagen bei sechs Wertungen beweisen: im "Klassischen Vierer" (zwei Spieler abwechselnd mit einem Ball) und im Einzelspiel. Sieger wurden mit insgesamt nur 19 Schlägen über Par die Jungs aus Hamburg, wobei man staunte, wie gut diese Flachländer mit dem Auf und Ab und den Schräglagen der hiesigen Fairways zurechtkamen.

Die Mannschaft aus Köln folgte mit 34 über Par sowie die Golfer aus St. Leon-Rot mit 41 über Par. Im Einzel gewann Maxime Joel Schumacher aus Hamburg mit 72 Schlägen (Par ±0).

Im Zweierteam erreichten das gleiche Ergebnis Tim Wiedemeyer und Pablo Brunner aus Olching sowie Morris Schiefner und Muye Wang aus Berlin-Wannsee. Die übrigen Golfer kamen aus Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, dem Main-Taunus-Kreis, Augsburg, München und Burgdorf.