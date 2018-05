Von Claus Weber

Heidelberg. Mit einer starken Mannschaft und großen Erwartungen sind die Nachwuchsschwimmer des Bundesstützpunktes Heidelberg zu den deutschen Jahrgangs-Meisterschaften aufgebrochen, die von heute bis Samstag in Berlin stattfinden. Im letzten Jahr brachten die Schützlinge von Stützpunkt-Coach Sander Ganzevles und Juniorentrainerin Uta Brandl 15 Medaillen mit nach Heidelberg. "Das war schon ein tolles Ergebnis", erinnert sich Brandl, "diesmal wollen wir es noch toppen." 2017 hatten Paul Reither von Neptun Leimen drei und Zoe Vogelmann von Nikar Heidelberg zwei Goldmedaillen erkämpft. "Nun hoffen wir, dass sich die Titel auf noch mehr Schultern verteilen."

Ob Paul Reither wieder so erfolgreich wie im Vorjahr ist? Der Freistil- und Lagenexperte hat sich bereits für die Jugend-EM in Helsinki qualifiziert und kann die deutschen Meisterschaften aus dem vollen Training heraus bestreiten. Berlin ist nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Finnland. Das gilt auch für Barbara Schaal aus Gelnhausen, die seit letztem Sommer am Stützpunkt trainiert und im OSP-Internat wohnt. Dennoch traut ihr Brandl zu, auf allen Rückenstrecken ihres Jahrgangs zu dominieren.

Tim Kost vom SV Nikar Heidelberg reist als Jahrgangsbester über 200 m Brust nach Berlin. "Er befindet sich in Topform, muss aber die Nerven behalten", sagt Brandl. Seine Vereinskameradin Zoe Vogelmann hat in Berlin das größte Programm. Die zweifache deutsche Vorjahresmeisterin startet über 50, 100 und 200 m Brust sowie über 200 und 400 m Lagen. "Sie hatte zwar in der Vorbereitung krankheitsbedingt einige Ausfälle, ist aber eine ganz starke Schwimmerin", sagte Brandl. Mit Liv-Kathy Göbel von Nikar Heidelberg und Sirintana Beune vom Swimteam HedDos (Heddesheim/Dossenheim) machen sich zwei Trainingskolleginnen auf den Rückenstrecken gegenseitig Konkurrenz. Göbel, die im Januar aus Halle an den Stützpunkt kam, ist amtierende deutsche Jahrgangsmeisterin über alle Rückenstrecken, Beune ist eine klassische Sprinterin, holte erst im April den süddeutschen Meistertitel über 50 m in der offenen Klasse. "Konkurrenz belebt das Geschäft", freut sich Brandl auf die Duelle ihrer Schützlinge.

Lilli Gerth, die im Februar aus Bad Saulgau an den Stützpunkt kam, führt die Bestenliste über 200 m Schmetterling an, Maike Jung vom Swimteam HedDos steht auf allen drei Bruststrecken momentan an zweiter Stelle der Jahrgangsbestenliste.

In die Medaillen schwimmen könnten auch Oliver Tabor (Neptun Leimen), auch wenn er wegen Verletzungen ein schwieriges Trainingsjahr hinter sich hat, Philip Kress von Poseidon Eppelheim, der seine Bronzemedaille über 100 m Brust vom Vorjahr versilbern möchte.

Paul Grunert vom SV Mannheim hat bislang noch keine Medaille errungen. "Er ist besonders heiß darauf", sagt Uta Brandl, die ihrem Schützling zutraut, über 100 m Schmetterling oder 50 m Rücken auf dem Treppchen zu landen.

Große Fortschritte gemacht haben zuletzt auch der junge Nikar-Neuzugang Jonas Weiß aus Lindau sowie Tjark Herzog von Poseidon Eppelheim, der sich die Kadernorm zum Ziel gesetzt hat, um nächstes Jahr in die Trainingsgruppe von Sander Ganzevles aufgenommen zu werden.

Auch Fabienne Wenske, die im vergangenen Sommer aus Bamberg zu Nikar Heidelberg wechselte darf sich auf ihren Lieblingsstrecken über 800 und 1500 m Freistil sowie 200 m Delfin Medaillenchancen ausrechnen.

Für Überraschungen könnten weitere Schwimmer der Region sorgen, die nicht dem Stützpunkt angehören. Beispielsweise die jungen Luisa Shao, Joelle Vogelmann oder Nils von Steht aus der Nikar-Trainingsgruppe von Heike Hahn, Tim Eipl und Adrian Trumpa von Poseidon Eppelheim oder der junge Mannheimer Moritz Hesse.

Das Aufgebot aus der Region für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin: Tim Kost, Jonas Weiß, Zoe und Joelle Vogelmann, Liv-Kathy Göbel, Fabienne Wenske, Luisa Shao, Joel Kalmbach, Daniel Zholkovsky, Nils von Steht, Julius Ganss, Jule Batty, Domas Sirbike (alle Nikar Heidelberg), Paul Reither, Oliver Tabor (Neptun Leimen), Philip Kress, Tjark Herzog, Tim Eipl, Adrian Trumpa, Jule Kietzmann (alle Poseidon Eppelheim), Paul Grunert, Moritz Hesse, Michael Bauer, Celine Char (alle SV Mannheim), Maike Jung, Sirintana Beune, Daniel Theis, Steven Dawkins, Stefan Kokh, Luisa Gadzali (alle Swimteam HedDos), Barbara Schaal (SV Gelnhausen/OSP-Internat), Lilli Gerth (TG Bad Saulgau/OSP-Internat).