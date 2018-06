Mannheim. (leo) Wenn am kommenden Wochenende im niederrheinischen Krefeld das Final-Four-Turnier von Damen und Herren im Feldhockey über die Bühne geht, dann ist der Mannheimer HC als einziger Verein Deutschlands mit gleich zwei Mannschaften vertreten.

Schon das erneute Erreichen der Endrunde zeugt von der kontinuierlichen Arbeit am Feudenheimer Neckarkanal, doch der MHC will mit seinen Teams mehr. Ziel ist die Titelverteidigung bei den Herren und der erstmalige Gewinn der deutschen Meisterschaft bei den Damen, und das ist angesichts der jüngsten Ergebnisse mit dem jeweiligen Sprung auf Platz zwei der Abschlusstabelle nicht nur reines Wunschdenken.

Zunächst sind am Samstag die MHC-Damen gefragt, die nach dem ersten Halbfinale zwischen Ligaprimus Club an der Alster Hamburg und dem Vierten Düsseldorfer HC (11 Uhr) im zweiten Vorschlussrundenspiel (13.30 Uhr) in der Neuauflage des mit 0:2 verlorenen Endspiels von Mannheim 2017 auf den deutschen Meister UHC Hamburg treffen. Wie in den bisherigen Spielen gegen die Hanseatinnen wird erneut eine Begegnung auf Augenhöhe erwartet, nach einem 2:1-Auswärtssieg in der Hinrunde und den Niederlagen in der Rückrunde (1:3) sowie im Viertelfinale des Europacups (0:1) wäre das Team von Trainer Philipp Stahr eigentlich mal wieder mit einem Erfolg dran.

"Wir haben uns ganz gezielt auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet, und aktuell stehen alle im Kader zur Verfügung. Nahezu alle Spielerinnen der letztjährigen Vizemeister-Mannschaft sind auch dieses Mal wieder mit dabei, lediglich Alicia Magaz ist neu dazu gekommen. Man merkt der jungen Mannschaft an, dass sie wieder ein Stück reifer und erfahrener geworden ist. Wir sind dieses Jahr noch stärker als in der letzten Saison", beschreibt Stahr den momentanen Leistungsstand. "Auch wenn der UHC die dominierende Mannschaft der letzten Jahre in Deutschland und nicht nur individuell erstklassig aufgestellt ist, sondern auch über die mit Abstand größte Erfahrung im Teilnehmerfeld verfügt, können wir sie auch in einem K.o.-Spiel besiegen. Die nötige Endrundenerfahrung bringen wir mittlerweile mit", gehen Stahr und sein Team jedenfalls mit viel Selbstbewusstsein in die Halbfinalpartie.

"Jeder dieser vier Mannschaften kann jeden schlagen", hat Bundestrainer Stefan Kermas wie bei den Damen auch bei der Herrenkonkurrenz keinen eindeutigen Favoriten ausgemacht. Die Vorschlussrundenspiele sind dabei die gleichen wie im vergangenen Jahr. Der deutsche Vizemeister Rot-Weiß Köln hat es um 16 Uhr mit dem Harvestehuder THC zu tun, anschließend streiten sich um 18 Uhr der MHC und Uhlenhorst Mülheim um den Einzug ins Endspiel. Und da wollen Trainer Michael McCann und seine Truppe wie 2017 beim 4:3 nach Penalty-Schießen erneut die Nase vorn haben.

Dieses Mal soll es kein Zittersieg werden, der MHC ist sich seiner Stärke vor der Begegnung gegen die angriffsstarken Ruhrstädter bewusst. "Es wird ein sehr enges Match werden, aber wir sind zuversichtlich, dass wir - wenn wir unser bestes Hockey spielen - gewinnen werden", hat McCann auch die positiven Resultate in der Saison (5:2 in Mülheim, 1:1 zuhause) im Hinterkopf. Es gelte zunächst, so der australische Coach, die individuelle Offensivqualität des Gegners in den Griff zu bekommen. "Wenn das gelingt, können wir unser eigenes Spiel aufziehen. Das wird der entscheidende Faktor sein", denkt McCann zunächst nur an das Halbfinalspiel, in dem der MHC in Bestbesetzung antreten kann.

Aber dass der MHC auch Endspiel kann, hat er ja bei seinem ersten Titelgewinn vor heimischen Publikum im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen. Köln jedenfalls will unbedingt die Revanche für das verlorene Finale, doch das mit Nationalspielern gespickte Ensemble der Rheinländer muss dazu erst einmal wie im Vorjahr den Harvestehuder THC mit seinem Bundesliga-Torschützenkönig Michael Körper (29 Treffer) bezwingen.

Info: Der Fernsehsender Sport1 zeigt am Samstag beide Halbfinals der Herren live sowie am Sonntag ab 20.30 Uhr eine Zusammenfassung der Endspiele von Damen (12 Uhr) und Herren (15 Uhr). Darüber hinaus sind alle sechs Spiele des Final Four im Livestream auf www.Feldhockey-DM-2018.de zu sehen.