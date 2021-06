Heidelberg. (nb/ber) Gerade einmal 33 Tage liegen zwischen dem EM-Finale am 11. Juli und dem Bundesligastart am 13. August. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, eröffnet Meister Bayern München die 59. Spielzeit am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach.

Die TSG Hoffenheim startet ebenfalls auswärts, beim FC Augsburg (14./15. August), in ihre mittlerweile 14. Erstliga-Saison. "Mit der Veröffentlichung des Spielplans steigt bei mir wie bei sicher jedem Fußball-Interessierten jedes Jahr die Vorfreude auf die neue Runde sprunghaft an", sagte Sportdirektor Alexander Rosen: "Für uns gilt es ab Juli wieder konzentriert und hart in der Vorbereitung zu arbeiten, um für den Saisonstart gerüstet zu sein, um dann hoffentlich auch wieder gemeinsam mit Fans erfolgreich loszulegen", so Rosen. Zum ersten Heimspiel empfängt die TSG dann Union Berlin in der PreZero Arena (20. - 22. August), ehe es auswärts zum BVB geht (27. - 29. August). Das Derby beim VfB Stuttgart ist für das erste Oktober-Wochenende angesetzt, drei Wochen später geht’s am 9. Spieltag zu den Bayern. Die Hinrunde abgeschlossen wird Mitte Dezember mit einem Heimspiel gegen Gladbach.

Die ersten zeitgenauen Ansetzungen sind für die Bundesliga in der Woche vom 5. bis 9. Juli geplant, für die 2. Liga bereits in der kommenden Woche.

Der SV Sandhausen startet am 24./25. Juli mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in seine zehnte Zweitliga-Saison. "Düsseldorf ist ein attraktiver Gegner zum Auftakt", freut sich der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca und hofft, vor Zuschauern spielen zu dürfen. "Denn das haben wir in der vergangenen Saison am meisten vermisst." Von einem "spannenden und attraktiven Auftaktprogramm" spricht Gerhard Kleppinger. Am zweiten Spieltag müssen die Kurpfälzer nach Regensburg und danach kommt es bereits am Hardtwald zum Derby gegen den Karlsruher SC (13. - 15. August). Der Trainer: "Wir werden alles daransetzen, mit unserer neu formierten Mannschaft gut in die Saison reinzukommen."

Bundesliga, Hinrunde, 13. - 15. August: Augsburg - TSG; 20. - 22. August: TSG - Union Berlin; 27. - 29. August: Dortmund - TSG; 10. - 12. September: TSG - Mainz; 17. - 19. September: Bielefeld - TSG; 24. - 26. September: TSG - Wolfsburg; 1. - 3. Oktober: Stuttgart - TSG; 15. - 17. Oktober: TSG - Köln; 22. - 24. Oktober: München - TSG; 29. - 31. Oktober: TSG - Hertha; 5. - 7. November: Bochum - TSG; 19. - 21. November: TSG - Leipzig; 26. - 28. November: Fürth - TSG; 3. - 5. Dezember: TSG - Frankfurt; 10. - 12. Dezember: Freiburg - TSG; 14./15. Dezember: Leverkusen - TSG; 17. - 19. Dezember: TSG - Gladbach.

Zweite Liga, Hinrunde, 24.-25. Juli: Sandhausen - Düsseldorf, Rostock - Karlsruhe; 30. Juli-1. August: Regensburg – Sandhausen, Karlsruhe - Darmstadt 98; 13. - 15. August: Sandhausen - Karlsruhe; 20.-22. August: Erzgebirge Aue - Sandhausen, Karlsruhe - Bremen; 27.-29. August: Sandhausen - Ingolstadt, Nürnberg - Karlsruhe; 11.-12. September: Hamburg - Sandhausen, Karlsruhe - Kiel; 17.-19. September: Sandhausen - Heidenheim, Schalke - Karlsruhe; 24.-26. September: Hannover - Sandhausen, Karlsruhe - St. Pauli; 1.-3. Oktober: Sandhausen - Darmstadt, Regensburg - Karlsruhe; 15.-17. Oktober: Rostock - Sandhausen, Karlsruhe - Aue; 22.-24. Oktober: Sandhausen - Bremen, Düsseldorf - Karlsruhe; 29.-31. Oktober: Dresden - Sandhausen, Karlsruhe - Paderborn; 5.-7. November: St. Pauli - Sandhausen, Karlsruhe - Hamburg; 19.-21. November: Sandhausen - Nürnberg, Ingolstadt - Karlsruhe; 26.-28. November: Schalke - Sandhausen, Karlsruhe - Hannover; 3. -5. Dezember: Sandhausen - Paderborn, Dresden - Karlsruhe; 10.-12. Dezember: Kiel - Sandhausen, Karlsruhe - Heidenheim.

