Stationen eines Fußballers

1958: Am 25. Juli wird Karlheinz als drittes von vier Kindern der Eheleute Helmut und Marianne Förster in Mosbach geboren.

1974: Von seinem Heimatverein TSV Schwarzach geht’s in die Jugend des SV Waldhof Mannheim, wo Bruder Bernd bereits gespielt hatte.

1975: In seinem letzten A-Jugend-Jahr wechselt Förster zum VfB Stuttgart.

1976: Am 20. März erstes Spiel für die Profi-Mannschaft des VfB Stuttgart gegen SpVgg Bayreuth (1:1) in der 2. Liga.

1977: Am 21. Mai steigt der VfB mit Trainer Jürgen Sundermann durch ein 0:0 bei Eintracht Trier in die Bundesliga auf. Der 18-jährige Förster macht 34 von 38 Punktspielen.

1977: Erstes Bundesliga-Spiel am 6. August gegen den FC Bayern München (3:3) vor 71.000 Zuschauern im Neckarstadion. Förster trifft im direkten Duell auf Torjäger-Legende Gerd Müller.

1978: Am 5. April wird Karlheinz Förster mit 19 Jahren Nationalspieler. Gegen Brasilien (0:1) wechselt ihn Bundestrainer Helmut Schön für Bernard Dietz ein.

1980: Rom, 22. Juni: Deutschland gewinnt 2:1 gegen Belgien und wird Europameister unter Bundestrainer Jupp Derwall. Förster ist Stammspieler, steht in allen vier EM-Spielen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz.

1982: Vizeweltmeister: Am 11. Juli unterliegt Deutschland im Finale gegen Italien mit 1:3. Für die DFB-Elf sind in Madrid die Förster-Brüder am Ball. Karlheinz wird später zu Deutschlands "Fußballer des Jahres" gewählt.

1984: 19. Mai, vorletzter Bundesliga-Spieltag: Der VfB Stuttgart mit Kapitän Karlheinz Förster gewinnt 2:1 bei Werder Bremen und ist erstmals nach 32 Jahren wieder Deutscher Meister.

1986: Försters 81. und letztes Länderspiel ist das WM-Finale gegen Argentinien (2:3) in Mexiko City. Danach wechselt er zu Olympique Marseille - nach 272 Bundesliga- und 39 Zweitliga-Spielen für den VfB Stuttgart.

1989: Gewinn des Doubles - französische Meisterschaft und Pokalsieg - mit Olympique Marseille.

1990: Nach 103 Erstliga-Spielen für Marseille beendet Förster mit knapp 32 Jahren verletzungsbedingt seine Profikarriere. Er kehrt nach Deutschland zurück und wird Repräsentant für Adidas.

1995: Förster wird Manager beim Zweitligisten SV Waldhof Mannheim, hört zum Jahresende wieder auf.

1998: Im März steigt Förster als Sportdirektor beim VfB Stuttgart ein.

2001: Zu Jahresbeginn tritt er als VfB-Sportdirektor zurück. Einige Wochen später wird Förster Spielerberater, erster Mandant ist der damals 19-jährige Kevin Kuranyi.

2018: Förster betreut als Spielerberater unter anderem die DFB-Nationalspieler Niklas Süle und Timo Werner sowie Bundesliga-Kicker wie Daniel Didavi, Alexander Esswein, Kevin Stöger. (rol)

