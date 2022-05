Heidelberg. (RNZ) Die Sportredakteure Nikolas Beck und Tillmann Bauer melden sich mit dem RNZ-Sportpodcast "Beck'n'Bauer" zu Wort. Meinungsstark, informativ und vor allem unterhaltsam beleuchten Beck und Bauer künftig nicht ausschließlich die Kicker. Schließlich hat die Metropolregion Rhein-Neckar ein breites Spektrum an Spitzen- und Amateursport zu bieten.

"Mach ihn’, er macht ihn!" So klang es, als uns Mario Götze vor acht Jahren zum Fußball-Weltmeister schoss. Lang ist’s her - an den RNZ-Sportpodcast "Beck’n’Bauer" war da noch nicht zu denken. Doch viel wichtiger im Jahr 2014: Branislav Ignjatovic heuerte als neuer Chefcoach bei den Basketballern der MLP Academics Heidelberg an. Seitdem ist viel passiert. "Frenki" formte aus der "Grauen Maus" der ProA einen Bundesligisten, der im ersten BBL-Jahr vorzeitig (!) den Klassenerhalt erreichte – und trotzdem steht Ignjatovic nun ohne neuen Vertrag da. In der 36. Folge wird der Pizza- und Kaffeeliebhaber als "Gesicht der Woche" gewürdigt – und antwortet gewohnt freundlich auf alle offenen Fragen. Was bleibt nach acht Jahren hängen? Was geht für die Academics im nächsten Jahr ohne ihn? Zudem wurde ihm die einmalige Möglichkeit geboten, im Podcast exklusiv seinen neuen Arbeitgeber zu verkünden. Ob er sie genutzt hat?

Außerdem viel Eishockey im Programm: Während sich Berlin und München um den Meister-Titel streiten, treiben die Adler Mannheim nach dem Halbfinal-Aus und dem raschen Ende einer turbulenten Saison die Personalplanungen voran. Warum Kollege Beck dabei nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich glänzen kann? Reinhören!

02:00 Minuten: Revolution im Modernen Fünfkampf

04:05 Minuten: Gesicht - Branislav Ignjatovic

05:30 Minuten: Frenki über sein Ende bei den Academics

10.30 Minuten: Frenkis emotionalster Moment

14:20 Minuten: Was Frenki besonders vermissen wird

17:40 Minuten: Frenki über die Voraussetzungen seines Nachfolgers

23:45 Munuten: Wohin geht Frenkis Reise?

26:25 Minuten: 31 Tage Mannheimer Adler unter Bill Stewart

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 35: Punktabzug wenn "Lewy" trifft Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Die 35. Folge steht ganz im Zeichen zweier Vorzeigeklubs des deutschen Fußballs: Des FC Bayern München – und des SV Edelweiß Neidenstein. Natürlich kommen die RNZ-Sportpodcaster nicht drum herum, den zehnten Titel hintereinander der Münchner zu würdigen. Warum dieser Kollege Beck aber vor allem Bauchschmerzen bereitet, der VAR sein ungeliebtes Kind bleibt, dafür aber plötzlich die Super League immer interessanter scheint, wird genauso besprochen wie die Familienplanung des Kollegen Bauer. Der zieht nicht nur spannende Vergleiche zwischen Fußball- und Handball-Bundesliga und berichtet vom Urlaub mit der besseren Hälfte und der kleinen Emilia, sondern hat in der Osterpause von "Beck’n’Bauer" auch die Verhandlungen mit Herzensklub SV Edelweiß vorangetrieben.

Ihr wollt wissen, warum es die TSG Hoffenheim im Metropolranking Bundesliga-Basketballerinnen zu verdanken hat, keinen historischen Absturz hingelegt zu haben? Reinhören!

00:45 Minuten: Urlaub im Hause Bauer

03:50 Minuten: Der SV Edelweiß buhlt um "Beck’n’Bauer"

08:30 Minuten: Zahl – 10. Münchner Meisterschaft und Liga-Langeweile

22:05 Minuten: Ranking – So schlagen sich die Klubs der Metropolregion









RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 34: Faxen und Flachsen Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Vielen Dank an die Familie: Zur Aufnahme der 34. Folge sucht Kollege Bauer Asyl im elterlichen Wohnzimmer. Was eine Bohrmaschine und ein Faxgerät damit zu tun haben, erfahren die Hörer von Beck‘n’Bauer genauso wie den Grund, weshalb Volontär Offner dem Kollegen Beck den Sonntagabend versaut hat.

Außerdem: Die neuesten Entwicklungen zum Flirt zwischen dem SV Edelweiß Neidenstein und den RNZ-Sportpodcastern.

Zu allerlei Faxen gibt es auch ein paar Fakten. Zum Beispiel: Wie viele Flanken hat Hoffenheims Senkrechtstarter David Raum in dieser Saison bereits geschlagen? Und wie war das sonst so beim Heimspiel im Deutschlandtrikot gegen Israel?

Passend zur vergangenen Folge wartet Kollege Bauer ganz zum Schluss noch mit Breaking News bezüglich des Hirschberger Handballs auf.

00:35 Minuten: Asyl für den Kollegen Bauer

03:18 Minuten: Ärger beim Kollegen Beck

14:35 Minuten: Erben – die Nationalelf gegen Israel

17:45 Minuten: Gesicht – Flankengott David Raum









Der SV Edelweiß Neidenstein spielt in der Kreisklasse B Sinsheim um den Aufstieg. In den RNZ-Sportpodcastern hat er zwei neue Fans gewonnen – die in der 33. Folge überlegen, sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. "Beck’n’Bauer" künftig im Edelweiß-Schwarz-Gelb?

Ganz andere Sorgen haben die Korbjäger: Während die SNP BasCats des USC Heidelberg bereits für Liga zwei planen müssen, haben die MLP Academics – trotz 77:97-Niederlage in Würzburg – noch alle Chancen, die Bundesliga zu halten.

Apropos Würzburg: Deren Reserveteam kassierte in der Regionalliga eine historische 39:209-Pleite gegen Vilsbiburg.

Außerdem an kuriose Zahlen und Rechnungen geknüpft: In der Abstiegsrunde der 3. Handball-Liga kämpfen die HG Oftersheim/Schwetzingen und der TV Germania Großsachsen um den Klassenerhalt. Aber wieso interessiert sich Kollege Beck plötzlich auch für Drittliga-Handballerinnen vom Bodensee?

00:45 Minuten: "Beck’n’Bauer" und der SV Edelweiß Neidenstein

05:45 Minuten: Gesicht – Brekkott Chapman und das Debakel der Academics

18:10 Minuten: Zahl – 26 Absteiger aus der 3. Handball-Liga

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 32: Von Rosen und Gerbera Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Nach den Zahlenspielen gibt’s die Farbenspiele: Beim munteren "Wer kennt mehr?" der 32. Folge bekleckern sich die RNZ-Sportpodcaster allerdings nicht mit Ruhm. Noch weniger als mit bunten Vereinen kennen sich "Beck’n’Bauer" mit bunten Blumen aus.

Um ein schlechtes Wortspiel mit TSG-Manager Alexander Rosen, dem Gesicht der Woche, kommen sie dennoch nicht herum. Was dessen dunkelblauer Pullover mit der Zukunft der Hoffenheimer zu tun und warum Folge 32 eigentlich schon die letzte überhaupt sein könnte, ist genauso Thema wie die weinroten, pinken und revolutionären silbernen neuen Formel-1-Rennwagen. Neugierig? Reinhören!

00:35 Minuten: Farben statt Zahlen

11:35 Minuten: Gesicht – Rosen und die TSG

22:45 Minuten: Zahl – 72 (Die 72. Formel-1-Saison startet am Wochenende)

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 31: Mila Superstar und allerlei Zahlenspiele Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Ob die 31. Folge eine ganz besondere ist, nur weil es die 31. ist – darüber gehen die Meinungen auseinander. Wieso sich Kollege Beck über die frühere Rückennummer 4 von Kollege Bauer mindestens so aufregt wie Kollege Bauer über Innenverteidiger mit der 10, führt zu einer angeregten Diskussion über Primzahlen, weiße Schuhe und Fernsehlautstärken.

Ob die Zahl 4 allerdings für die TSG Hoffenheim eine Glückszahl wird? Zu den Champions-League-Ambitionen der Kraichgauer haben die RNZ-Sportpodcaster eine klare Meinung. Genauso übrigens wie zur Marketing-Abteilung von "Hoffes" Lieblingsgegner FC Köln.

Bei all diesen Zahlenspielen darf natürlich auch diesmal eine Zahl der Woche nicht fehlen. Die 7, übrigens Kollege Becks Lieblingszahl, begeisterte am Wochenende Athleten bundesweit. Was dies aber mit traumatischen Schulsport-Erinnerungen und Mila Superstar zu tun hat? Reinhören!

00:40 Minuten: 4, 7, 8, 10, 19 und 31

06:40 Minuten: Bundesliga – "Hoffes" Siegeszug und Kölns Marketing-Coup

19:20 Minuten: Zahl – 7 (Zum 7. Mal pilgerte die Volleyball-Gemeinde nach Mannheim)

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 30: Hoffenheim, Heidelberg, Herren 1? Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Warum sind die Hoffenheimer Kicker die Mentalitätsmonster der Bundesliga? Was verrät der Bass von Mallorca-Hits über den Ausgang eines Fußballspiels? Und wieso steht "Hoffe" im Verdacht, Zuschauerzahlen zu fingieren? Fragen über Fragen, denen die RNZ-Sportpodcaster in der 30. Folge auf den Grund gehen. Und das unter erschwerten Bedingungen: Kollege Beck ist müde, Kollege Bauer hat Rücken. Vielleicht genau deshalb hören "Beck’n’Bauer" einander diesmal ganz genau zu und streiten sich darum, wer denn nun der größere "Dippelschisser" sei.

Außerdem: Wieso Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert seine Liebe für die Stadt Heidelberg entdeckt hat und warum der Kanadier die schwere Aufgabe hat, gleich drei verschiedene Teams auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten zu müssen.

00:45 Minuten: Podcast unter erschwerten Bedingungen

04:50 Minuten: Zahl – 21 (Punkte hat "Hoffe" nach Rückstand geholt)

16:15 Minuten: Gesicht – Bundestrainer Gordon Herbert und der DBB in Heidelberg

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 29: ComeBeck’n’Bauer 2022 Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

62 schlaflose Nächte sind vorüber, das Warten hat ein Ende - die RNZ-Sportpodcaster sind zurück! Nachdem sich "Beck'n'Bauer" in der Winterpause kaum vor Nachfragen retten konnten, wann es denn endlich mit der zweiten Staffel losgehe, kehren sie mit dem Erfolgsformat zurück auf die große Bühne. In der 29. Folge gibt‘s deshalb nicht nur die Antwort auf die Frage, wie schwer Kollege Beck einen Eishockey-Puck einschätzt und wie lange Kollege Bauer braucht, um einen Zauberwürfel zu lösen, sondern auch darauf, wie sich die Vereine aus der Metropolregion Rhein-Neckar in der Zwischenzeit so geschlagen haben. Apropos: Der SV Waldhof hofft nach dem torlosen Remis im Südwest-Schlager gegen Kaiserslautern weiter auf den Zweitliga-Aufstieg, dass künftig nicht nur der Schiedsrichter bei Waldhof-Spielen internationale Klasse hat – und auch wieder ein bisschen mehr als zuletzt auf eine neue Arena.

01:50 Minuten: Bauers schlauer Zettel

08:00 Minuten: Ranking - Die Profiteams der Region

28:10 Minuten: Zahl - Null Tore im Südwest-Derby

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 28: Double Out 2021 Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 28. Folge, der finalen des Jahres, stehen sich Nikolas "Beck Attack" Beck und Tillmann "The Farmer" Bauer an der (Matt-)Scheibe gegenüber und duellieren sich wie immer mit verbalen (Gift-)-Pfeilen. Was die Faszination der Darts-WM für die beiden RNZ-Sportpodcaster ausmacht, ist dabei genauso Thema wie das vergangene Basketball-Wochenende in Heidelberg. Noch am Samstag erwies sich Kollege Beck bei den Damen der SNP BasCats als Glücksbringer, nicht mal 24 Stunden später waren aber die Herren der MLP Academics gänzlich vom Glück verlassen.

Game on!

02:35: Zahl - 180 und die Darts-WM

13:50: These - Wer wird Weltmeister?

16:50: Gesicht - Sebastian Nörber und die SNP BasCats

24:35: Die Niederlagenserie der MLP Academics

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 27: Eine Runde fürs Geschichtsbuch Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Eine Runde fürs Geschichtsbuch (Folge 27)

Was war das für ein Finale? Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Rad an Rad, im letzten Rennen - für eine letzte Runde. In der 27. Folge gehen die RNZ-Sportpodcaster das spannendste Formel-1-Finale aller Zeiten noch mal durch. Und erklären, warum Mercedes und Lewis Hamilton alles Recht dieser Welt hatten, zu protestieren, aber am Ende immer nur die Verlierer sein konnten. Und wussten Sie, dass Champion Max Verstappen ausgerechnet in einem Mercedes das Autofahren geübt hat? Oder warum "Beck’n’Bauer" kurz davor waren, eine Telegram-Gruppe gründen zu müssen?

Außerdem: Uwe Gensheimer bleibt ein Löwe. Doch auch andere Weichen für die Zukunft wurden bei Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen gestellt. Unter anderem im Tor, so etwas wie die Problemposition der Badener.

Und ganz im Stile dieser Folge geht es in der Schlussrunde, im Faktencheck, zwar nicht um Zehntelsekunden, aber eben um entscheidende Nuancen. Ordnung muss sein!

02:45: Gesicht – Max Verstappen und das wilde F1-Finish

18:45: Zahl – 2024 und die Planungen der Rhein-Neckar Löwen

29:30: Faktencheck – Felix Zwayer und ein mutiger Ex-Praktikant

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 26: Ab-Marsch, Schick-Trick und "Zwayerlei" Maß Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Ab-Marsch, Schick-Trick und "Zwayerlei" Maß (Folge 26)

Dortmund gegen Bayern war ein geiles Fußball-Spiel. Findet Kollege Bauer – und ärgert sich dennoch maßlos über den Bundesliga-Gipfel. Schließlich bestimmten im Nachgang nicht Erling Haaland, Robert Lewandowski (oder Mats Hummels) die Schlagzeilen, sondern die Leistung von Schiri Felix Zwayer und die verbale Entgleisung von Jude Bellingham. Kollege Beck lässt sich vom "Wut-Bauer" gerne anstecken und findet: der VAR muss weg.

Außerdem in der 26. Folge des RNZ-Sportpodcasts: Was das Campo Bahia mit Bayer Leverkusen zu tun hat. Warum Patrick Schick auf den Spuren von Max Kruse und Andrej Kramaric wandelt. Und warum der Arbeitgeber von Letztgenanntem auch ohne Großtaten des Kroaten plötzlich auf Champions-League-Kurs ist. Wenngleich Sebastian Hoeneß darüber immer noch nicht sprechen möchte.

03:45: Bunte Bundesliga - Der Klassiker im Fokus

15:25: Das Ende von Jesse Marsch in Leipzig

17:35: Schicks Gala und was Fürth mit Brasilien zu tun hat

24:10: Gesicht – Sebastian Hoeneß und der Aufschwung der TSG

Dumme Fragen und dieselben Fehler (Folge 25)

Wo ist der Lerneffekt? Die Rhein-Neckar Löwen haben das geschafft, was eigentlich gar nicht möglich ist. Binnen weniger Tage hat der Handball-Bundesligist zweimal denselben Fehler gemacht – und damit gleich drei Punkte verschenkt. Quo vadis, Rhein-Neckar Löwen? Das fragen sich die RNZ-Sportpodcaster in der 25. Folge.

Außerdem: Kollege Beck stellt das neue Metropol-Ranking vor, Kollege Bauer stellt dazu – nennen wir es ungewöhnliche – Fragen.

Apropos: Wie viele Tischtennis-Bälle bekommt eigentlich WM-Bronzemedaillengewinner Timo Boll in den Mund?

02:35: Zahl – 14 Minuspunkte der Rhein-Neckar Löwen

13:50: Ranking – 7 Klubs und 7 Fragen

25:20: Gesicht – Timo Boll

Hackbraten und Räucherlachs (Folge 24)

Jubiläum in Sinsheim: Mit dem 2:0-Erfolg der TSG Hoffenheim gegen hörnerlose Rote Bullen feierte "Hoffe" seinen 100. Bundesliga-Heimsieg. Warum es auswärts nicht annähernd so gut läuft, versuchen die RNZ-Sportpodcaster in der 24. Folge zu eruieren. Kollege Beck grübelt, Kollege Bauer spottet. Außerdem: Warum jetzt ausgerechnet bei Schlusslicht Fürth eine ganz entscheidende Partie ansteht.

Apropos: Weil der Kampf um die Meisterschaft in dieser Saison nicht auf dem Rasen entschieden wird, gibt’s mal wieder eine steile These der Woche – und von und für Bayern-Coach Julian Nagelsmann gute Musik und gutes Essen.

Derweil hat es Alexander Zverev zum zweiten Mal getan: Er hat das geschafft, wovon viele nur träumen. Er ist der erste doppelte Preisträger in Beck’n’Bauers Kategorie Gesicht der Woche – und ganz nebenbei auch noch nach 2018 erneut ATP-Weltmeister.

02:30: Zahl – 100 Bundesliga-Siege der TSG

10:20: These – Warum die Bayern nicht Meister werden

17:50: Gesicht – Zverev und sein goldenes Jahr

Glühwein ohne Schuss und eine teure Fummelei (Folge 23)

Vorab: Beck’n’Bauer ist auch in der 23. Folge jugendfrei. Die RNZ-Sportpodcaster beschäftigen sich diesmal mit der endlich abgeschlossenen WM-Qualifikation der DFB-Elf, die Kollege Beck vor allem aufgrund von Joachim Löw auf die Palme gebracht hat. Kollege Bauer sucht derweil verzweifelt nach einem Synonym für "Jogis Jungs" und freut sich auf gesellige Fußballrunden auf dem WM-Weihnachtsmarkt 2022 – dort, wo Kollege Beck als junger, naiver Student eine Lektion fürs Leben gelernt hat.

Dass er künftig seine Finger bei sich behalten sollte, hat am vergangenen Wochenende dagegen Max Verstappen gelernt. Was das durchschnittliche Jahresgehalt in Deutschland damit zu tun hat und warum das Formel-1-Rennen in Brasilien vor allem für Lewis Hamilton ereignisreich war? Das erfahrt ihr, wenn ihr reinhört!

02:10: Erben – Die WM-Quali und Löws Verabschiedung

14:00: Zahl – 85 (Millimeter und ganz viel Aufregung in der Formel 1)

22:30: Faktencheck – Das wahre Alter und die Tore der Torhüter

Top, die Wette gilt! (Folge 22)

Die "Sommerpause" ist vorbei: Nach beinahe unendlich wirkenden zwei Wochen melden sich die RNZ-Sportpodcaster eindrucksvoll zurück. Ganz im Stile gelungener Samstagabendunterhaltung haben Beck'n'Bauer in der 22. Folge das eine oder andere musikalische Highlight im Programm, gepaart mit gesellschaftsrelevanten Themenfeldern - und sogar eine spontane Wette gibt's auf die Ohren. Was das alles mit Ikke Hüftgold, Lukas Nmecha und der Schiebermütze von Köln-Trainer Steffen Baumgart zu tun hat? Davon, sowie von den zahlreichen Kuriositäten des Gastspiels der TSG Hoffenheim in Bochum und der Instagram-Aktivitäten beim SV Sandhausen, berichten euch Michelle und Thommy - pardon - Beck und Bauer. Und dabei wird nicht einmal (zeitlich) überzogen...

03:30: Bunte Liga - Modeste, Nmecha und die TSG

17:50: Zahl - 25 Corona-Fälle beim SVS

Unentschieden im "Spritzenspiel" (Folge 21)

Um die Impfdebatte, die Nationalspieler Joshua Kimmich nach der Partie der TSG Hoffenheim bei Meister Bayern München ausgelöst hat, kommen die RNZ-Sportpodcaster natürlich nicht herum. In der 21. Folge geht es aber nicht nur um Vakzine, sondern auch um wechselwillige "Wölfe" und selbstbewusste "Störche".

Außerdem: Warum Kelvin Martin – der Basketballer, nicht der Kriminelle – stellvertretend für die Situation der MLP Academics im Oktober 2021 steht. Kollege Bauer meint zu dem Heidelberger Bundesliga-Aufsteiger: The Hype is real! Kollege Beck berichtet dagegen überraschenderweise von einem Trainer, der den mahnenden Zeigefinger hob.

02:50: Bunte Bundesliga – Van Bommel, Kimmich, "Hoffe" und der Pokal

23:20: Gesicht – Kelvin Martin und die MLP Academics

37:05: Faktencheck – Anne Pochert und der MERC

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 20: Denksport und Brust-OPs Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Denksport und Brust-OPs (Folge 20)

Ganz im Zeichen der Frau steht die 20. Folge des RNZ-Sportpodcasts. Fußballfrauen, Kreisklasse-Trainerinnen, Basketballerinnen - aber auch Spielerinnenmänner: Es geht um die TSG Hoffenheim, der etwas gelungen ist, worauf sie acht Jahre lang hatten warten müssen. Und um ein Novum im Fußballkreis Heidelberg. Was das wiederum mit "Hoffe" zu tun hat und wie dazu Merkel-Gatte Joachim Sauer passt? Das erläutern Beck'n'Bauer genauso wie den Zusammenhang zwischen Denksport und Brust-Ops.

Außerdem: Tierische Aufregung nach dem Duell zwischen BasCats und Bascats.

03:15: Bunte Bundesliga - "Hoffes" Frauen

13:20: These - Wo landet die TSG?

14:35: Gesicht - Christine Schneider beim VfB Schönau

25:10: Zahl - Die Probleme der SNP BasCats









RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 19: Ein begeisternder Geist und allerlei Geistreiches Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Ein begeisternder Geist und allerlei Geistreiches (Folge 19)

In der 19. Folge kehren die RNZ-Sportpodcaster zu den Anfängen zurück. Beck’n’Bauers Erben, als Nikolas Beck und Tillmann Bauer im Juni auf Sendung gingen noch unter Regie von Jogi Löw, blühen unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick wieder auf. Echter Fortschritt oder nur eine Frage der Perspektive? Zumindest heißt das Motto nach dem fünften Sieg im fünften Spiel unter Flick jetzt: "Hurra, hurra – wir fliegen nach Katar."

Ebenfalls noch ungeschlagen sind die Bundesliga-Aufsteiger der MLP Academics. Großen Anteil am furiosen Saisonstart der Heidelberger Basketballer hat Jordan Geist – das Gesicht der Woche (und der tätowierte Oberkörper der Woche). Wortspiele ausdrücklich erwünscht.

Weniger zum Lachen gibt es nach wie vor bei den Bundesliga-Handballern der Rhein-Neckar Löwen. Am Sonntag kam es nicht nur zu einem kuriosen 25:25 beim Bergischen HC, sondern auch zur ungewöhnlichen Konstellation an der Seitenlinie: Löwen-Coach Klaus Gärtner duellierte sich mit seinem zukünftigen Chef bei den Löwen Sebastian Hinze.

02:30: Erben – Hansi Flick und die deutsche Elf

14:55: Gesicht – Jordan Geist und die MLP Academics

19:00: These – 2500 Zuschauer im SNP Dome?

27:45: Zahl – 25:25 im Löwen-Duell Gärtner vs. Hinze

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 18: Nix zu feiern, FC Bayern Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Krise im Kraichgau, Häme am Hardtwald. Und dann verlieren auch noch die Bayern. Ein schwarzes Wochenende für die Fußballer der Region und Kollege Bauer, der nur 20 Minuten lang Jamal Musiala sehen durfte.

Zu sehen und zu hören gab es Spannendes in Sinsheim, wo Dietmar Hopp seinen Anspruch an die TSG Hoffenheim unterstrich: Künftig bitte dauerhaft unter den besten Sechs. Wie "Hoffes" 1:3 wenige Stunden später beim VfB Stuttgart zu dieser Zielsetzung passt (und wieso Kollege Beck bei der nächsten TSG-Dienstreise zu den Schwaben mit dem Fernglas nach der richtigen Derbyeinstellung sucht), diskutieren die RNZ-Sportpodcaster in der 18. Folge.

Hat ehrgeizige Ziele: Dietmar Hopp, Gesellschafter der TSG Hoffenheim. Foto: Grün

Noch ungemütlicher als bei der TSG ist die Stimmung momentan in Sandhausen. Dort ist die Euphorie unter dem neuen Coach Alois Schwartz durch die 1:6-Heimpleite gegen Darmstadt schon wieder verflogen.

Außerdem: Warum man für 15 Euro in Köln nur noch Geißböcke sieht und Armin Laschet demnächst den "Effzeh" übernehmen könnte.

02:15 Minuten: Zahl der Woche: Die TSG auf Rang elf

14:55 Minuten: Bunte Bundesliga: Baumgart und die Bayern

22:25 Minuten: Gesicht der Woche: Alois Schwartz zurück beim SVS







RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 17: Wie die RNZ einen Academics-Star verkuppelte Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Besser hätte das Abenteuer Bundesliga nicht starten können: Die MLP Academics haben zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende beim Überraschungscoup in Weißenfels nicht nur zwei Punkte eingefahren, sondern auch ein dickes Ausrufeichen an die Konkurrenz geschickt.

Wie viel von der Euphorie vor der lang ersehnten Heimspiel-Premiere am Mittwochabend gegen Ludwigsburg noch übrig ist und welche neuen Hiobsbotschaften den Klub ereilten, verrät in der 17. Folge des RNZ-Sportpodcasts Matthias Lautenschläger.

MLP-Academics-Geschäftsführer Matthias Lautenschläger. Foto: Alfred Gerold

Der Manager der Korbjäger hat sich für das Academics-Special von "Beck’n’Bauer" Zeit genommen, um auch über die große Anspannung vor dem ersten Erstliga-Spiel in Heidelberg nach über 36 Jahren zu sprechen, warum dieses für alle Beteiligten ein Kaltstart wird und welchen Anteil am Aufschwung Trainer Branislav Ignjatovic hat.

Außerdem: Wie Kollege Beck einst Leistungsträger Shyron Ely den Weg in den Hafen der Ehe ebnete und warum Kollege Bauer an montagsmorgendliche Dauerläufe unter dem serbischen Chefcoach glaubt.

03:40 Minuten: Beck'n'Bauers Special Guest - Manager Matthias Lautenschläger

07:30 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Shy Ely und wie der Star der Mannschaft in Heidelberg eine Heimat fand

16:20 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - Nach 424 ProA-Spielen als Trainer steht "Frenki" Ignjatovic künftig in der Bundesliga an der Seitenlinie

26:50 Minuten: Große Vorfreude und ein paar Sorgenfalten - Die Academics vor dem ersten Heimspiel als Erstligist

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 16: Bitters Glanzparaden und bittere Fehlgriffe Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 16. Folge stehen die Torhüter im Fokus. Die RNZ-Sportpodcaster erklären, warum Breisach am Rhein für die Goalies der Metropolregion ein ganz besonderer Ort ist, warum Kollege Beck dank Adler-Keeper Feliex Brückmann über seine Selbstgespräche nachdenkt – und warum Kollege Bauer für das Gastspiel der Rhein-Neckar Löwen nur ein Wort als Fazit zieht: Bitter!

Wer sich an verbalen Glanzparaden versucht, der ist auch vor dem einen oder anderen Fehlgriff nicht gefeit: Grund genug für Beck’n’Bauer, eine neue Kategorie einzuführen. Neugierig? Reinhören!

02:30 Minuten: Beck’n’Bauers bunte Bundesliga – Riemanns Rechenfehler und Streichs Sorry

11:00 Minuten: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – 53, die Schicksalsminute der Rhein-Neckar Löwen am Sonntag in Hamburg und das bittere Ende

18:25 Minuten: Beck’n’Bauers Gesicht der Woche – Felix Brückmann und der Saisonstart der Adler Mannheim

30:00 Minuten: Beck’n’Bauers Faktencheck – Rod Laver und die Grand-Slam-Sieger

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 15: Warum Djokovic nie wieder einen Grand Slam gewinnen wird Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Ein Derby jagt das nächste: Nachdem beim Fußball-Klassiker zwischen dem 1. FC Kaiserlautern und dem SV Waldhof am Wochenende die Tore fehlten, sind Treffer am Samstag im Drittliga-Kracher zwischen dem TVG Großsachsen und der SG Leutershausen garantiert.

In der 15. Folge stimmen die RNZ-Sportpodcaster auf das Hirschberger Handball-Prestigeduell ein und hoffen, dass Kollege Bauer trotz seiner Vergangenheit bei der SGL zum Berichten in die Sachsenhalle gelassen wird. Wie viele Zuschauer wohl sonst noch kommen werden?

Außerdem: In der Fußball-Bundesliga steht der VfL Wolfsburg dort, wo die TSG Hoffenheim laut "Beck'n'Bauer" eigentlich stehen sollte. Kollege Beck wagt sich nach seiner widerlegten These über den "Tabellenführer" Hoffenheim erneut aus der Deckung und erklärt, warum er glaubt, dass der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic nach seiner Finalniederlage bei den US Open gegen Daniil Medwedew keinen Grand-Slam-Titel mehr gewinnen wird.

02:50 Minuten: "Beck'n'Bauers" bunte Bundesliga - Warum Kollege Beck von der TSG Hoffenheim maßlos enttäuscht ist.

11:40 Minuten: "Beck'n'Bauers" Gesicht der Woche - Daniil Medwedew und das US-Open-Finaldrama um Novak Djokovic.

18:33 Minuten: "Beck'n'Bauers" These der Woche - Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wird keinen Grand-Slam-Titel mehr gewinnen.

24:04 Minuten: "Beck'n'Bauers" Zahl der Woche - 1,9 Kilometer trennen die beiden Hirschberger Ortsteile Leutershausen und Großsachsen. Am Samstag kommt es in der 3. Handball-Liga endlich wieder zum großen Derby in der Sachsenhalle.

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 14: Die Buwe auf dem Betze Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen: In Folge 14 des RNZ-Sportpodcasts richten Nikolas Beck und Tillmann Bauer ihren Fokus voll und ganz auf den SV Waldhof. Die Buwe aus der 3. Liga sind am Samstag einmal mehr zum Südwest-Derby beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Historisch gesehen haben die Roten Teufel im Duell der Erzrivalen die Nase vorn. Wie aber kam es überhaupt zu der Fan-Feindschaft, die in der Vergangenheit ein ums andere Mal überstrapaziert wurde? Und was hat ausgerechnet Mannheims ungeliebte Nachbarstadt Ludwigshafen damit zu tun? Das erklären der Mannheimer Beck und sein Pendant Bauer, der bei seinem letzten Besuch im Carl-Benz-Stadion ausgerechnet in einem Trikot der Red Devils von Manchester United auf der Tribüne saß.

Besonders freuen sich die Sportpodcaster, dass sich Waldhof-Trainer Patrick Glöckner, das Gesicht der Woche, trotz seines vollen Terminkalenders Zeit genommen hat, ihnen die eine oder andere Frage zu beantworten. Und dabei zeigt das ehemalige Model, warum beim SVW die Trainer mit gutem Beispiel vorangehen und sich fürs Derby selbst in die körperlich bestmögliche Verfassung bringen.

Dass es auf dem "Betze" brennen wird, weiß Glöckner ganz genau: "Es wird ein sehr hitziges Spiel, mit unheimlich viel Prestige. Das heißt, wir müssen versuchen, die Partie mit elf Spielern zu beenden", so Glöckner, der seine Jungs auf die Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion auch mental vorbereiten will.

Beck’n’Bauers These: Im Derby gibt es für die Lauterer mehr zu verlieren als für den Waldhof zu gewinnen, denn die Zeiten, in denen man sich rund um den Alsenweg vor allem über die Rivalität definiert hat, sind vorbei. Die vergangenen Monate und Jahre haben gezeigt: Der Trend spricht eindeutig für Blau-Schwarz.







RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 13: Wer ein Messi-Trikot trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Ronaldo, Mbappé, Haaland und Co: In der 13. Folge gibt‘s Fußball pur! Kollege Beck berichtet von Bier-Bomben der Borussen - und erklärt, warum der Deadline-Day im europäischen Fußball bei ihm keine Glücksgefühle mehr auslöst.

Außerdem: Hansi Flick steht vor seinem ersten Spiel als Bundestrainer. Am Donnerstag geht’s gegen Liechtenstein. Trotzdem freut sich Kollege Bauer vor allem auf den dritten Auftritt der Nationalmannschaft in Island.

Für die RNZ-Sportpodcaster steht schon vor der Qualifikation fest: Deutschland wird Weltmeister 2022. Warum? Reinhören!

03:00 Minuten: Beck’n’Bauers bunte Bundesliga – Haaland, die Bierbombe und gar nicht so unglückliche Verlierer

11:40 Minuten: Beck’n’Bauers Gesicht der Woche – Cristiano Ronaldo als Gesicht der Transferwahnsinns im europäischen Fußball

24:00 Minuten: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – 11: Der elfte Bundestrainer Deutschlands heißt Hansi Flick

32:20 Minuten: Beck’n’Bauers These der Woche – Darum wird Deutschland Weltmeister 202

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 12: Was der Frauenfußball noch lernen muss Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 12. Folge freut sich Kollege Beck, seinen Podcast-Partner endlich wieder im Dienst begrüßen zu dürfen. Warum Kollege Bauer während seines wohlverdienten Urlaubs auf vielen verschiedenen Hochzeiten tanzte, ist genauso Thema wie die Hoffenheimer Frauen, die gerade dabei sind, international für Furore zu sorgen. Dies hat Kollege Beck zum Anlass genommen, sich intensiv mit dem Frauenfußball in Deutschland auseinanderzusetzen.

Außerdem: Nach 36 Jahren kehren die Basketballer der MLP Academics Heidelberg Ende September zurück auf die große Bühne. Ob die Korbjäger bereit sind für die Bundesliga?

02:35 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Bundesliga - Vom Knipser zum Kellner und Hoffenheim an der Autobahnraststätte

12:25 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Von der Kickboxerin zur Torjägerin und das Problem des Frauenfußballs

22:20 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - Nach 36 Jahren vom Zweit- zum Erstligisten: die MLP Academics in der Bundesliga







RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 11: Von Naturgewalten und kalten Saunagängen Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Diesmal stehen bei Beck'n'Bauer unter anderem zwei Schweizer im Fokus: Warum der eine Eidgenosse die Freude über den Tennis-Titel-Hattrick von Grün-Weiss Mannheim ein wenig trübte und warum es dank des anderen in der Sauna der Rhein-Neckar Löwen künftig wieder heißer wird, erfahrt Ihr in der 11. Folge des RNZ-Sportpodcasts. Außerdem gibt es - ganz im Zeichen der Schweizer Neutralität - eine Analyse des Dortmunder Wunderknaben Erling Haaland und alles wichtige zum Bundesliga-Auftakt sowie dem anstehenden Umbruch bei den Mannheimer Profi-Handballern.

02:10 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Bundesliga - Erling Haaland, ein Hoffenheimer Traumstart und mal wieder Diskussionen um den VAR.

18:20 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - Drei Meistertitel in Folge konnten sich die Tennis-Cracks von Grün-Weiss Mannheim erspielen.

26:55 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Andy Schmid, der Rückraum-Rudelführer der Rhein-Neckar Löwen, hat seinen Abschied angekündigt.

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 10: Tränen, Tragödien und Tierquälerei? Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Nach dem Ende der Olympischen Spiele kommen Beck und Bauer am Drama um Annika Schleu und die Nachwehen des Modernen Fünfkampfs nicht herum. In der 10. Folge des RNZ-Sportpodcasts steht aber nicht nur der Pferdesport im Fokus, sondern auch die Löwen. Juri Knorr, Uwe Gensheimer und Jannik Kohlbacher, die drei Handballer der Rhein-Neckar Löwen, haben das formulierte Ziel Gold in Tokio verpasst. Muss die deutsche Nationalmannschaft künftig kleinere Brötchen backen?

Außerdem: Endlich wieder Fußball! Nach dem Pokalauftakt am vergangenen Wochenende geht es für die Fußballer der TSG Hoffenheim am Samstag erstmals wieder um Liga-Punkte. Kollege Beck erklärt, warum "Hoffe" nach fünf Spielen von der Tabellenspitze grüßen wird.

02:40 Minuten: Beck’n’Bauers Gesicht der Woche – Annika Schleu

14:50 Minuten: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – 7736 und was das mit der Zukunft des deutschen Handballs zu tun hat

25:52 Minuten: Beck’n’Bauers bunte Bundesliga – Folgt für die TSG Hoffenheim nach dem Zittern im Pokal der Raketenstart in der Liga

30:38 Minuten: Beck’n’Bauers These der Woche – "Hoffe" und die Tabellenführung

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 9: Was Voltigieren und die Formel 1 verbindet Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Kollege Beck ist angeschlagen. Als Alexander Zverev furios zu Olympia-Gold aufschlug, sollte eigentlich zeitgleich der Tennis-Klassiker zwischen dem SC Blumenau und der DJK Feudenheim steigen – doch ein tragischer Unfall machte Becks Einsatz unmöglich. Der Knöchel! Die Teilnahme an Folge 9 des RNZ-Sportpodcasts, der ersten fußballlosen Folge überhaupt, lässt er sich trotzdem nicht nehmen und glänzt im Zusammenspiel mit Kollege Bauer, indem er den Triumph von Weitsprung-Ass Malaika Mihambo prophezeit. Außerdem: Wen Bibi Blocksberg motiviert, wozu alte Handys noch zu gebrauchen sind und warum Sebastian Vettel in Zukunft besser nicht an der Zapfsäule sparen sollte.

04:26 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Alexander Zverev auf dem Olymp

09:55 Minuten: Becks Moment der Spiele

12:11 Minuten: Muss das Redaktionsbüro umdekoriert werden?

15:15 Minuten: Trauriges, Kurioses und Lustiges bei den Olympischen Spielen

18:47 Minuten: Bauer beim Voltigieren

22:10 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - 300 (Milliliter Sprit, die bei der Formel 1 entscheidend sein können)

26:10 Minuten: Wie Lewis Hamilton den Start gewann

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 8: Warum Corona bei Olympia Bronze holte Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 8. Folge muss sich Kollege Bauer erst einmal erklären: Ihn freut es, dass der Fußball diesmal nicht im Vordergrund steht. Ob er Kollege Beck überzeugen kann? Tatsächlich geht es im RNZ-Sportpodcast diesmal vor allem um die Olympischen Spiele: ein kurzes Jubiläum von Uwe Gensheimer; ein nervöser Kniefall von Max Kruse; Handys von Skateboardern; den kuriosen Zweitnamen von Wasserspringerin Lena Hentschel und vieles mehr.

Außerdem im Programm: Warum der traditionelle HeidelbergMan auf den gedruckten Sportseiten beinahe vergessen worden wäre. Und darf sich Gewinnerin Laura Philipp eigentlich auch HeidelbergMan nennen? Dies diskutieren Beck und Bauer ebenso wie den Saisonstart und die Ambitionen des SV Sandhausen und des SV Waldhof.

04:05 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - 1017 Medaillen bei den Olympischen Spielen und allerlei Kurioses

21:55 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Laura Philipp und die Triathleten beim HeidelbergMan

34:40 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Bundesliga - Über den Saisonauftakt des SV Sandhausen und des SV Waldhof sowie mutige Ansagen

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 7: Stell Dir vor, es ist Olympia, und keiner will hin Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Zum dritten Mal in diesem Sommer tritt eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft, im RNZ-Sportpodcast Beckenbauers Erben genannt, bei einem großen Turnier an. Aber: Muss das sein? Das fragen sich nicht nur Niko Beck und Tillmann Bauer in der 7. Folge, sondern auch die meisten der potentiellen olympischen Nationalspieler.

Und das hat sich am vergangenen Wochenende auch Max Verstappen gefragt, nachdem der Formel-1-Star vom späteren Sieger Lewis Hamilton beim Großen Preis von England bei knapp 300 km/h abgeschossen wurde.

Außerdem: Warum Sebastian Vettel als Müllmann unterwegs war und die Drittliga-Handballer des TVG Großsachsen es mit Jürgen Drews hielten.

03:15 Minuten: Beck'n'Bauers Erben - Die deutschen Fußballer bei Olympia

13:40 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Lewis Hamilton

28:17 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - 26 Absteiger aus der 3. Handball-Liga

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 6: Was sich die Uefa künftig sparen kann Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 6. Folge sprechen die RNZ-Sportpodcaster natürlich über das Ende der EM. Kollege Beck berichtet von den Leiden eines Zeitungsreporters und warum ihn nicht nur die englischen Elfmeter aufgeregt haben. Kollege Bauer dagegen sorgt sich um die Finanzen der Uefa und hat Einsparpotenzial an überraschender Stelle ausgemacht. Außerdem verraten Beck'n'Bauer, wieso sich am vergangenen Sonntag nicht alle italienischen Sportler freuen durften - und wie es um ihre eigenen Tenniskarrieren bestellt ist.

02:30 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Europameisterschaft: Italien, England, Elfmeter, Cola-Flaschen, Silbermedaillen und allerlei Unnötiges

20:00 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche: Novak Djokovic und der Eselmilchkäse

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 5: Was eine Cola-Flasche über Jogi Löw verrät Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 5. Folge wird es emotional. Das Aufarbeiten des deutschen EM-Aus tut vor allem dem Kollegen Bauer weh. Außerdem im Programm: Goldkehlchen, Schauspieler und Zeitspieler.

Die RNZ-Sportpodcaster spannen aber auch den ganz großen Bogen, von Wembley nach Alpe d'Huez, von der EM zur Tour de France, bei der in diesem Jahr auch ein Heidelberger am Start ist. Das erinnert den Kollegen Beck daran, wie er einst tausend Tode gestorben ist; und den Kollegen Bauer an eine iritierende E-Mail von Jan Ullrich.

02:00 Minuten: Beck'n'Bauers Erben - Das Aus der Deutschen und der Niedergang unter Jogi Löw.

13:00 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Europameisterschaft: England, Immobile und Co.

27:55 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche: Max Walscheid.

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 4: Warum nicht nur bei Deutschland gegen England Feuer im Spiel ist Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Nikolas Beck und Tillmann Bauer, die RNZ-Sportpodcaster, teilen sich nicht nur ein Büro in den Redaktions-Räumen der Heidelberger Neugasse. Sie treffen sich auch gerne mal zum gemeinsamen Grillabend. In der 4. Folge muss die Freundschaft dennoch (kurz) ruhen. Schließlich kommt es an diesem Dienstagabend nicht nur zum Duell zwischen England und Deutschland, Jude Bellingham und Jamal Musiala, sondern auch zwischen Beck und Bauer.

Denn während Kollege Beck schon vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft die "Three Lions" als seine Favoriten auf den Titel auserkoren hatte, setzte Kollege Bauer auf "Jogis Jungs".

Wie optimistisch die beiden Kontrahenten nach den Eindrücken der Vorrunde und vor dem Achtelfinal-Knaller im Wembley-Stadion noch sind, verraten sie im verbalen Schlagabtausch.

Außerdem in Folge 4: Warum Kollege Bauer nicht mit dem Feuer spielen sollte und sich die deutschen Fußballer von den Tischtennis-Profis eine Scheibe abschneiden könnten.

Des Weiteren verrät Kollege Beck, warum die Sympathien zu Timo Boll erst spät entstanden sind und er an der Tischtennis-Platte selbst eine eigenwillige – und durchaus fragwürdige – Technik verfolgt.

Zu hören gibt es "Beck’n’Bauer" wie immer auf www.rnz.de/becknbauer oder bei Spotify und iTunes.

03:20 Minuten: Beck'n'Bauers Erben - Nach Ungarn ist vor England

10:50 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Jamal Musiala

20:00 Minuten: Beck'n'Bauers These der Woche - Wenn sich zwei Kumpel treffen...

23:45 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Europameisterschaft - Italien, Ronaldo und Co.

29.30 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - Deutsche Dominanz an der Tischtennisplatte

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 3: Warum ein Eigentor nicht immer Unheil verspricht Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 3. Folge analysieren unsere Sportkollegen Nikolas Beck und Tillmann Bauer die Situation der Deutschen bei der Fußball-Europameisterschaft vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ungarn. Kollege Bauer verrät, warum er inzwischen wieder selbstbewusster in seine schwarz-rot-goldene Bettwäsche springt. Und Kollege Beck offenbart, warum jedes Tor von Cristiano Ronaldo für ihn wie ein Stich ins Herz ist.

Auf dünnes Eis begeben sich die Sportpodcaster, wenn sie über die vielen Eigentore der EM sprechen – und versuchen, dabei nicht selbst ein Eigentor zu schießen.

Auch um Basketball geht es: Um einen kuriosen Wurf in den falschen Korb sowie die Probleme der deutschen Nationalmannschaft vor der Länderspiel-Premiere im Heidelberger SNP Dome.

03:10 Minuten: Beck’n’Bauers Erben – Die Lage in der Gruppe F

13:10 Minuten: Beck’n’Bauers bunte Europameisterschaft – Die Flut der Eigentore

21:00 Minuten: Beck’n’Bauers These der Woche – Deutschland gegen Ungarn

22:10 Minuten: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – Die Probleme des deutschen Basketballs

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 2: Was von dieser EM auf jeden Fall in Erinnerung bleibt Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 2. Folge wird es kulinarisch: Die Frage des Dienstagabends, ob es denn Roggenmischbrot oder Baguette sein darf, beschäftigt unsere Sportkollegen Nikolas Beck und Tillman Bauer natürlich auch. Dazu wird ein vermeintlicher weiterer Titelfavorit unter die Lupe genommen, wenngleich die RNZ-Sportpodcaster die Geschehnisse um den dänischen Star Christian Eriksen nicht außen vor lassen können.

Während die EM vor allem von den Emotionen lebt, haben sich die Rhein-Neckar Löwen nicht nur über einen deutlichen Sieg, sondern auch über einen "Hexenkessel light" freuen dürfen.

02:15 Minuten: Beck’n’Bauers Gesicht der Woche - Christian Eriksen

06:50 Minuten: Beck’n’Bauers Erben – Deutschland gegen Frankreich

12:23 Minuten: Beck’n’Bauers These der Woche – Der deutsche Auftakt

14:15 Minuten: Beck’n’Bauers bunte Europameisterschaft – England und die großen Emotionen

19:05 Minuten: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – Neue Hoffnung für die Rhein-Neckar Löwen

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 1: Was der Erfolg von Stefan Kuntz für die A-Nationalmannschaft bedeutet Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 1. Folge geht es natürlich um die Erben des Fußball-Kaisers und Namenspaten, die 49 Jahre nach dem Erfolg von Beckenbauer und Co. 1972 zum vierten Mal den EM-Titel gewinnen wollen. Aber auch um den deutschen U21-Nachwuchs, den Trainer Stefan Kuntz entgegen aller Erwartungen zum Titel geführt hat. Außerdem besprechen Beck und Bauer den Final-Wettkampftag der Deutschen Meisterschaften aus 18 verschiedenen Sportarten.