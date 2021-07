Heidelberg. (RNZ) Die Sportredakteure Nikolas Beck und Tillmann Bauer melden sich mit dem RNZ-Sportpodcast "Beck'n'Bauer" zu Wort. Meinungsstark, informativ und vor allem unterhaltsam beleuchten Beck und Bauer künftig nicht ausschließlich die Kicker. Schließlich hat die Metropolregion Rhein-Neckar ein breites Spektrum an Spitzen- und Amateursport zu bieten.

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 5: Was eine Cola-Flasche über Jogi Löw verrät

In der 5. Folge wird es emotional. Das Aufarbeiten des deutschen EM-Aus tut vor allem dem Kollegen Bauer weh. Außerdem im Programm: Goldkehlchen, Schauspieler und Zeitspieler.

Die RNZ-Sportpodcaster spannen aber auch den ganz großen Bogen, von Wembley nach Alpe d'Huez, von der EM zur Tour de France, bei der in diesem Jahr auch ein Heidelberger am Start ist. Das erinnert den Kollegen Beck daran, wie er einst tausend Tode gestorben ist; und den Kollegen Bauer an eine iritierende E-Mail von Jan Ullrich.

02:00 Minuten: Beck'n'Bauers Erben - Das Aus der Deutschen und der Niedergang unter Jogi Löw.

13:00: Beck'n'Bauers bunte Europameisterschaft: England, Immobile und Co.

27:55: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche: Max Walscheid.

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 4: Warum nicht nur bei Deutschland gegen England Feuer im Spiel ist

Nikolas Beck und Tillmann Bauer, die RNZ-Sportpodcaster, teilen sich nicht nur ein Büro in den Redaktions-Räumen der Heidelberger Neugasse. Sie treffen sich auch gerne mal zum gemeinsamen Grillabend. In der 4. Folge muss die Freundschaft dennoch (kurz) ruhen. Schließlich kommt es an diesem Dienstagabend nicht nur zum Duell zwischen England und Deutschland, Jude Bellingham und Jamal Musiala, sondern auch zwischen Beck und Bauer.

Denn während Kollege Beck schon vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft die "Three Lions" als seine Favoriten auf den Titel auserkoren hatte, setzte Kollege Bauer auf "Jogis Jungs".

Wie optimistisch die beiden Kontrahenten nach den Eindrücken der Vorrunde und vor dem Achtelfinal-Knaller im Wembley-Stadion noch sind, verraten sie im verbalen Schlagabtausch.

Außerdem in Folge 4: Warum Kollege Bauer nicht mit dem Feuer spielen sollte und sich die deutschen Fußballer von den Tischtennis-Profis eine Scheibe abschneiden könnten.

Des Weiteren verrät Kollege Beck, warum die Sympathien zu Timo Boll erst spät entstanden sind und er an der Tischtennis-Platte selbst eine eigenwillige – und durchaus fragwürdige – Technik verfolgt.

03:20 Minuten: Beck'n'Bauers Erben - Nach Ungarn ist vor England

10:50: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Jamal Musiala

20:00: Beck'n'Bauers These der Woche - Wenn sich zwei Kumpel treffen...

23:45: Beck'n'Bauers bunte Europameisterschaft - Italien, Ronaldo und Co.

29.30: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - Deutsche Dominanz an der Tischtennisplatte

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 3: Warum ein Eigentor nicht immer Unheil verspricht

In der 3. Folge analysieren unsere Sportkollegen Nikolas Beck und Tillmann Bauer die Situation der Deutschen bei der Fußball-Europameisterschaft vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ungarn. Kollege Bauer verrät, warum er inzwischen wieder selbstbewusster in seine schwarz-rot-goldene Bettwäsche springt. Und Kollege Beck offenbart, warum jedes Tor von Cristiano Ronaldo für ihn wie ein Stich ins Herz ist.

Auf dünnes Eis begeben sich die Sportpodcaster, wenn sie über die vielen Eigentore der EM sprechen – und versuchen, dabei nicht selbst ein Eigentor zu schießen.

Auch um Basketball geht es: Um einen kuriosen Wurf in den falschen Korb sowie die Probleme der deutschen Nationalmannschaft vor der Länderspiel-Premiere im Heidelberger SNP Dome.

03:10 Minuten: Beck’n’Bauers Erben – Die Lage in der Gruppe F

13:10 Beck’n’Bauers bunte Europameisterschaft – Die Flut der Eigentore

21:00 Beck’n’Bauers These der Woche – Deutschland gegen Ungarn

22:10 Beck’n’Bauers Zahl der Woche – Die Probleme des deutschen Basketballs

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 2: Was von dieser EM auf jeden Fall in Erinnerung bleibt

In der 2. Folge wird es kulinarisch: Die Frage des Dienstagabends, ob es denn Roggenmischbrot oder Baguette sein darf, beschäftigt unsere Sportkollegen Nikolas Beck und Tillman Bauer natürlich auch. Dazu wird ein vermeintlicher weiterer Titelfavorit unter die Lupe genommen, wenngleich die RNZ-Sportpodcaster die Geschehnisse um den dänischen Star Christian Eriksen nicht außen vor lassen können.

Während die EM vor allem von den Emotionen lebt, haben sich die Rhein-Neckar Löwen nicht nur über einen deutlichen Sieg, sondern auch über einen "Hexenkessel light" freuen dürfen.

2:15 Minuten: Beck’n’Bauers Gesicht der Woche - Christian Eriksen

6:50: Beck’n’Bauers Erben – Deutschland gegen Frankreich

12:23: Beck’n’Bauers These der Woche – Der deutsche Auftakt

14:15: Beck’n’Bauers bunte Europameisterschaft – England und die großen Emotionen

19:05: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – Neue Hoffnung für die Rhein-Neckar Löwen

Was der Erfolg von Stefan Kuntz für die A-Nationalmannschaft eigentlich bedeutet

In der 1. Folge geht es natürlich um die Erben des Fußball-Kaisers und Namenspaten, die 49 Jahre nach dem Erfolg von Beckenbauer und Co. 1972 zum vierten Mal den EM-Titel gewinnen wollen. Aber auch um den deutschen U21-Nachwuchs, den Trainer Stefan Kuntz entgegen aller Erwartungen zum Titel geführt hat. Außerdem besprechen Beck und Bauer den Final-Wettkampftag der Deutschen Meisterschaften aus 18 verschiedenen Sportarten.