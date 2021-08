Von Jürgen Autenrieth

Heidelberg. Auf nationaler Ebene sind Annika Berndt und Jule Mantsch das Maß aller Dinge. Was die beiden 17 Jahre alten Beachvolleyballerinnen in dieser Saison geleistet haben, ist wohl einmalig innerhalb des Deutschen Volleyball Verbands (DVV).

Sie standen bei den deutschen Meisterschaften der U20, U19 und U18 drei Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Zudem gaben Berndt (Heidelberger TV) und Mantsch (DJK Tusa Düsseldorf) nur einen von insgesamt 37 Sätzen ab.

"Ich glaube nicht, dass es so etwas schon einmal gegeben hat", sagt Jörg Ahmann. Der Nachwuchs-Bundestrainer wusste im Januar auch nicht, als er sich nach einem Lehrgang für Berndt und Mantsch entschieden hatte, dass die Beiden eine solche Erfolgsgeschichte in den Sand schreiben würden.

"Ich habe damals einfach die beste Abwehrspielerin und Blockerin genommen", begründet der 55-Jährige seinen Schritt und sah sich nach deren U20-Titelgewinn im Juni bestätigt. Die Nominierung für die U20-EM in Izmir einen Monat später war die logische Folge.

Bei ihrem internationalen Debüt gegen die meist zwei Jahre ältere Konkurrenz stand letztlich ein für alle Beteiligten doch etwas enttäuschender 17. Platz zu Buche. "Wir haben einfach nicht alles gezeigt", ärgert sich auch Berndt im Nachhinein.

Aus diesem Grund freut sich das DVV-Nachwuchsduo auf die nächsten internationalen Auftritte, ohne sich allerdings unter Druck zu setzen. "Jule und ich sind mittlerweile schon ein gut eingespieltes Paar.

Wir wollen alles zeigen und uns beweisen, dass es besser geht", betont Berndt im Vorfeld des U 18-WEVZA-Turniers in Berlin vom 25. bis 28. August sowie der U 18-EM eine Woche später in Ljubljana. "Wenn sie das abrufen, was sie können, dann wird es schön", hofft auch Ahmann auf eine ähnlich souveräne Vorstellung seiner Schützlinge wie zuletzt bei der U 19-DM und fügt an: "Trotz extremen Windes hat kein Duo daran geschnuppert, uns einen Satz wegzunehmen."

Da Berndt zu Wochenbeginn das zweite Mal geimpft wurde, steht ab Freitag nur leichtes Training auf dem Plan, ehe der Tross am kommenden Montag nach Berlin fährt – und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

"Ja, seit Mai bin ich schon viel gereist", bestätigt Berndt mit Blick auf ihren Turnierkalender, in dem Bochum (U20), Bottrop (U18) und Laboe (U19) bestimmt rot unterstrichen sind.

Als ihr bisher schönstes Erlebnis bezeichnet die selbstbewusste Gymnasiastin die drei Endspiele sowie die Gewissheit "nach dem letzten Ballwechsel Gold und nochmals Gold und nochmals Gold" gewonnen zu haben: "Das war schon ein krasses Gefühl."