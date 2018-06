Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. 2018 ist ein Fußball-Jahr. 2018 ist aber auch ein Leichtathletik-Jahr. Denn immerhin ist die Leichtathletik-EM im August in Berlin das internationale Sporthighlight in diesem Jahr auf deutschem Boden. Dagegen ist die Bauhaus Junioren-Gala am Samstag und Sonntag eher ein kleines Licht. Aber ein kleines Licht mit großer Strahlkraft.

Denn viele Athleten, die am Wochenende in Mannheim beim weltweit größten Leichtathletik-Sportfest für die Altersklasse U20 starten, werden bei der nächsten oder spätestens übernächsten Leichtathletik-Europameisterschaft zu den Medaillengewinnern gehören. Der eine oder andere vielleicht sogar schon bei der anstehenden EM.

Athleten aus 23 Nationen messen sich in Mannheim. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) wird mit rund 230 Athleten vertreten sein. Die bekanntesten Namen sind Keshia Kwadwo (TV Wattenscheid) und Sophia Junk (LG Rhein-Wied), die im vergangenen Jahr mit der deutschen U 20-Staffel Europameisterinnen wurden, und Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre (Bayer Leverkusen). Die drei haben die Chance, bei der EM der "Großen" dabei zu sein. Und zuvor bei der U20-WM im finnischen Tampere.

Für die deutschen Athleten ist Mannheim der wichtigste und vor allem entscheidende Qualifikationswettkampf für die U 20-WM. Die beiden besten deutschen Athleten jeder Disziplin erhalten - sofern sie die Norm erfüllt haben - ein Ticket für Tampere. "Die Gala ist das Nadelöhr, durch das alle durch müssen", sagt der aus Wiesloch stammende Nachwuchs-Bundestrainer Dietmar Chounard.

Aus der Region haben Hochspringerin Bianca Stichling von der TSG Weinheim, die in diesem Jahr mit 1,83 Metern den geforderten Richtwert bereits erfüllt hat, und Dreispringer Devon Bender (MTG Mannheim) die Chance auf ein WM-Ticket. Bender, im Vorjahr deutscher Meister der U18 im Dreisprung, fehlt mit bisher gesprungenen 14,76 Metern allerdings noch ein Stück bis zur WM-Norm (15,65).

Die Gala-Wettbewerbe beginnen am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr im Mannheimer Michael-Hoffmann-Stadion. "Die Nachwuchswettbewerbe sind das Filetstück der Gala", sagt Meetingdirektor Rüdiger Harksen.

Am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr finden zudem Qualifikationswettbewerbe für die Leichtathletik-EM in Berlin im August statt. Wettkämpfe gibt es über 100, 200, 400 und 800 Meter, 400 Meter Hürden (bereits am Samstag), im Stabhochsprung und über 100 Meter Hürden (Frauen).

Mit dabei sind unter anderem die Mannheimerinnen Nadine Gonska, Ricarda Lobe und Jessica-Bianca-Wessolly sowie die in Mannheim trainierende Lisa Mayer (Sprintteam Wetzlar), die nach Oberschenkelproblemen ihr erstes Saisonrennen absolvieren wird. Über 100 Meter Hürden hat fast die komplette deutsche Spitze gemeldet, unter anderem die WM-Dritte Pamela Dutkiewicz (TV Wattenscheid).

Das Stabhochspringen der Damen mit der Plankstadterin Jaqueline Otchere (MTG Mannheim), die sich am vergangenen Samstag auf 4,40 Meter steigerte und der damit nur noch fünf Zentimeter bis zur EM-Norm fehlen, findet bereits am Samstag (16.10 Uhr) statt. "Ich bin froh, dass es die Einlagewettbewerbe gibt, weil es uns ermöglicht, die besondere Atmosphäre der Gala mitzunehmen", sagt Hürdenläuferin Lobe.

Erstmals in der Geschichte der Gala nehmen Menschen mit Beeinträchtigung teil. Am Sonntagmittag (13.20) gibt es Inklusionsstaffeln, zudem starten einige der besten deutschen Athleten mit Behinderung, wie etwa Niko Kappel, Paralympics-Sieger im Kugelstoßen, zusammen mit den U 20-Athleten. "Was hier noch als etwas Besonderes rüberkommt, wird - und muss - in ein paar Jahren etwas Selbstverständliches sein", sagt DLV-Präsident Jürgen Kessing über die gelebte Inklusion.