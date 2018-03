Von Michael Wilkening

Heidelberg. Alan Ibrahimagic kennt den Olympiastützpunkt in Heidelberg, schon vor vier Jahren bereitete er sich hier mit den deutschen U 18-Basketballern auf das Albert-Schweitzer-Turnier (AST) vor. Bis zum Samstag ist der Junioren-Bundestrainer, der außerdem als Assistenzcoach bei den Männern fungiert, am OSP damit beschäftigt, aus seinem Kader eine homogene Einheit zu formen. Das ist gar nicht so einfach, denn noch sind nicht alle Spieler beim Team.

Die Erwartungen an die deutschen Talente beim renommierten Turnier, das in Mannheim und Viernheim vom 31. März bis 7. April ausgetragen wird, sind groß, denn vor zwei Jahren siegten die Deutschen zum ersten Mal. Vor dem ersten Spiel der U 18 des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) am Samstag (20 Uhr, GBG Halle Mannheim am Herzogenried) gegen Israel spricht Ibrahimagic über die Aussichten seiner Spieler - beim Turnier und auf eine Karriere in der A-Nationalmannschaft.

Herr Ibrahimagic, wie ist die Lage wenige Tage vor dem Start des Albert-Schweitzer-Turniers?

Es ist turbulent wie immer. Bruno Vrcic und Kilian Binapfl kamen erst gestern Abend zur Mannschaft, weil sie dem FC Bayern noch in der Pro B gefordert waren. Jonas Mattisseck von Alba Berlin musste zwischendurch noch einmal nach Berlin, weil er dort bei den Profis einspringen musste. Er steht uns erst am Freitag wieder zur Verfügung. Aber so ist das eben, weil die Jungs ja alle voll in den Klubs gefordert sind.

Trübt das die Stimmung?

Nein, keineswegs. Die Jungs, die hier sind, sind gut drauf und freuen sich auf die gemeinsame Zeit. Sie sind heiß darauf, beim AST zu spielen. Die Atmosphäre im Training ist gut, alle ziehen mit.

Vor zwei Jahren hat Deutschland zum ersten Mal beim AST triumphiert. Die Erwartungen an Ihre Mannschaft sind entsprechend hoch. Hat das Auswirkungen auf die Ziele, die Sie sich mit dem Team stecken?

Nein, damit beschäftigen wir uns nicht. Man kann das ja auch nicht vergleichen, weil das eine ganz andere Mannschaft war. Unser Ziel als Sportler ist es, immer das Spiel gewinnen zu wollen, das vor uns liegt. Das empfinde ich als ganz normal. Und das ist auch realistisch, weil ich nicht glaube, dass wir hier beim AST auf einen Gegner treffen, gegen den wir chancenlos sind.

Also geht es erneut um den Titel?

Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, auf welchem Niveau die anderen Nationen hier antreten werden. Wir werden in die Vorrunde starten und das Ziel haben, das Halbfinale zu schaffen. Beim eigenen Turnier möchte man ja nicht um die Plätze fünf bis acht spielen.

Bei Nachwuchsteams geht es nur zweitrangig um Pokale und Erfolge, erstrangig ist die Ausbildung. Haben alle Akteure die Chance, später im A-Kader zu landen?

Ich würde niemand absprechen, die Perspektive für den A-Kader zu haben, ansonsten wären sie auch nicht hier dabei. Wir arbeiten nicht mit Jungs, die uns vielleicht jetzt bei der U18 helfen, aber keine Option für den A-Kader sind. Erfahrungsgemäß werden es nicht alle schaffen, aber die Möglichkeit haben sie.

Im A-Kader sind aktuell zwei Heidelberger: Danilo Barthel und Paul Zipser. Welche Rolle spielen sie in Ihren Planungen?

Beide sind unglaublich wichtig. Danilo hat zuletzt bei den Einsätzen in der Nationalmannschaft überzeugt und ist für mich aktuell der beste deutsche Spieler der Bundesliga. Er hat gezeigt, dass er eine Führungsrolle bei uns übernehmen kann. Paul war leider zuletzt nicht dabei, weil die NBA-Saison noch läuft. Ich hoffe, dass er uns im Sommer zur Verfügung steht. Seine Qualitäten sind riesig und uns bekannt.

Ist es denkbar, dass er nach einer Nationalmannschaftspause im vergangenen Jahr jetzt wieder zum Team stößt?

Ich glaube, dass es eine gute Chance gibt, dass er kommt. Ich halte das für eine realistische Option.