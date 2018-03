Von Rainer Kundel

Mannheim. Am Samstag startet die Baseball-Bundesliga in die Saison 2018, wobei der deutsche Rekordmeister Tornados Mannheim um 18 Uhr bei den Mainz Athletics zum Südwestderby antreten muss. Man darf gespannt sein, ob der erfahrene Trainer David Daniels mit dem im deutschen Spielerbereich unveränderten Kader an den Erfolg des Vorjahres (Viertelfinale) anknüpfen kann.

Daniels erinnerte sich bei seiner Vorstellung im "Ristorante Augusta" von Tornados-Gönner Giovanni Scurti an seine Zeit in den 1980-er Jahren, als er kurzfristig bei den VfR-Amigos ausgeholfen hatte: "Mich verbindet einiges mit Mannheim. Ich habe hier noch viele Freunde." Seither sind viele Jahre vergangen, in denen der 65-Jährige neben den Solingen Alligators vor allem in den Niederlanden und in den USA bei den Chicago White Socks sowie der Nachwuchsakademie der New York Yankees gearbeitet hat. Bei den Tornados hat Daniels Fernando Escarra zum Kapitän bestimmt. Der 26-jährige Venezolaner ist Allrounder und kann als Pitcher, Catcher und an der ersten Base eingesetzt werden.

Nach dem "Taubenschlag" an Importspielern aus der letzten Saison wollen die "Wirbelwinde" wieder verstärkt deutschen Talenten eine Chance geben. Das Hauptziel ist wieder einmal, den Bereich an Werfern für Spiel eins der Doppelspieltage mit deutschen und EU-Spielern zu stärken.

Bis zum Heimauftakt am 5. Mai stehen aufgrund der Renovierung des Infields auf dem Roberto Clemente Field fünf Doppelspieltage auf des Gegners Platz an. Eines haben fast alle Klubs der Südgruppe gemeinsam: Wegen des Kälteeinbruchs mit Neuschnee am dritten März-Wochenende fielen fast alle ihre Testspiele aus. An Ostern gibt’s deshalb - ganz gleich bei welchen Temperaturen - einen Kaltstart in die neue Saison.

Die Tornados 2018

Pitcher: Moll, Schuler, Strzalka (Polen), Rizzo (Italien), Hornung (USA), Shaltov; Catcher: Escarra (Venezuela), Höhlein, Wagner, Del Muro (Mexiko); Infield: Schmitt, Schmich, Santa Cruz, El-Ayoubi, Diaz, Romberg (USA), Riestra (Italien), Bendlin; Outfield: Höpfner, Lehnert, Johnson (Kanada), Schoupal, Cedano de Leon.