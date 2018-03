Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Die Brüder Barisic haben im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrtausend Glanz auf den Fußballplätzen der Region verbreitet. Goran, Marijo und Zdravko waren nicht nur großartige Fußballer, sie strahlten auch gute Laune und Lebensfreude aus.

Inzwischen sind die Barisic-Brüder in der zweiten Lebenshälfte. Goran (54) ist Trainer beim Bruchsaler Kreisligisten FV Ubstadt, Zdravko (46), der mit dem SV Waldhof in die Zweite Liga aufstieg, hat die Spielvereinigung Ilvesheim in der Mannheimer A-Klasse übernommen, Marijo (50) kümmert sich in Neckarelz um den Nachwuchs. Alle drei sind verheiratet und haben jeweils zwei Kinder.

Goran Barisic, Sie haben zweimal, bei Südwest Ludwigshafen und in Schwetzingen, die meisten Tore in der Oberliga geschossen. Weshalb wurden Sie nicht Profi?

Ich bin ein paar Jahre zu spät nach Deutschland gekommen und war schon 28, als ich Torschützenkönig in der Oberliga wurde, die damals die dritthöchste Klasse war. Außerdem hatte ich das Pech, dass in der Bundesliga nur drei Ausländer in jeder Mannschaft erlaubt waren.

Ihr Bruder Marijo, der unter anderem auch beim SV Sandhausen war, hatte in Köln bereits einen Vorvertrag unterschrieben.

Ja, und dann hat er sich im letzten Spiel für Oggersheim, in dem es um nichts mehr ging, schwer verletzt. Wir sind trotzdem nach Köln gefahren, doch als der damalige Manager Bernd Cullmann das Gipsbein und die Krücken gesehen hat, sagte er: "Jungs, unter diesen Umständen tut es mir leid."

Fußball ist Ihr Leben, auch wenn Sie den Fußball nicht zu Ihrem Beruf machen konnten.

Das stimmt. Ich arbeite als Lagermeister. Allerdings hatte der Amateurfußball in den Neunziger Jahren einen weitaus größeren Stellenwert als heute. Es gab noch kein Bezahlfernsehen, in dem man täglich Spiele gucken konnte. Wir hatten einige Tausend Zuschauer. Für Sponsoren war der Amateurfußball seinerzeit viel interessanter. Es war mehr Geld im Spiel als heute.

Nach Ihrer Karriere wurden Sie und Ihre Brüder Trainer.

Meine beste Zeit war als Coach des Frauen-Zweitligisten Niederkirchen. Ich war drei Jahre dort. Auch in meinen anderen Stationen habe ich langfristig gearbeitet.

Mit welchen Methoden?

Ich bin ein freundlicher und zugewandter Mensch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dadurch Vertrauen gewinnt. Es ist wichtig, für eine positive Atmosphäre zu sorgen. Das ist die Grundlage für gute Leistungen. Ein Prinzip von mir ist auch: Überfordere nie deine Spieler. Verlange nicht mehr, als sie leisten können. Das führt nur zur Verunsicherung.

Macht es einen Unterschied, ob man Frauen oder Männer trainiert?

Natürlich. Frauen sind selbstkritischer. Auch lernwilliger. Andererseits muss man ein bisschen vorsichtiger sein, was man sagt. Frauen sind häufig schneller eingeschnappt.

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?

Ich trinke wahnsinnig gern und viel zu viel Cola. Da müsste ich ein besseres Vorbild für meine Spieler sein. Ein Traum ist schon in Erfüllung gegangen: Bei einem Hallenturnier habe ich mit meinem 20-jährigen Sohn Marc, der beim Oberligisten TuS Mechtersheim ist, gemeinsam in einer Mannschaft gespielt. Vor allem wünsche ich mir, dass unsere Eltern, die beide krank sind, noch lange am Leben bleiben.