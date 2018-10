Wird es in Zukunft noch genügend hoch qualifizierte Übungsleiter für die Vereinsmannschaften geben? Foto: GES

Von Tillmann Bauer

Karlsruhe. Als "Dilemma" bezeichnete Ansgar Thiel die Situation in den Sportvereinen Deutschlands, als eine Zwickmühle, aus der es momentan keinen eindeutigen Ausweg gibt. Verwunderlich, dass dies sogar der Experte, der Sport-Professor der Universität Tübingen, zugab.

In seinem Hauptvortrag "Aufwachsen in einer individualisierten und medialisierten Welt - Wie ticken Kinder und Jugendliche heute, welche Bedürfnisse haben sie und was bedeutet das für den Sport?" thematisierte Thiel zwei bedeutende Entwicklungen, die den Sportvereinen die Nachwuchsarbeit erschweren und dafür sorgen, dass viel weniger Kinder in einen Sportverein eintreten.

Da wäre zum einen die Individualisierung: Ein Metzgersohn ging früher davon aus, dass auch er nur Metzger werden könne. Der Nachwuchs eines Arztes wurde Arzt. "Heute ist das anders", sagte der Professor: "Die Eltern versuchen, ihre Kinder optimal auf die Zukunft vorzubereiten. Jeder kann jeden Beruf ausüben." Es habe ein großes Umdenken stattgefunden. "Kinder haben viel mehr Mitspracherecht als früher", so Thiel. Als Elternteil würde man sich heutzutage fragen, was das eigene Kind denn eigentlich wolle. Dass der Nachwuchs im Mittelpunkt steht, wird so von den Kindern schnell erlernt und aufgenommen.

Professor Ansgar Thiel. Foto: GES

Auch dass die Technik immer weiter voranschreitet, lässt sich nicht leugnen. Man sieht die sich rasant entwickelnde Medialisierung der Welt als Prozess, mit dem sich auch die Sportvereine intensiv befassen müssen. "Wenn man heutzutage einem Jugendlichen das Smartphone wegnimmt, dann fühlt sich das für manche an, als würde man den Arm amputieren", lachte Thiel und meinte diese Aussage dennoch ernst.

Die Art der Kommunikation verändere sich. Es gibt die Möglichkeit, Sprachnachrichten per WhatsApp zu verschicken und somit zeitlich flexibel zu kommunizieren, ohne einen festen Termin für ein Telefonat ausmachen zu müssen. Die Kommunikation wird entzerrt, die Zeitstruktur aufgebrochen und individualisiert.

Doch was haben all diese Entwicklungen mit dem Sport zu tun? Es entwickelt sich der Gedanke, dass jeder ein Star werden kann, auch wenn er eigentlich nicht viel kann oder nichts dafür tun möchte. Beispielsweise durch das Videoportal Youtube wird dem Nachwuchs beigebracht, dass man reich und bekannt werden kann, indem man lediglich seinen Alltag filmt und das ins Netz stellt. Thiel: "Die harte Arbeit, die in einem solchen Video steckt, wird nicht gezeigt."

Das habe zur Konsequenz, dass die Annahme entsteht, man könne ohne Talent und Leistung erfolgreich sein. Laut Thiel gehen dadurch Werte wie Durchhaltevermögen oder Kooperationsfähigkeit - die im Sport unabdingbar sind - verloren. "Außerdem lassen sich die Jugendlichen nicht mehr alles sagen", weiß Thiel, "sie wollen mitreden und sich nicht ständig unterordnen - das ist eine große Herausforderung für Trainer."

Der Sport verbindet sich immer mehr mit dem Internet. Menschen tanzen, springen, klettern in der Natur und stellen ihre Aufnahmen online. Der Vorteil, den Sportler darin sehen, ist, dass sie sich selbst aussuchen können, wann, wo und mit wem sie Sport treiben. Sie sind flexibler als im Verein, bei dem sie jeden Dienstag und Freitag von 20 bis 22 Uhr in der Halle erscheinen müssten. Für manche Jugendliche ist das ein entscheidender Faktor, warum sie dem Sportverein fern bleiben. Sie sind individueller, freier und an keine Vorgaben gebunden.

Als letztes und wahrscheinlich auch umstrittenstes Thema riss Thiel die eSport-Landschaft an. Er weiß, dass sich bei der Frage, ob eSport Sport ist, die Meinungen spalten, dafür ist er sich aber sicher: "Es ist ein riesiger Markt, den man auf keinen Fall ignorieren darf." Mit Sport habe es so viel gemeinsam, dass die Weltklassespieler auch mehrmals täglich trainieren. "Das hat nichts mit Daddeln zu tun", sagte Thiel.

Wenn es nach ihm ginge, dann sind die Nachwuchssportler der Zukunft hochgradig individualisierte, pädagogische Menschen. Thiel empfiehlt den Trainern, die Heranwachsenden immer individualisierter zu betreuen und den Vereinen, die Attraktivität des Internets für sich zu nutzen. Zuerst müsse aber der aktuelle Zustand so akzeptiert und erkannt werden, bevor der Weg aus dem "Dilemma" eingeschlagen werden kann…