Von Nikolas Beck

Karlsruhe. Es war der krönende Abschluss des VIII. Ballspielsymposiums: Eine Talk-Runde mit den richtigen Gästen, interessanten Gedankengängen und dem einen oder anderen Scharmützel. Das Einzige, was fehlte - wie das nun mal so ist bei einer erhellenden Diskussion - war noch mehr Zeit. Knapp eine Stunde lang standen die Teilnehmer Moderator Wolfgang Grünwald Rede und Antwort unter dem Symposiums-Titel: "Ballsport hat Zukunft!"

Eine These, die Grünwald zu Beginn in eine Frage umgewandelt wissen wollte. Um diese zu beantworten, hatte er sich vier Experten aufs Podium geholt: Jörg Ahmann, deutscher Beachvolleyball-Pionier und heutiger Nachwuchs-Bundestrainer; Professor Lothar Bösing, Vizepräsident des Deutschen BasketballBundes; Michael Schreiner, Leiter des Referats für Sport und Sportentwicklung im Kultusministerium; und DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.

Letzterer verdeutlichte, dass man beim großen DFB mit ähnlichen Problemen wie in anderen Verbänden kämpfe. "Wir haben große Mannschaftsverluste im Juniorenbereich", sagte der BFV-Präsidemt. Die Einstiegszahlen seien nach wie vor gut, aber es breche viel mehr weg als früher: "Es gibt im Fußballkreis Heidelberg 50 aktive Vereine mit 78 Männer-Mannschaften, aber nur 16 A-Juniorenteams."

Dennoch sei der DFB in einer komfortablen Lage, fand Lothar Bösing, weil man starke Strukturen geschaffen und starke Sponsoren habe. Ob der Fußball sogar zu einer Gefahr für die anderen Sportarten geworden sei, wollte Grünwald von Jörg Ahmann wissen - und dieser konnte das nicht verneinen. Man werde schließlich immer am Fußball gemessen. Ob in Bezug auf Zuschauerzahlen oder Fernsehquoten. Man müsse "außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um mit dem Fußball mitzuhalten", so der erste deutsche Olympia-Medaillengewinner im Beachvolleyball.

"Die Fußballer können nichts dafür, dass sie erfolgreich sind", sagte Ahmann auf die Frage, ob zwischen den Sportarten ein "Kampf um die Talente" entbrannt sei. Volleyball sei ein schweres Spiel, wohingegen jedes Kind sofort Fußball spielen könnte. "Wir nennen das Kicken", entgegnete Zimmermann mit einem Schmunzeln, Fußballspielen sei im Gegensatz dazu durchaus komplex. Ahmann konterte: "Unter Volleyballern gibt es einen Spruch: ,Wenn’s einfach wäre, wäre es Fußball."

Die Gesprächsatmosphäre war also heiter. Dennoch: Vereine stehen heute vor anderen, vor größeren Herausforderungen als vor 20 Jahren. Wichtig sei es, dass Vereine und Verbände bereits bei unter Sechsjährigen aktiv sind. "Einfach, um den Kindern das Spiel mit dem Ball nahe zu bringen", sagte Michael Schreiner, als Grünwald das Thema "eSport" einführte. "Man muss sich damit aktiv auseinandersetzen", betonte Lothar Bösing, der aber differenzieren wollte.

Es gebe schließlich nur zwei Sportspiele, deren Strukturen so professionell seien, dass sie organisiert gespielt werden können: Die Fußballsimulation Fifa und die Basketballsimulation NBA2k. Bei den meisten anderen Videospielen, die sich immer größer werdender Beliebtheit erfreuen, handle es sich um Shooter-Spiele. Darum hob Bösing in Bezug auf die Anerkennung von eSport als Sport den mahnenden Finger: "Wir dürfen unsere Werte, die wir im Sport vertreten, nicht verkaufen."

Michael Schreiner konnte nur zustimmen. Von der Politik wünsche er sich ein klares "Nein" zur Sportförderung für eSport. Ahmann wünschte sich, den Zusammenhang zwischen sportlicher Ertüchtigung und der Gesundheit, der bei eSport nicht gegeben sei, in den Vordergrund zu stellen.

Die einzige Möglichkeit, Kinder wieder mehr mit dem "klassischen" Sport in Berührung zu bringen, sei die Schule, so Lothar Bösing. Dazu benötige es aber auch qualifizierter Lehrer, kritisierte er. An qualifiziertem Personal mangele es aber auch in den Vereinen, sagte Ahmann: "Wenn immer öfter Mama und Papa als Trainer einspringen müssen, könne nicht qualitativ gearbeitet werden."

Seine These: "Vereine hinken der Zeit hinterher." Für Ronny Zimmermann ist klar, wohin die Entwicklung geht. Wenn man kaum noch ehrenamtliche Trainer finde, dann werde das Sportangebot zur Dienstleistung. Mit einem Monatsbeitrag von 20 Euro sei es dann nicht mehr getan. Dafür sei aber auch ein Umdenken der Eltern nötig, so Zimmermann.

Im Übrigen genauso wie beim Themenschwerpunkt Spitzensportförderung. "Wir brauchen ein Grundbekenntnis", so der DFB-Vizepräsident: "Sind wir eine Sportnation oder nicht?" Falls ja, müsse sich aber eben auch jeder dazu bekennen. Eine Sportabgabe, ähnlich dem Rundfunkbeitrag, sei denkbar. In England gehe das auch, so Zimmermann am Ende einer launigen Runde mit klaren Positionen.

Eine Runde, die für Wolfgang Grünwald die eingangs gestellte Frage - "Ballsport hat Zukunft?" - ausreichend beantwortet hat: "Ballsport hat Zukunft!"