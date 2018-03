Dossenheim. (soz) Den größten Triumph seit drei Jahrzehnten feiern die Handballer der TSG Dossenheim erst am Freitag. Dann wird zuerst in der Wohngemeinschaft von Linkshänder Heinicke und Kreisläufer Engler ganz in der Nähe der Dossenheimer Sporthalle und später wahrscheinlich in der Heidelberger Altstadt auf den badischen Pokalsieg angestoßen. "Wir werden es richtig krachen lassen", prophezeit Spielertrainer Nicolai Elfner.

Mit 25:21 besiegte der Verbandsliga-Spitzenreiter am Dienstagabend die HSG Ettlingen/Bruchhausen in deren eigener Halle und sicherte sich damit die Qualifikation zur deutschen Amateur-Meisterschaft in knapp zwei Wochen. Den Wimpel und einen schicken gläsernen Pokal nahm Dossenheim auch gerne mit nach Hause.

"Wir haben uns mächtig über den Erfolg gefreut", sagt Nicolai Elfner: "Ein Titelgewinn ist immer etwas Besonderes. Und der letzte badische Pokalsieg des Klubs ist schließlich rund 30 Jahre her."

Dossenheim diktierte beim Liga-Konkurrenten von Beginn an das Geschehen, führte 4:1 (9.), 8:5 (17.) und zur Pause 11:8. Nur beim 15:14 (40.) wurde es einmal knapp, danach zog die TSG entscheidend auf 21:16 (52.) davon. Überragender Akteur auf Seiten des neuen Pokalsiegers war Simon Heinicke mit neun Toren.

Dossenheim bereitet sich nun weiter auf die Rückrunde in der Verbandsliga vor, die mit einem zweiten Titel im Früh-Sommer enden könnte: Der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Badenliga. Dafür scheuchte Elfner seine Mannschaft auch zwischen den Jahren. Weil die Sporthalle in Dossenheim geschlossen war, rannten die Handballer der TSG zweimal im strömenden Regen rund um den Sportplatz. Die Quälerei hat sich gelohnt: Schon vor dem Pokaltriumph in Ettlingen gewann Dossenheim das Dreikönigsturnier in Großsachsen. "Wir sind heiß auf Siege", freut sich Elfner. Aber jetzt freuen sie sich in Dossenheim erst einmal auf die Party am Freitag.

TSG Dossenheim: Heinicke 9, N. Elfner 7/1, Kaul 2, Engler 2, Möckel 1, Jünger 1, Loddo 1, Krause 1, Mohr 1.