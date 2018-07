Karlsruhe. (rnz/rl) Der Badische Fußballverband hat sich bei seiner letzten Vorstandssitzung mit der bedenklichen Bilanz von Spielabbrüchen beschäftigt. Im Vergleich mit den beiden Saisons zuvor habe es in der Saison 2017/18 mit 26 Abbrüchen eine deutliche Steigerung gegeben. Die Statistik war zuvor rückläufig (2013/14: 22, 2016/17: 12), teilte der Verband am Donnerstag mit.

"Erschreckenderweise gehen elf davon auf das Konto von Clubs aus dem Fußballkreis Mannheim, dadurch erklärt sich die hohe Zahl“, betont Verbandsvizepräsident Rüdiger Heiß. In den übrigen Fußballkreisen und Spielklassen liegen die Zahlen bei einem bis maximal vier Spielabbrüche. Der Fußballkreis Buchen ist der einzige ohne.

Die Spielabbrüche verteilten sich ungefähr im Verhältnis 60 Prozent auf die Herren-Spielklassen, 40 Prozent ereigneten sich in den Junioren-Spielklassen. Die meisten Vorfälle gab es bei den Herren in der Kreisklasse B und bei den C-Junioren.

"Eine Erklärung für diese Entwicklung zu finden, ist schwer", sagt Heiß. "Kreise und Verband arbeiten diese Vorfälle mit den betroffenen Vereinen auf. Strafen sind dabei natürlich notwendig, lösen das Problem aber nur bedingt. Ich glaube, dass sehr viele Vereine denken, bei uns passiert doch nichts. So lange, bis etwas passiert." Daher zielten viele Maßnahmen des Fair Play-Konzeptes "selbstFAIRständlich" durch gezielte Ansprache zu sensibilisieren und vorzubeugen.

Bereits im April appellierte Heiß an die Leitendenden der Vereine: "Sie sind als Führungspersonen grundsätzlich für Auftreten und Ansehen des Vereins verantwortlich und damit für das Verankern und das Vorleben des Fair Play-Gedankens in ihrem Verein." Jegliches unfaire Verhalten dürfe nicht geduldet werden. Heiß appelliert: "Schauen Sie genau hin, was auf Ihrer Sportanlage passiert, reagieren Sie auf unfaires, beleidigendes oder diskriminierendes Verhalten."

Konkrete Maßnahmen und Hilfestellungen biete das Fair-Play-Konzept beispielsweise mit einem Leitfaden für die Willkommens- und Verabschiedungskultur an Spieltagen. Auch würden Platzordnerobmänner, die jeder Verein stellen muss, kostenlos geschult.

"Ich hoffe, sehr, dass die abgelaufene Saison nur eine traurige Ausnahme war. Jeder von uns ist gefordert, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Nur wenn jeder seinen Beitrag leistet wird Fair Play selbstFAIRständlich", bekräftigt Heiß.

Auch wenn es eine Steigerung gab, verliefen die meisten der 35.000 Spiele im Verbandsgebiet völlig reibungslos, betont der Verband.

Weitere Infos gibt es auf: www.badfv.de/selbstfairstaendlich