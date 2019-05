Mannheim. (miwi) Es sollen Veränderungen her: Aus diesem Grund kandidiert Hans-Jürgen Moos im kommenden Juni für den Präsidentenposten im Badischen Fußball-Verband (BFV). Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Meckesheim stellte sich nun im Vereinsheim des ASV Feudenheim als Kopf der Initiative neuanfangbfv2020 vor.

Bei Facebook hat die Initiative im Moment etwas mehr als 2000 Personen gefunden, die auf den "Gefällt mir"-Button gedrückt haben - und Moos und seine Mitstreiter sind der Überzeugung, dass unter den knapp 200.000 Mitgliedern des BFV noch viel mehr Menschen sind, die einen Neuanfang unterstützen werden.

"Ich möchte eine konsequente Arbeit an der Basis machen", sagte der 47-Jährige bei der Vorstellung als Präsidentschaftskandidat. Der dreifache Familienvater steht an der Spitze einer Gruppe von zwölf Personen, die mit der Entwicklung im badischen Verband nicht zufrieden sind und deshalb personelle wie inhaltliche Veränderungen anstreben.

Für Moos geht es darum, dem Verband mehr demokratische Strukturen zu geben, schon allein durch seine Kandidatur. "Bislang gab es in der Geschichte des BFV bei einem Verbandstag nie die Wahlmöglichkeit zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten", erklärte Moos, der sich dem Duell mit Amtsinhaber Ronny Zimmermann stellen möchte. "Klar ist, dass ich als Underdog starte und Ronny Zimmermann der Platzhirsch ist", sagte er.

Auf seinem Zettel stehen einige Themen, die er gedenkt, besser machen zu können. Neben einem strukturierten und ernsthaften Dialog mit der Basis der etwa 600 Vereine gehören dazu unter anderem das Ausarbeiten von Compliance-Richtlinien, die Verteilung der Geldströme innerhalb des Verbandes oder die Stärkung des Ehrenamtes sowie die Gewinnung von mehr Schiedsrichtern.

Auch die Zurückeroberung des Sonntags für den Amateurfußball hat er sich zum Ziel gesetzt, wenngleich ihm bewusst ist, gegen welch große Windmühlen er wird ankämpfen müssen: "Das wird schwer, da brauchen wir starke Verbündete."

Die Aufgaben sind mannigfaltig und die Pläne der Initiative um den früheren Mannheimer Kreisvorsitzenden Ralph Kirchhoff sollen den Vereinen zunächst in einer Mail und später in einem möglichst direkten Austausch vorgestellt werden. Moos und seine Mitstreiter sehen sich in allen neun Fußballkreisen innerhalb des Verbandsgebietes gut aufgestellt, um vor Ort in den Dialog mit der Basis zu treten.

Das Angebot eines Austausches soll es auch an die derzeitige BFV-Spitze um Präsident Zimmermann geben. "Wir wollen ein direktes Gesprächsangebot unterbreiten", kündigte Moos an - es solle kein Konflikt um des Konfliktes Willen mit der amtierenden Führungsriege heraufbeschworen werden. "Wir wollen eine Alternative sein", erklärte Moos.