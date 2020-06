Karlsruhe. (RNZ/rl) Bei der ersten "bfv-eFootball-Challenge" setzte sich vergangene Woche A-Jugendspieler Yannick Will alias "Yaya_Pogbaa" unter 128 Teilnehmern durch. Am kommenden Mittwoch, 10. Juni, sucht der Badische Fußballverband den nächsten badischen Champion an der Konsole.

"Die eFootball-Challenge finde ich sehr cool! Das Turnier verlief reibungslos", sagte der Turniersieger zurück. "Was meine Gegner betraf, war es aber sehr anspruchsvoll. Das Finale war, wie sollte es auch anders sein, das schwerste Spiel von allen. Meine Nerven nach diesem Best-of-three waren komplett am Ende."

Im realen Leben spielt Yannick beim SV Kickers Büchig in der A-Jugend. Auch in der Mannschaft verabrede man sich öfter Mal auf "ein paar Ründchen Fifa" am Abend.

Bis zum 10. Juni um 16.30 Uhr können sich nun alle Interessierten ab 16 Jahren aus dem Verbandsgebiet des Badischen Fußballverbandes einen der 128 Startplätze für die zweite Auflage sichern. Das Online-Turnier wird in einer KO-Phase im 1-gegen-1 im 85er-Modus ausgetragen. In der KO-Runde wird immer nur ein Spiel gespielt, das Finale wird dann im Best-of-three-Modus ausgetragen. Das Turnier startet am 10. Juni um 18 Uhr.

Teilnehmer brauchen eine PS4, einen PSN-Account, FIFA20 und eine stabile Internetleitung. Der Turniersieger gewinnt einen Tankgutschein in Höhe von 50 Euro.

Infos und Anmeldung: https://dfb-efootball.de/tournaments/bfv-efootball-challenge-powered-by-ass-athletic-sport-sponsoring#