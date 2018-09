Die Arschkarte: Schiedsrichter Vincent Becker (Höfen an der Enz) zeigt Sven Palinkasch Rot. Alexander Rudenko fasst sich an den Kopf, er und die Spieler des VfB Eppingen können es nicht fassen. Foto: Lörz

Von Eric Schmidt

Eppingen. Sven Palinkasch war am Boden zerstört. Wie ein Häufchen Elend saß der Außenverteidiger des VfB Eppingen auf dem Gehsteig vor dem Klubhaus - mit dem Rücken zur Wand, den Blick irgendwohin ins Nirgendwo. Der 19-Jährige verstand die Welt nicht mehr.

Dass die Schlussphase des Spiels ohne ihn lief, dass er nach seinem Tackling in hohem Bogen vom Platz geflogen war - nicht zu fassen. "Scheiße", sagte Palinkasch. "Ich weiß nicht einmal, ob ich ihn getroffen hab’. Und dann gibt es gleich Rot."

Bernhard Trares im Gespräch Das war knapp: Mit Ach und Krach setzte sich der SV Waldhof Mannheim am Mittwochabend mit 1:0 im Pokal-Achtelfinale beim VfB Eppingen durch. "Ich bin dankbar für dieses Spiel. Das war ein super Test", sagte Waldhof- Trainer Bernhard Trares bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Herr Trares, wie war es so in Eppingen? Großes Kompliment an den VfB. Er hat uns alles abverlangt. Meine Mannschaft ist nicht mit der Einstellung reingegangen, mit der man reingehen muss in so ein Spiel. Aus diesem Grund haben wir auch zwei Hochkaräter zugelassen, die unser Torwart Christopher Gäng super gehalten hat. Dann haben wir uns gefangen und sind in Tritt gekommen. Die zweite Halbzeit haben wir komplett kontrolliert. War es nicht zu wenig, was Ihre Mannschaft gezeigt hat? Ja, es war zu wenig. Und woran lag das? Das lag sicherlich auch am Gegner. Der VfB hat sich brutal gewehrt und gefightet. Er hat es auch von der Taktik clever gemacht - der Trainer hat die Mannschaft gut eingestellt. Es lag natürlich auch an uns, weil wir die Chancen, die wir hatten, nicht genutzt haben. Wie bewerten Sie den Platzverweis, die vielleicht spielentscheidende Szene? Entscheidend für den Spielverlauf war der Platzverweis nicht. Es ist natürlich ärgerlich für den Gegner, einen Spieler so runterzubekommen. Ich denke, es war eine unglückliche Aktion, weil der Eppinger Spieler einen Schritt zu spät kam. Ich habe es von meinem Platz aber nicht richtig gesehen. Alles in allem war es ein gutes Pokalspiel. Die einheimischen Zuschauer können stolz auf ihre Mannschaft sein. Wie geht es jetzt weiter für Ihre Elf? Wir müssen den Mund abputzen, wir sind eine Runde weiter. Wir müssen das Spiel jetzt relativ schnell abhaken, wir haben am Sonntag ein schweres Spiel. Stattallendorf wird uns genauso fordern wie Eppingen, da müssen wir parat stehen. (esc)

Was für ein bitteres Ende: Mit 0:1 (0:0) hatte der Fußball-Verbandsligist am Mittwochabend das Achtelfinale im badischen Pokal gegen den SV Waldhof Mannheim verloren - trotz einer starken Leistung, trotz eines rotzfrechen Auftritts und richtig guter Chancen.

Bernhard Trares

Auch wenn Waldhof-Coach Bernhard Trares den Platzverweis Palinkaschs als "nicht spielentscheidend" bewertete: Natürlich war das überraschende "Abendrot" eine Schwächung des VfB - und der Knackpunkt der Partie. Nur fünf Minuten später kassierte der kecke Kraichgau-Klub das 0:1 durch ein Eigentor von Mark Rauh (71.), dem zweiten großen Pechvogel des VfB.

"Unser Ziel war es, die Räume zuzulaufen. Das ist uns gelungen. Wenn du dann in Unterzahl bist, wird es gegen einen solchen Gegner natürlich noch schwerer. Wir waren eh am Anschlag", erklärte David Pfeiffer.

Trainer David Pfeiffer hat seine Mannschaft gut eingestellt. Foto: Lörz

Der VfB-Coach hatte beste Sicht auf den Tatort. Unmittelbar vor der Trainerbank war es zur Havarie seines Kickers mit dem Waldhof-Buben gekommen. Sven Palinkasch kam angriffslustig und mit gestrecktem Bein angerauscht, Mirko Schuster ging schreiend zu Boden. Schiedsrichter Vincent Becker zögerte keine Sekunde. Er griff sofort an seine rechte Gesäßtasche und zog die Rote Karte - zur Empörung der Eppinger.

David Pfeiffer hält sich normalerweise zurück, wenn es um das Thema Schiedsrichter geht - er weiß, wie hart der Job als Schiri ist. Dieses Mal jedoch wagte er sich aus der Deckung. "Rot war überzogen. Der Schiedsrichter hätte eine Sekunde länger warten und sich alles kurz anschauen können: Wie ist die Situation? Bei Dunkelgelb hätte sich auch niemand beschwert", sagte Pfeiffer und ergänzte: "Ich hatte den Eindruck, dass es hier den Schutz der Profis gab."

Auch Stürmer Kevin Haas hätte sich mehr "Fingerspitzengefühl" gewünscht: "Es war kein Spiel, in dem ständig geholzt wurde. Sven hatte nicht einmal Gelb vorher."

Beim VfB machte sich nach dem Schlusspfiff eine Mischung aus Stolz und Enttäuschung breit. Enttäuschung über das bittere Aus. Stolz auf die eigene Leistung. Der VfB war nah dran an der Sensation. Gegen den erstaunlich einfallslosen Regionalligisten war er es, der zunächst die besseren Chancen hatte.

Dass Waldhof-Keeper Christopher Gäng der auffälligste Spieler seines Teams war, spricht Bände. Genauso wie der Umstand, dass das Mannheimer Siegtor "nur" durch ein Eppinger Eigentor zustande kam.

"Es war etwas möglich. Morgen würden sie uns vielleicht auseinandernahmen, aber heute war etwas möglich. Deshalb reg’ ich mich auch so auf", sagte Kevin Haas. Auch David Pfeiffer hatte Morgenluft gewittert am Mittwochabend: "In der Halbzeit saßen wir in der Kabine und haben uns gesagt: Ja, wir haben tatsächlich eine Chance, es zu schaffen."

Nicht nur Gian-Luca Korte (SV Waldhof) und Matas Zigmantivicius befinden sich auf Augenhöhe. Foto: Lörz

Es wäre nicht die erste Sensation im Eppinger Stadionkäfig gewesen. 1998 kegelte der VfB den Karlsruher SC aus dem Wettbewerb. Steffen Häffner, der heutige Vorsitzende, gehörte ebenso jener glorreichen Elf an wie Thomas Zehender, der heutige Spielleiter, und Oliver Späth, der heutige Sportliche Leiter. Späth war es, der vor 20 Jahren das 2:1-Siegtor schoss. "So etwas kann ganz schnell gehen", erklärt Späth. Ja, so etwas kann schnell gehen.

Die Waldhof-Buben waren mit einem blauen Auge davongekommen in Eppingen - das war ihnen bewusst. "Dass es schwer wird, wussten wir. Dass es so schwer wird, nicht. Wir haben viele unnötige Ballverluste gehabt. Eppingen hat es gut gemacht", sagte SVW-Verteidiger Kevin Conrad.

Bei allem Respekt: Was die Rote Karte betrifft, so hatte Conrad eine andere Wahrnehmung als der VfB: "Wenn jemand 30 Zentimeter über der Grasnarbe so angeflogen kommt, dann ist es ganz klar Rot."