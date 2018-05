Die ersten Hürden sind genommen: Im Waldstadion in Bad Rappenau rannte der Leichtathletik-Nachwuchs um die Wette. Foto: Schmerbeck

Von Herbert Schmerbeck

Bad Rappenau. Es hat Tradition im Leichtathletikkreis Sinsheim: Die Bahneröffnung findet in Bad Rappenau statt. Am Samstag hatten die Sportler ihre ersten Wettkämpfe der Saison. "Im Prinzip sind es drei Wettkämpfe: die Bahneröffnungen, Blockwettkämpfe - Mehrkampf aus dem Bereich Blockwurf, Blocksprung oder Sprint - und ein eigener Kinderleichtathletikwettkampf", sagte Gerald Ochsenmaier, der 2. Vorsitzende des Leichtathletikkreises.

"Die Bahneröffnung ist immer gut. Es ist eine erste Standortbestimmung", erklärte Andrea Pottiez vom TV Eppingen. Und dieses Mal stimmte es auch neben der Bahn. "Das Wetter ist sehr gut. Wir hatten in den letzten Jahren oftmals Pech mit Regen und viel Wind, so dass wir auch schon einmal abbrechen mussten. Die Teilnehmerzahlen sind gut. Der ganze Kreis und auch ein paar Auswärtige von anderen Vereinen sind vertreten", so Pottiez. "Wir nutzen es gerne und sind froh, dass wir es nach wie vor halten können."

Weitspringer Marvin Barth vom TSV Meckesheim war nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung. Den Sieg holte er trotzdem. Er war der einzige Teilnehmer seiner Altersklasse: "Ich hatte mir ein wenig bessere Werte erhofft. Mit 4,96 Metern bin ich eigentlich heute zufrieden. Meine Bestweite ist bei 5,07 Metern." Tim Wagner (U18, TV Sinsheim) war über 110 Meter Hürden dabei: "Ich bin gut durchgekommen. Die letzte Hürde habe ich umgerannt, ich bin ein bisschen ins Straucheln gekommen", berichtete der Hürdenläufer und Weitspringer. Auch das kann beim Saisonauftakt mal passieren.

Allgemein gute Ansätze bei den ersten Wettkämpfen sah auch Trainer Peter Bergdold vom TV Eppingen. "Die Felder sind ein wenig groß", erklärte er - auch wenn es positiv sei, dass es viele Teilnehmer habe. Zeitweise herrschte ein regelrechtes Gewusel auf der Bahn oder in der Sprunggrube. "Dann sind die Pausen ein wenig länger, das ist auch nicht schlecht", meinte Bergdold. Zu Beginn stockte es allgemein noch etwas. Hier fehlte ein Windmesser, dort ein Helfer. Aber es musste sich auch erst alles wieder einspielen beim ersten Wettkampf. "Man muss auch einmal die loben, die sonst nicht gelobt werden: Es sind die Kampfrichter. Es waren zu Beginn alle Kampfrichter da, alle Anlagen waren besetzt. Das ist ein großes Plus", sagte Kampfrichterobmann Kurt Reichler. "Wir reden von mindestens 30 Leuten, die man braucht. Manchmal ist es schwierig, genügend Personen zu finden.

Der Wettkampf hat ein wenig mit leichten Schwierigkeiten angefangen. Aber es waren ja auch gleich drei gemeinsame Veranstaltungen an einem Tag. Das bringt eben seine kleinen Schwierigkeiten mit sich, wie zum Beispiel zwischen Block und Einzelwettkämpfen. Das bringt den Zeitplan ein wenig durcheinander." Aber es ist auch nicht allzu schlimm.