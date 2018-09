Von Frank Enzenauer

Willkommenskultur. Das unschuldige Wort wird wohl nicht geschändet, wenn wir Deutschen im Sommer 2024 Gastgeber der Fußball-EM sein dürfen. Selbst strammste Rechtsaußen könnten dann ihren Hass bändigen, die schmutzigen Fahnen im Keller oder in der Garage lassen - und dafür einfach mal das bunte Leben auf der Straße genießen, mit einem Bierchen in der Hand, neben angereisten Fußballfans aus Spanien, Frankreich, England, Portugal, Italien, Belgien, den Niederlanden oder der Türkei (natürlich: sofern sich deren Nationalmannschaften für das Euro-Festival qualifizieren).

Die Hoffnung auf fröhliche, friedliche Spiele - zwischen Hamburg und München, von Leipzig bis Düsseldorf - ist nicht naiv, auch kein Fall für sogenannte "Gutmenschen". Denn wir können’s! "Die Welt zu Gast bei Freunden", war zur WM 2006 in "Schland" kein peinlicher PR-Spruch, vielmehr wurde das Motto von Deutschen allerorten beherzt gelebt. Wer etwa das Glück hatte, in jenen heißen Wochen in Berlin zu weilen, nahe bei den "Klinsmännern", die im Grunewald residierten, erfuhr, wie sogar ruppigste Hauptstädter zur Charmeoffensive antanzten. Wie der Bär steppte! Wie auch fußballferne, kapitalismuskritische Freaks aus der alternativen Szene vergnügt mitspielten und ihre Hinterhöfe und Clubs öffneten für Partys, auf denen junge Frauen und Kerle in Fußballtrikots feierten als gäbe es kein Morgen nach dem Finale.

Fußball fasziniert, Fußball verbindet über Grenzen hinweg, Fußball wirkt integrierend. Alleine dies wäre Anlass genug, sich hierzulande uneingeschränkt auf die EM 2024 zu freuen. Freilich gibt es auch nüchterne Gründe. So bietet dieses Großereignis dem DFB neue Chancen, nach dem frustrierenden Vorrunden-Aus bei der WM in Russland aus dem Krisenmodus herauszukommen und den Neuaufbau der Nationalmannschaft zu forcieren. Dank der gestiegenen Aufmerksamkeit aufgrund des Euro-Zuschlages können auch kleine, sich vernachlässigt fühlende Amateurvereine mit Mitgliederzuwächsen im Juniorenbereich rechnen, wichtige Wurzelarbeit würde somit erleichtert.

Gleichwohl: Ein Selbstläufer ist der Fußball nicht mehr. Der Wahlerfolg, der unerwartet klare Sieg in Nyon gegen Mitbewerber Türkei, sollte also den DFB nicht zu Übermut oder gar Arroganz verleiten - vielmehr sind Imageschäden zu reparieren. Die ungebremste Gier nach TV-Geldern stößt einen Teil des Publikums ab, das Erfinden zusätzlicher sinnfreier Veranstaltungen wie die Nations League oder eines dritten Uefa-Vereinswettbewerbs nach Champions- und Europa League führt zur Übersättigung. Die Bundesliga leidet jetzt schon an der Spieltagszerstückelung. So waren in dieser englischen Woche lediglich die Stadien in München und Freiburg ausverkauft, überall organisierten Fans einen Stimmungsboykott und plakatierten aufgrund des irren Anpfiffs um 20.30 Uhr dienstags und mittwochs: "Stell dir vor, es ist Fußball und keiner kann hin."

Willkommenskultur? Zeit, dass sich was dreht.

Kontakt: frank.enzenauer@rnz.de