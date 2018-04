Von Daniel Hund

Erinnern Sie sich noch an die gute alte Zeit zurück? Damals, als ein Boris Becker oder ein Michael Stich noch für das Daviscup-Team die Tennisschläger ausgepackt haben. Als halb Deutschland auf der Couch saß, bei Chips und Cola mitfieberte und keinen Ballwechsel verpasste. Epische Tennis-Schlachten flimmerten da über die Bildschirme. Mal aus Hartford. Mal aus Stuttgart. Überall war man dabei. Live und in Farbe. Selbst Tennis-Laien schalteten ein, erfreuten sich an Spiel, Spaß und Spannung.

Tennis war in, mittlerweile ist es out. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass Deutschland seit Freitag in der Stierkampfarena von Valencia über die rote Asche rast, ums Halbfinale kämpft, und es kaum jemand mitbekommt? Übertragen wird das Gipfeltreffen der Sandmänner nur im Internet. Kostenpflichtig versteht sich.

Klar ist: Will man zurück ins Fernsehen, muss wieder ein Zugpferd her. Ein junger Becker - das wär’s. Aber die wachsen bekanntlich nicht auf Bäumen. Allerdings ist da ja schon ein Hoffnungsvoller. Alexander Zverev, 20, bereits die Nummer vier der Welt. Einer, der attackiert wie ein Stier. Einer, in dem selbst ein Roger Federer die Nummer eins der Zukunft sieht. Aber Zverev als Zugpferd? Seine Kritiker sehen das skeptisch. Ihm fehlen die Ecken und Kanten, das Charisma, sagen sie. Dabei hat er auch hier Potenzial. Zverev ist ein emotionaler Typ. Ballt die Faust, zertrümmert die Schläger, ist aber trotzdem eher Sunnyboy als Badboy.

Also kein John McEnroe in jung. Wobei der mittlerweile auch ruhiger geworden ist. "Big Mac" macht sich viele Gedanken. Manchmal drehen sie sich auch um den Daviscup. Und zeigen, dass der kein deutsches Problem ist. Er sagt: "So wie sich der Daviscup entwickelt, hat es eigentlich keinen Sinn mehr, ihn weiter auszurichten." Verstaubt sei er und dringend zu reformieren. Pläne für die Rettung des ältesten Mannschaft-Wettbewerbs im Tennis liegen längst in der Schublade. Die Idee: Statt weiterhin vier Spieltage pro Jahr soll ab 2019 der "World Cup of Tennis" kommen. Innerhalb von einer Woche im November würden dann die besten 18 Nationen die Rackets kreuzen. Über jeweils zwei Gewinnsätze und mit nur noch zwei Einzeln und einem Doppel.

Reform? Das gleicht eher einer Revolution!

