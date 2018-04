Von Frank Enzenauer

Immer, wenn erzählt wird, wie neulich wieder auf einer Balkonparty, dass sich meine Wenigkeit hauptberuflich mit Fußball beschäftigt, kommt sofort die Frage aller Fragen: "Und was für einen Lieblingsclub hast du?" Meine Antwort, augenzwinkernd, aber selbstverständlich wahrheitsgetreu: "Die Barbarabar". Weil: Ein kleiner Club, ’nen Kicker gibt’s, der Türsteher ist ein Profi ohne Allüren, die Gäste sind aggressionsfrei, die Musik zum Abtanzen zertrümmert einem nicht hammermäßig das Gehör, Gespräche am Bistrotisch oder Tresen sind also möglich und Rauchen ist erlaubt, noch nie wurde man dort im Qualm von Gesundheitsdiktatoren mit inquisitorischen Zügen vertrieben, nach draußen in die Kälte.

Doch sorry, mit einem Lieblingsverein kann ich nicht dienen. Zum Fansein fehlt mir schlicht der Fanatismus, und für Berichterstatter ziemt es sich ohnehin nicht, in Klubkutten herumzulatschen. Nicht nur eine Geschmackssache. Es gibt wenig Peinlicheres als Sportjournalisten auf der Pressetribüne, die "ihre" Mannschaft bei Treffern lauthals bejubeln, bei strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters fluchen wie Bierkutscher einst und später vor Interviewbeginn die Spieler "ihres" Vereins abklatschen und die Duz-Maschine anwerfen. Nähe kann zu Gefälligkeitsartikeln führen, Distanz schafft Unabhängigkeit.

Freilich, auch unsereins hegt Sympathien. Vertritt Meinungen. Beispiel Freiburg. Wo ein Abstieg nicht zum Weltuntergang hochdramatisiert wird, wo ohne ätzendes Gejammer nimmermüde versucht wird, mangels Geld mit Ideenreichtum zu punkten, wo Trainer wirken dürfen, die auch abseits des Fußballs was zu sagen haben.

Und zugegeben, Reporter unterscheiden zwischen angenehmen und unattraktiven Dienstreisen. Was soll man denn in Wolfsburg? Da fühlen sich nicht mal VfL-Profis wohl (schon gar nicht ihre shoppinglüsternen Frauen oder Freundinnen). Die fehlende Identifikation mit der Stadt und deren Bewohnern ist denn auch ein Grund, warum die VW-Betriebself krass unter ihren Möglichkeiten kickt. Anders Bremen. Es gibt in der Bundesliga keinen hübscheren Fußweg vom Hauptbahnhof zum Stadion als entlang des Osterdeiches. Oder Dortmunds Reiz - die imposante gelbe Wand. Und alleine wegen Hamburgs Schönheit ist der (sehr wahrscheinliche) Sturz des HSV in die Zweitklassigkeit bedauerlich, gleichwohl leicht erklärbar: der Rautenclub hat in den letzten Jahren mehr Trainer und Sportdirektoren verschlissen als Joschka Fischer, Lothar Matthäus und Gerhard Schröder Ehefrauen zusammen.

Schließlich, Hand aufs Herz: Den Sportsfreunden in meiner Heimatstadt wär’s zu wünschen, dass der Waldhof endlich die vierte Liga verlässt. So viel lokale Zuneigung darf sein.

