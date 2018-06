Star in Sozialen Medien: Sandhausens isländischer Nationalspieler Rurik Gislason. F: dpa

Von Claus Weber

Die nette Kollegin vom RNZ-Schalter geriet ins Schwärmen. "Er ist einer der schönsten Spieler", sagte sie und strahlte. Sogar eine eigene Fangruppe habe sie eingerichtet. Schließlich sei sie nicht nur Anhängerin des SV Sandhausen im Allgemeinen, sondern von Rurik Gislason im Besonderen. So nämlich heißt der WM-Spieler, der Frauenherzen höher schlagen lässt - jedenfalls wenn es nach den sozialen Medien geht. Dort ist der isländische Nationalspieler, der in der Zweiten Liga das Trikot des SV Sandhausen trägt, das große Gesprächsthema. Seitdem der 30-Jährige im Spiel gegen Argentinien eingewechselt wurde, ist sein Instagram-Account an die Decke geschossen.

Vor der WM-Premiere der Nordmänner hatte Gislason noch rund 30.000 Anhänger. Nun geht es Richtung 800.000. Der Grund: Der Isländer sieht verdammt gut aus. "Vergesst David Beckham", heißt es in den sozialen Medien, "Rurik Gislason ist das neue Sex-Symbol des Weltfußballs."

Besonders gut scheint der 1,84 Meter große blonde Beau mit den strahlenden Augen bei den Südamerikanerinnen anzukommen. Gabriela Lopes, eine der berühmtesten Schauspielerinnen Brasiliens, schwärmte bei Gislasons Einwechslung: "Wie ist das nur möglich, dass man so schön ist?"

Verhaltener war das Echo bei einer Blitzumfrage unter RNZ-Mitarbeiterinnen. Während Bart, Dutt und Tattoo seltsamerweise bei den ganz jungen Redakteurinnen weniger gut ankamen, waren die anderen Kolleginnen durchaus angetan. "Eine klassische nordische Schönheit", meinte eine Redakteurin anerkennend, "ein androgyner Typ", schwärmte die Kollegin von den Anzeigen und die Betriebsrätin fand sein Aussehen "sehr sympathisch". Ja, erklärte sie, wegen ihm würde sie auch schon mal ein Spiel des SV Sandhausen besuchen.

Das hört Geschäftsführer Otmar Schork gerne. Gerade erst hat sein SVS eine Charme-Offensive gestartet, viel Zeit, Kreativität und manchen Euro in eine Imagekampagne gesteckt, um mehr Präsenz und Öffentlichkeit zu schaffen und weitere Zuschauer an den Hardtwald zu locken - und jetzt hat der Zweitligist fast ohne eigenes Zutun die beste Reklame, die man sich wünschen kann.

"Rurik steht absolut im öffentlichen Fokus", sagte Schork, "der Hype um ihn ist gewaltig." Wichtiger also das Echo auf die äußerlichen Vorzüge seines Offensivspielers sei für ihn allerdings die Tatsache, dass er zum Einsatz gekommen war. "Das freut mich riesig für Rurik", sagte Schork, "das hat er sich durch seinen unbedingten Willen, zur WM fahren zu wollen, verdient."

Der Isländer war im Winter vom 1. FC Nürnberg an den Hardtwald gewechselt. Auch, weil er bei den Franken kaum zum Einsatz gekommen war, nicht auf sich aufmerksam machen konnte. In Sandhausen nutzte er seine Chance, absolvierte 17 Spiele, erzielte drei Treffer - und bedankte sich beim Trainer: "Dank Kenan Kocak bin ich heute bei der WM."

Vermutlich wären es sogar mehr Tore geworden, hätte er immer in der Offensive gespielt. Doch Gislason musste hinten links und rechts aushelfen, spielte erst später vorne links und im Zentrum. "Seine Vielseitigkeit und sein taktisches Verständnis für die vielen unterschiedlichen Positionen zeichnen ihn aus", sagt Schork. Auch im privaten Leben ist Gislason vielseitig talentiert: Er spielt Gitarre, E-Bass und Schlagzeug und soll auch am Klavier eine gute Figur abgeben.

Der Geschäftsführer dürfte heilfroh sein, dass der Isländer direkt vor der WM um zwei Jahre verlängert hat. Sein Marktwert ist von 300.000 Euro zu Jahresbeginn auf 650.000 Euro gestiegen.

Man habe ihn aber nicht wegen seines Aussehens verpflichtet, schmunzelt Schork, sondern aus rein sportlichen Gründen. Der Geschäftsführer: "Er hat eine unglaublich professionelle Einstellung, seine Mentalität und seine Charaktereigenschaften passen zu uns."

Es spricht für Gislason, dass ihm die ganze Sache offenbar schrecklich peinlich ist. Vor allem, weil ihn seine Mitspieler damit aufziehen und sogar hinterher pfeifen. Gislason soll im kleinen Kreis der Mannschaft bereits einen Revanche-Streich gegen Teamkollege Kari Arnasson angekündigt haben. Der Defensivspieler hatte ein Foto des isländischen WM-Kaders getwittert, mit dem Hashtag sexyrurik versehen und damit den ganzen Hype erst ausgelöst.

Die Kollegin vom RNZ-Schalter findet’s gut und freut sich schon auf Ruriks Rückkehr an den Hardtwald. Auch in Sandhausen herrsche dann Kreisch-Alarm.

Kontakt: claus.weber@rnz.de